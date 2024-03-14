Материалы с тегом «МВД РФ»
В метро Москвы мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд
В московском метро мужчина столкнул свою знакомую под приближающийся поезд. Об этом 14 марта сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. «На станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул её с платформы под приближающийся...
14 марта 2024
Глава МВД Эстонии не удивился, что Россия объявила его в розыск
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, для него нет ничего удивительного в том, что Россия объявила его в розыск. Вместе с тем он добавил, что относится к этому серьёзно. Со слов Ляэнеметса, Россия предприняла такие шаги, потому что приближаются выборы и праздник 9 Мая. Глава МВД...
12 марта 2024
МВД России объявило главу эстонской полиции в розыск по уголовной статье
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса по уголовной статье, следует из базы ведомства. «Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД. По какой именно статье ведётся розыск, не уточняется. В правоохранительных органах ТАСС...
12 марта 2024
МВД начало проверку потасовки звезды «Уральских пельменей» с подростками
Полиция начала проверку информации о конфликте между участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым и подростками в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни...
11 марта 2024
Конфликт в люберецком кафе закончился стрельбой
Пять человек госпитализировали после конфликта, который произошёл в кафе в подмосковном городе Люберцы, сообщили 9 марта в пресс-службе подмосковного управления МВД. Инцидент произошёл 9 марта на Комсомольском проспекте. У кафе возник конфликт, прогремело несколько выстрелов «из предметов...
9 марта 2024
Ответственного за обстрел Лисичанска командира ВСУ объявили в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в розыск ответственного за обстрел Лисичанска командира 107-й реактивной бригады украинской армии Евгения Родина. Это следует из размещённых 8 марта данных в базе ведомства. «Разыскивается по статье УК», — написано в карточке Родина. Следственный комитет...
8 марта 2024
МВД объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря*
Главного редактора Newsader и бывшего сотрудника «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) журналиста Александра Кушнаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД России. «Александр Кушнарь, 9.6.1985. Основание для...
7 марта 2024
Американского журналиста Тома Рогана* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналиста из США Тома Рогана (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Эту информацию опубликовали в соответствующей базе ведомства. «Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», —...
6 марта 2024
Жителя ЛНР задержали за убийство девушки в Орле в 2000 году
Полицейские задержали украинского гражданина в ЛНР за убийство девушки, совершённое в Орле 24 года назад. Об этом сообщает 2 марта Lenta.ru. В апреле 2000 года 23-летняя жительница Орла по имени Елена пропала после того, как вышла из дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а позднее...
2 марта 2024
Аргентина экстрадировала в РФ женщину, обвиняемую в хищении 150 млн рублей
Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемую в хищении 150 млн рублей у жителей Алтайского края гражданку РФ Людмилу Авдюхину. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской...
1 марта 2024
Уроженца Башкирии после обмена пленными обвинили в переходе на сторону ВСУ
Уроженца Башкирии, бывшего военнослужащего Радика Богданова подозревают в переходе на сторону ВСУ после сдачи в плен. В Россию мужчину вернули в результате обмена, пишет 29 февраля «Коммерсант». По информации источников издания, 52-летний Богданов, родившийся в селе Кармаскалы, не раз был судим: за...
новость часа
29 февраля 2024
МВД начало проверку после обнаружения камеры напротив здания Минобороны
Сотрудники московского управления МВД проводят доследственную проверку по факту обнаружения видеокамеры, установленной напротив здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной, сообщает 27 февраля ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах. «Вечером 26 февраля в...
27 февраля 2024
Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области
Пропавшую неделю назад в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о передаче подростка законным представителям. Школьницу последний раз видели в...
26 февраля 2024
МВД переобъявило в розыск сенатора США Линдси Грэма*
Американского сенатора Линдси Грэма (лицо, внесённое Росфинмониторингом, в перечень террористов и экстремистов) переобъявили в России в розыск по уголовной статье, следует из базы Министерства внутренних дел. «Разыскивается по статье УК РФ <> Переобъявлен», — указывается в карточке. По какой именно...
20 февраля 2024
Всероссийское общество глухих сообщило о задержании руководства
Всероссийское общество глухих сообщило 20 февраля ИА Регнум о задержании руководства, в том числе президента Станислава Иванова. «Пресс-служба Всероссийского общества глухих (ВОГ) подтверждает факт задержания некоторых сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ) утром 20...
20 февраля 2024
Названа вероятная причина розыска директора «Ленфильма»
Генерального директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова объявили в розыск по уголовному делу о вымогательстве. Об этом 19 февраля сообщили в правоохранительных органах. «Розыск Щербакова связан с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко», ― уточнил собеседник ТАСС. По...
19 февраля 2024
Оголившая грудь на Красной площади блогерша решила не возвращаться в Россию
Модель Onlyfans Лолита Богданова (Lola Bunny), которую 19 февраля МВД РФ объявило в розыск, никогда не вернётся в Россию из-за уголовного дела. Об этом ИА Регнум сообщила её близкая подруга модель Тина Ларцева. По словам Тины, 24-летняя Лолита Богданова не собирается возвращаться в Россию и...
19 февраля 2024
Оголившую грудь на Красной площади блогершу Богданову объявили в розыск
Сотрудники Министерства внутренних дел объявили в розыск блогершу Лолиту Богданову. Соответствующие данные появились в базе розыска ведомства. Модель Onlyfans в 2021 году во время прогулки на Красной площади около Храма Василия Блаженного показала голую грудь. «Основание для розыска: разыскивается...
19 февраля 2024
МВД объявило в розыск директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова
Директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России. «Фёдор Щербаков, 11.11.1979. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска. По какой именно статье УК ведётся розыск, не указывалось. В 2001 году Щербаков окончил факультет...
новость часа
19 февраля 2024
В ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек, включая четверых подростков
В Угличском районе Ярославской области в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе четверо подростков. Об этом сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. «18.02.2024 около 12:35 у деревни Фалюково Угличского района произошло ДТП с участием автомобилей «Рено» и «Опель»», — говорится...
18 февраля 2024