В Эстонии по высосанному из пальца делу втихаря посадили еще одного русского человека, которого обвинили в работе на ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум Вячеслав Ефимов

48-летний Вячеслав Ефимов был задержан эстонской полицией ещё 10 сентября 2025 года. Однако широкая общественность узнала об этом лишь в конце января 2026-го, когда местные СМИ сообщили, что уездный суд в городе Тарту дал Ефимову три года реального тюремного заключения. Причем, что очень важно, дал в порядке согласительного производства.

Из текста приговора следует, что Ефимов якобы «в течение нескольких лет сотрудничал с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и передавал ей информацию, наносящую ущерб государственной безопасности Эстонии».

Для понимания ситуации, в которой оказался этот человек, надо иметь в виду, что в Печорском районе, откуда родом Вячеслав Ефимов, проживает достаточно большая группа людей, обладающих двойным российско-эстонским гражданством.

Корни этого феномена лежат в далеком уже прошлом. В 1920 году новорожденная Эстонская Республика навязала разоренной Гражданской войной Советской России Тартуский мирный договор, по которому, в частности, оставляла за собой город Печоры с окрестностями.

В 1944 году Эстонская ССР вернула Печорский район назад РСФСР, и он вошёл в состав Псковской области.

Шаг абсолютно обоснованный, ибо с исторической точки зрения это — исконно русская земля, к Эстонии никакого отношения не имеющая. Там находится Изборск, один из древнейших русских городов. А основанный в XV веке Псково-Печерский монастырь стал не только крупным духовным центром, но и крепостью, защищавшей Русь от набегов ливонских немцев.

Однако в 90-х восстановленная Эстонская Республика предъявила претензии на Печоры, ссылаясь на документ, подписанный в Тарту. И именно в силу этих претензий договор о границе между двумя государствами так до сих пор не ратифицирован.

Всерьез мечтая о «возвращении» данной территории, Таллин в девяностых-нулевых годах организовал раздачу гражданства потомственным жителям Печорского края. Чтобы получить документ с тремя львами на обложке, нужно было доказать, что твои предки до 1940 года были гражданами Эстонии.

Для получения паспорта достаточно было предоставить справку из архива, фотографию и уплатить крошечный сбор (около 10 евро). Процесс занимал около месяца.

В то же время российское законодательство разрешает двойное гражданство: требуется лишь уведомление МВД. Таким образом, жители района, по-прежнему являясь россиянами, сохраняли паспорта РФ, но получили также эстонские.

Многие жители Печорского района воспользовались представившейся им возможностью. Псковская область являлась одной из самых бедных в России, а тут появилась возможность устроиться на работу в Эстонии, где зарплаты были больше. К тому же со вступлением Эстонии в ЕС паспорт этого государства давал его обладателю право на свободное перемещение по Евросоюзу и на трудоустройство в любой его стране.

До ужесточения режима в 2014 году российско-эстонская граница была весьма проницаемой. Многие семьи с приграничных территорий имели дружеские и рабочие связи по обе стороны. При этом никаких сепаратистских тенденций в Печорах не возникло, а местные жители, хоть и ездили в Эстонию на заработки, насовсем туда в большинстве случаев не перебирались.

Ефимов, как и многие другие печорцы, сделал себе двойное гражданство. Он много лет работал в Эстонии, постоянно проживая в Печорах.

Вячеслав устроился охранником в зоне ожидания на КПП «Койдула» — одном из трех пограничных пунктов, соединяющих Россию и Эстонию.

В последние годы эстонские власти сделали все возможное, чтобы максимально затруднить въезд в Россию, и на «Койдула» образовалась огромная автомобильная очередь. Водители, не готовые томиться в этой очереди сутками, зачастую готовы «занести денег», чтобы им сократили срок ожидания. Платить за ускоренный переход границы были готовы и транспортные компании.

И в сентябре 2025 года на данном КПП эстонские правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему — сотрудники компании OÜ Railservis, управляющей зоной ожидания погранпункта «Койдула», за взятки направляли грузовики на пересечение границы в обход очереди.

Высокопоставленный чин эстонской Полиции безопасности (КаПо) Таави Наритс объявил, что коррупционными делишками занимались четверо — сестры Лийви Чижова, Валентина Семенова и Елена Иванова (тоже обладательницы двойного гражданства), работавшие регистраторами очереди, а также Вячеслав Ефимов.

Его функция была сугубо вспомогательной — он передавал женщинам деньги от водителей. Что касается Чижовой, Семеновой и Ивановой, то, как рассказал окружной прокурор Герд Раудсепп, каждая из них имела свою «клиентскую базу»: водители или представители логистических компаний обращались напрямую к конкретному регистратору. Если одна из женщин отсутствовала на смене, она могла поручить сестрам «помочь ее клиенту».

Как утверждают в прокуратуре, обычная плата за то, чтобы попасть на границу без очереди, поначалу составляла около 50 евро. Однако с увеличением спроса и удлинением очередей суммы постепенно выросли до 75, 125, а в отдельных случаях — до 250 евро. Взятки женщины брали как в евро, так и в рублях.

Чижова была приговорена к трем годам и двум месяцам лишения свободы, из которых четыре месяца она должна отбыть немедленно, остальные — условно. Семёнова получила три года и шесть месяцев: четыре — реально, остальное — с испытательным сроком. Ивановой официально присудили два года и восемь месяцев, но фактически — четыре месяца. Дополнительно суд обязал всех троих оплатить судебные издержки и вернуть полученный преступный доход в государственный бюджет.

Эстонские должностные лица не удержались от расистских утверждений: дескать, коррупция — национальная болезнь русских и это они притащили её в страну. Хотя это — наглая ложь: за последнее время республику потряс целый ряд громких коррупционных дел, фигурантами которых были чистокровные этнические эстонцы. Причем являлись они отнюдь не мелкой сошкой вроде сотрудников зоны ожидания на погранпункте, а министрами, высокопоставленными сотрудниками МВД, руководителями портов и прочих предприятий, а суммы исчислялись не сотнями, а миллионами евро.

А Ефимова неожиданно переквалифицировали в «российского шпиона». В материалах уголовного дела возник некий «офицер ФСБ Николай Тарасов», якобы работающий по другую сторону границы от КПП «Койдула» — в Куничиной Горе.

Весной 2022 года, по версии эстонской прокуратуры, Тарасов завербовал Ефимова — и тот начал передавать россиянам информацию. Согласно тексту обвинения, «Ефимов собирал и передавал информацию о порядке работы пограничного пункта, работающих там людях, пограничной инфраструктуре и действиях, происходивших в приграничной зоне».

Если принять на веру все эти обвинения, суд должен был бы назначить обвиняемому солидный срок. Ведь недавно в Эстонии показали, что отнюдь не миндальничают с людьми, названными сторонниками России, — оппозиционному политику Айво Петерсону, названному «агентом влияния Москвы», дали четырнадцать лет.

Однако Ефимов отделался всего тремя годами, поскольку пошел на сделку со следствием в досудебном порядке.

«Ну никак не тянет на шпионаж. Зато какая красивая картинка. И все довольны. Ефимов не пошел по делу о взятках, а у КаПо шикарная отчетность, премии и звездочки на погонах», — констатирует Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии, занимающийся освещением политических уголовных дел в Прибалтике.

Это отнюдь не первый и не единственный случай, когда КаПо принуждает задержанных оговаривать себя и называться «шпионами ФСБ» после угроз, что в случае несогласия будет хуже.

В прошлом году такая судьба постигла Эрну Моисееву, которая также имеет двойное гражданство. Пожилая женщина, постоянно проживающая в Печорах, работала в санатории эстонского города Вярска. Её поймали на том, что она в обход санкций пыталась вывезти из Эстонии в Россию семь бутылок дорогого вина стоимостью свыше 300 евро каждая.

В КаПо решили поднять свою значимость в глазах правительства, сделав неудачливую контрабандистку «шпионкой». Моисееву, как и другого «шпиона», Ефимова, приговорили к трем годам тюрьмы.

Еще меньше повезло жителю Нарвы Алексею Лобину, которого задержали за общественную деятельность. Во-первых, Лобин имел отношение к организации «Бессмертного полка»; во-вторых, занимался восстановлением памятников советским воинам; в-третьих, собирал подписи против уничтожения советского мемориального наследия.

Лобина с его согласия назначили «шпионом» и дали пять лет. Столь незначительный срок и факт согласия подсудимого признать свою «вину» не оставляют сомнений в том, что он стал жертвой шантажа. Ему внушили: если откажется сотрудничать, получит срок куда больший.

Вывод из этой истории однозначен — если русская община Эстонии и в целом сейчас оказалась в незавидном положении, то обладатели двойного российско-эстонского гражданства уязвимы вдвойне.

Власти воспринимают этих людей как угрозу, поскольку они сохранили право свободно перемещаться через границу, которую в Таллине стремятся по максимуму «законопатить» для всех россиян.

Громкие задержания людей с двойным гражданством призваны запугать остальных обладателей этого статуса, чтобы они осознали, что в Эстонии могут в любой момент оказаться за решеткой с клеймом «шпиона», и перестали ездить в прибалтийскую республику.

Собственно, это именно то, что можно сейчас им посоветовать — понять, что времена окончательно и изменились, и по возможности прекратить поездки в глубоко враждебное государство.

Понятно, что далеко не все могут отказаться от этих поездок, поскольку всегда может найтись веская причина: например, посещение больного родственника где-нибудь в Нарве. Но следует помнить, что, попадая на эстонскую территорию, необходимо проявлять особую осторожность. И стараться не задерживаться в Эстонии ни одного лишнего дня.