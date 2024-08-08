Оппозиция в Литве — настоящая, а не карманная — находится сейчас в тяжелейшей ситуации. Обостряется ситуация вокруг её неформального лидера, диссидента-антифашиста Альгирдаса Палецкиса, отбывающего в настоящее время тюремный срок. На него навесили новые обвинения, призванные увеличить время его пребывания в застенках.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, власти намереваются отправить в тюрьму и соратницу Палецкиса — многодетную мать Эрику Швенченене, для которой сейчас усердно собирают целый «букет» политических дел.

«Наручники на мысль»

Карьера левого политика Альгирдаса Палецкиса прервалась в тот миг, когда он публично усомнился в истинности одного из главных исторических мифов, насаждаемых государственной пропагандой, — о том, что в январе 1991 года советские солдаты намеренно убивали мирных жителей у телебашни Вильнюса.

Палецкис, заинтересовавшийся той историей, собрал свидетельства очевидцев и причастных — и пришёл к мнению, что то была провокация литовских националистов, ведших по людям стрельбу с крыш.

По его мнению, авторы этого плана намеренно пытались разъярить народ и выставить советских солдат перед всем миром кровавыми убийцами — что им и удалось, ибо тогда литовские «борцы за свободу» получили международную поддержку.

За такую «клевету» на Палецкиса завели уголовное дело, а когда в 2012 году суд первой инстанции его оправдал, власти решили «дожимать», передали дело в другой суд и добились-таки обвинительного приговора.

Громадный денежный штраф должен был заставить его держать в дальнейшем язык за зубами, но Палецкис не устрашился — он начал частное расследование по вильнюсским событиям января 1991-го, намереваясь написать книгу. Кончилось это арестом в ноябре 2018-го.

«В одиночке я провел 528 суток (17 месяцев). Пришлось привыкать. Текут дни, недели, потом месяцы… Все свидания, звонки, интернет — запрещены», — вспоминал Альгирдас Палецкис.

Весной 2020-го его временно выпустили под подписку о невыезде, пока идет дело, а спустя два года вернули в тюрьму. Его признали «виновным в совершении одного особо тяжкого умышленного преступления, создававшего угрозу независимости литовского государства, его территориальной целостности и конституционному строю».

Конкретно же ему вменили то, что якобы он по заказу российской разведки собирал персональные данные литовских судей, коллективно осудивших граждан РФ, бывших советских солдат, находившихся в Вильнюсе в январе 1991-го, и заочно приговоривших их к тюремным срокам.

Сам Альгирдас Палецкис обвинения в свой адрес отрицает. Находясь в тюрьме, он написал и передал на волю книгу «Наручники на мысль», которая недавно была издана в России.

Суд приговорил Палецкиса к шести годам заключения — и, судя по всему, власти считают такой срок недостаточным.

«Обвиняемый непоколебим»

Антифашист не желает сидеть «тихо» — по мере возможностей (в телефонных разговорах, в письмах) он общается с внешним миром, донося свою точку зрения.

На исходе прошлого года стало известно, что на Палецкиса пытаются «повесить» новые статьи «Клевета» (до года лишения свободы) и «Публичное оправдание, отрицание или грубое принижение международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии» (срок до двух лет).

Конкретно Палецкиса обвинили в том, что он «порочил память национальных партизан» — то есть осудил преступления литовских послевоенных «лесных братьев», терроризировавших мирное население.

Кроме того, Палецкиса обвиняют в том, что в конце сентября 2022 года он, разговаривая по телефону с одним из знакомых, «оклеветал» нынешнего главу министерства обороны Лауринаса Касчюнаса, на тот момент занимавшего должность председателя парламентского комитета национальной безопасности и обороны.

Касчюнас известен как оголтелый националист и ненавистник России (он еще в 2014 году предлагал отобрать Калининградскую область). Палецкис считает Касчюнаса одним из поджигателей войны.

Каунасский районный суд устроил заседание по новому делу Палецкиса 28 февраля. Прокурор сообщил, что оппозиционера обвиняют в том, что он, «возможно, с целью унизить парламентария публично сделал в его адрес ложные и унизительные высказывания» — и позаботился, дескать, о том, чтобы его слова о Касчюнасе появились в социальных сетях.

В ходе второго заседания 15 мая был допрошен свидетель обвинения — сотрудник государственного Центра судебной экспертизы. «Обвиняемый в клевете Палецкис непоколебим — свою вину не признает», — разочарованно писал портал Delfi, обслуживающий интересы властей.

30 июля суд провел очередное заседание, в ходе которого Палецкис смог задать вопросы Касчюнасу. Часть этих вопросов, впрочем, суд отверг. Следующее заседание по этому делу назначено на 7 октября — именно тогда прокурор озвучит наказание, которое он потребует назначить Палецкису.

«Заря справедливости»

Сам Альгирдас Палецкис держится твердо — недаром в своей книге он пишет: «Если и надо чего-то бояться, то только самого страха».

В этом году он навлек на себя дополнительное раздражение чиновников, когда попросил озвучить свои поздравления литовскому народу по случаю очередной даты Дня Победы. «9 мая — священный для меня день и главный праздник в году. Без этой победы нас бы просто не было», — говорил Палецкис.

Несколько лет назад он вместе с несколькими соратниками основал левую партию «Заря справедливости». Сейчас литовские власти видят в ней потенциальную угрозу для себя и хотят разобраться с теми ее членами, которые пока еще пребывают на свободе.

В частности, тучи сгустились над соратницей Палецкиса, антифашисткой Эрикой Швенченене, бывшей руководительницей НКО «Международный форум добрососедства».

Швенченене и ее друзья привлекли пристальное внимание властей тем, что в 2022 году в рамках «народной дипломатии» совершали поездки в Белоруссию и Россию, где рассказывали о том, что не нужно слушать чиновников, что на самом деле литовский народ питает дружеские чувства к своим соседям.

Это, кстати, согласуется с мнением и самого Палецкиса — тот среди особо злостных недругов России называет членов парламента, правительство, высших чиновников, руководство силовых структур, хозяев проправительственных СМИ. Альгирдас оценивает число «непримиримых» в тысячу человек.

Вильнюсский окружной суд в прошлом году принял решение ликвидировать «Международный форум добрососедства», заявив, что организация якобы создана с нарушением необходимых юридических процедур, а ее деятельность направлена «против Литвы».

В настоящее же время суд рассматривает выдвинутые против Швенченене и нескольких ее единомышленников обвинения относительно их «действий, направленных против Литвы» и «публичного одобрения международных преступлений». Чтобы совсем уж надежно «упечь» общественницу, ее намеренно «обвешивают» все новыми и новыми делами.

Так, в 2022 году Швенченене оштрафовали на 500 евро за публикацию поста, в котором содержалось сравнение Евросоюза с СССР, а также изображение советского флага.

В конце 2023 года полиция Каунаса назначила ей же штраф в 150 евро за публикацию в соцсетях изображения с серпом и молотом. Как указали в полиции, картинка подпадает под статью литовского Административного кодекса, запрещающую демонстрацию советской символики.

«Запретите думать?»

22 апреля Эрика Швенченене вывесила у себя на странице в соцсети фотографию советского вождя Владимира Ленина — по случаю годовщины его рождения. За это полиция оштрафовала ее на 700 евро.

Швенченене заявила, что намерена обжаловать данное решение, поскольку, по ее словам, была оштрафована за «свое мнение, которое никому не навязываю». Каунасский районный суд 30 июля отказал Швенченене в ее просьбе и утвердил решение предыдущей инстанции.

Судья Вайда Баумиле заявила, что пропаганда идеологии «тоталитарного режима» запрещена законом.

«Демонстрация изображения такого лица с соответствующей надписью, выражающей гордость за историю, коммунистические идеи и традиции враждебного государства, приравнивается к целенаправленной публичной демонстрации и наглядно показывает отношение заявителя к идеологии Коммунистической партии государства, враждебного Литве», — подчеркнула судья.

А 1 августа генеральный прокурор Нида Грунскене начала ещё одно следствие в отношении Эрики Швенченене — на этот раз после ее публикации в социальных сетях, посвященной годовщине происшествия на пограничном КПП «Мядининкай» 31 июля 1991 года.

Тогда там при неясных обстоятельствах были убиты семеро новоиспеченных (Литва незадолго до этого объявила о выходе из СССР и начала устанавливать государственные границы) литовских пограничников.

За убийство в Мядининкай пока сидит в тюрьме только один человек — уроженец Латвии Константин Михайлов, во времена СССР служивший в рижском ОМОНе. Сам он свою вину категорически отрицает.

Ни один свидетель показаний о его причастности к преступлению не дал, других фактических данных также нет.

Однако литовская сторона твердо придерживается своей версии, ставшей для Вильнюса официальной: «Убийство восьмерых полицейских и таможенников на КПП в Мядининкай было совершено советским ОМОНом с целью вызвать смятение в таможенной службе государства, недавно провозгласившего независимость».

Любая другая точка зрения на те события в Литве фактически приравнена к преступлению.

А вот, к примеру, рижский правозащитник Владимир Линдерман, уже много лет безуспешно пытающийся выручить Михайлова из узилища, не исключает, что преступление в Мядининкай лежит опять же на совести литовских националистов, стремившихся выставить СССР государством-злодеем.

Швенченене придерживается схожего мнения. Она опубликовала в соцсети пост следующего содержания: «Трагедия в Мядининкае — следствие темной деятельности литовских спецслужб. Многие факты указывали на то, что убийцы были из своих».

За это в отношении Эрики применили ту же статью Уголовного кодекса, по которой осудили Палецкиса. В случае, если ее признают виновной, Швенченене может грозить до двух лет лишения свободы. Ее, впрочем, это не устрашило. «Запретите не только говорить, но и думать?» — публично спросила смелая активистка.