В этом году в Латвии оформился фактический распад оппозиционной партии «Согласие», еще год назад обладавшей крупнейшей фракцией в парламенте и консолидировавшей голоса большинства местных русских.

Иван Шилов ИА Регнум Мэрия город Резекне

После тотального проигрыша парламентских выборов в октябре прошлого года руководство партии погрязло во внутренних конфликтах. В итоге люди массово побежали из «Согласия», потеряв веру в то, что эта политическая сила, к руководству которой вернулся бывший «русский мэр» Риги Нил Ушаков, будет хоть в какой-то степени отстаивать их интересы.

Партию попытался спасти один из самых авторитетных ее представителей — мэр города Резекне Александр Барташевич, занимающий свой пост с 2009 года. 27 января должен был состояться съезд членов «Согласия». Однако Барташевич сообщил, что делегаты от подконтрольных ему региональных организаций туда не поедут, а сам он готов взять руководство партией на себя. Диалога с прежними вождями не получилось: мятежного мэра из партии исключили.

Но уходя, Александр Барташевич сумел на прощание громко хлопнуть дверью. «Согласие» покинули около 120 членов партии, а уже в начале апреля состоялся учредительный съезд основанной Барташевичем региональной партии «Вместе для Латвии».

Программа новой политической силы не могла не насторожить латвийские власти: там упоминаются и создание свободного от национальной дискриминации общества, и возвращение местному русскому населению права учиться на родном языке.

И уже в августе часть депутатов горсобрания Резекне организовала вторую попытку свергнуть Барташевича. Мэра обвинили в том, что он не справляется со своими обязанностями: муниципалитету не хватает денег для того, чтобы покрыть все расходы в этом году.

Запрос об отстранении Барташевича подали пять депутатов. Обосновали они этот шаг тем, что мэр не анализирует свои ошибки, а поэтому нет уверенности, что он «способен вывести город из финансового кризиса». Однако импичмент провалился: «за» проголосовали пятеро, семь — «против». Один депутат в заседании не участвовал. Аналогичное распределение голосов наблюдалось и при предыдущих голосованиях по этому вопросу.

(сс) Людмила Прибыльская Александр Барташевич

Тут нужно иметь в виду, что Барташевичу в своё время достался деиндустриализованный город, о чем он сам некогда рассказывал в интервью ИА Регнум. Лишившись разграбленной в 90-х промышленности советского периода, Резекне с трудом выживал в современной латвийской реальности, постепенно теряя население.

Уже в последнее время на город обрушился новый удар, который ему пришлось разделить со всей Латвией, — после лишения прямого доступа к дешевым российским энергоносителям резко выросли расходы буквально на все. Пытаясь смягчить последствия этого удара, дальновидный Барташевич еще загодя начал переводить Резекне на источники альтернативной энергии.

1 сентября дума Резекне утвердила план финансовой стабилизации. В числе проектов, которые муниципалитет планирует завершить, оказались рекреационный центр, бизнес-кластер, реконструкция одной улицы и ремонт одного детского сада.

При этом предполагается отменить финансирование большинства спортивных и культурных мероприятий, уменьшить расходы на уличное освещение, оптимизировать (читай — сократить) сеть школ, сократить количество муниципальных работников. Главная цель процесса — получить стабилизационный кредит в размере 6 млн евро.

Но пока Александр Барташевич пытался «вырулить» и вывести город из состояния финансовой нестабильности, он получил удар в спину от части городских политиков.

Поскольку сбросить мэра голосами депутатов самоуправления не удалось, правительству пришлось подключаться напрямую и снимать Барташевича министерским указом. В начале сентября вопрос о снятии неудобного градоначальника поставило уже министерство регионального развития.

Мэр Резекне отметил, что министерство запросило документацию по инвестиционным проектам, ухудшившим бюджет города. «Но таких проектов нет», — сказал Барташевич. По его словам, все реализуемые инвестиционные планы принесут городу доход.

Политик также неоднократно упоминал, что министерство финансов так и не дало никакого ответа на запрос Резекне о предоставлении кредита. По его словам, минфину, если он не будет действовать в соответствии с законом и финансовое положение муниципалитета ухудшится, «придется отвечать».

Мэр Резекне подчеркнул, что пока испытываемые городом финансовые проблемы «являются лишь незначительным затруднением» и что «после стабилизации ситуации все будет в порядке, нужно лишь немного перестроиться». В разговоре с «Латвийским Радио» Барташевич заявил, что в стабилизации бюджета самоуправления не было бы необходимости, если бы министерство финансов рассмотрело заявления муниципалитета о выдаче кредитов, претендовать на которые он имеет полное право.

Мэр считает, что управлял вверенным ему городом вполне добросовестно: «Пока я не вижу доказательств того, что я виноват в чём-либо. Нет аргументов, необходимых в рамках закона. На данный момент мы готовим и на следующей неделе примем еще изменения в бюджете — для экономии 1,3 миллиона евро, а затем соответствующего перераспределения». Он подчеркнул, что правительство осознанно вставляет городу палки в колеса вместо того, чтобы оказать поддержку.

В итоге министр регионального развития Марис Спринджукс решил просто снять Барташевича с должности.

Ирония заключается в том, что данное решение принимал человек, находившийся в статусе «политического мертвеца» — правительство, членом которого являлся министр, доживало последние дни. Спринджукс выкатил дополнительный «козырь», уличив мэра в «возможном конфликте интересов». Дело в том, что в своё время самоуправление Резекне заключало договоры со строительным предприятием Latgalija, которым владеют члены семьи мэра.

Впрочем, поскольку Спринджукс оставил свою должность, окончательный вердикт о судьбе мэра Резекне будет выносить уже новый министр — Инга Берзиня. Она уже сообщила, что сначала дождется заключения Госконтроля о деятельности Барташевича. А 21 сентября члены партии «Вместе для Латвии» провели в Резекне митинг в поддержку мэра.