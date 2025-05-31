В последние дни по российским СМИ распространилось сообщение о том, что якобы жители Эстонии массово едут в РФ, чтобы дешево «затариться» в приграничных магазинах.

ИА Регнум

Сообщение это не очень отвечает действительности, ибо на самом деле эстонские власти сделали все возможное для того, чтобы превратить процесс пересечения границы в настоящую пытку — люди порой сутками вынуждены стоять на жаре или морозе.

На обратном же пути эстонские таможенники могут попросту конфисковать ввозимое, если сочтут, что имеет место нарушение санкций. В этих условиях в Россию едут главным образом те, кому это по-настоящему надо — например, для того чтобы навестить родственников.

Новый «железный занавес»

В последнее время власти стран Балтии активизировали усилия по строительству на своих границах с Россией и Белоруссией «железного занавеса».

Руководство этих стран хочет помешать своим жителям выезжать, поскольку рассказы побывавших у нас людей противоречат пропагандистскому нарративу о том, как всё плохо.

Однако в силу наличия в регионе большой русскоязычной общины власти опасаются последовать примеру Финляндии, разом закрывшей границу с Российской Федерацией. К своей цели руководство Прибалтики движется ступенчато, предпочитая «вываривать лягушку» постепенно.

Они начали с того, что в 2023–2024 гг. закрыли часть контрольно-пропускных пунктов, которыми простые прибалты пользовались при посещении «нежелательных» стран. Затем последовали новые меры.

Так, в начале этого года латвийские власти запретили туристическим фирмам организовывать турпоездки в Россию и Белоруссию. Затем на рассмотрение в латвийский парламент поступили ещё два законопроекта: одним предполагается запретить автобусное сообщение с Россией и Белоруссией, другим — получение образования в российских и белорусских вузах.

18 марта Рига на неопределённый срок ввела запрет на пересечение контрольно-пропускных пунктов «Патерниеки» (на границе Латвии и Белоруссии), «Гребнево» и «Терехово» (на границе с Россией) пешком или на велосипеде. Этот запрет стал очень болезненным для жителей: у многих по ту сторону границы проживает родня.

Из-за искусственно созданных автомобильных пробок, время ожидания в которых составляет до нескольких суток, многие предпочитали пересечь границу пешком, а потом уже на противоположной стороне взять такси — в силу чего по обе стороны границы была налажена система частного извоза.

Расчёт властей делается на то, что многие люди испугаются провести в машине двое-трое суток и вовсе откажутся от поездки в Россию или Белоруссию.

Кроме того, в Литве и Латвии решено ввести специальные группы невыездных — лиц, которым запрещено ездить в РФ и РБ под угрозой увольнения.

Это в первую очередь госслужащие, военные и лица, «отвечающие за безопасность критической инфраструктуры».

В мае в Латвии объявили, что запрет на поездки в Россию и Белоруссию планируется ввести также и для депутатов сейма и руководителей самоуправлений.

Впрочем, глава парламентской комиссии по обороне Айнар Латковскис «великодушно» разрешил выезд по гуманитарным причинам.

Примечательно, что критерии невыездных намеренно оставлены нечеткими. Так, комментируя намерение запретить выезд в Россию людей, имеющих отношение к «критической инфраструктуре», глава латвийской оппозиционной партии «Стабильность» Алексей Росликов задаётся вопросом — а будет ли признан таковым, к примеру, сантехник, работающий на муниципальном предприятии рижского городского общественного транспорта?

Заблокировать этот закон нет никакой возможности — из ста депутатов парламента против него высказались лишь десять.

«Это ваш выбор»

Нужно иметь в виду, что КПП на границе Прибалтики и России пользуются не только жители Литвы, Латвии и Эстонии. Через эстонскую Нарву проходит мощный поток жителей и других стран ЕС, направляющихся в Россию.

Например, этот маршрут служит представителям русской общины Финляндии, которых лишили возможности добираться до исторической родины напрямую. Теперь они ездят в Россию через Эстонию, так как это в несколько раз дешевле, чем лететь, к примеру, через Стамбул.

К тому же наступил сезон летних отпусков, и число пересекающих границу в это время всегда значительно увеличивается.

Однако эстонские власти предприняли все возможное для того, чтобы сделать процесс прохождения границы максимально мучительным.

Во-первых, в 2024-м КПП «Нарва-1» перевели на дневной режим работы — с 23:00 до 07:00 он бездействует. Во-вторых, выборочный досмотр на границе заменен всеобщим. В-третьих, власти могут на несколько дней закрыть пропускной пункт по собственному произволу — например, с 30 апреля по 3 мая 2025 года «Нарва-1» была закрыта под предлогом «учений».

Результат всех этих мер не замедлил сказаться: в летние месяцы 2024 года среднее время ожидания на КПП в Нарве достигало 16–20 часов — а порой и дольше. Человек, вставший в очередь в 4 утра, мог не успеть перейти границу до закрытия пункта в 23:00.

Прогнозы на лето 2025-го и вовсе неутешительные — Финляндия по-прежнему свои границы держит на замке, а таможенный контроль в Эстонии значительно усилен, что увеличивает и так безумно долгое время ожидания.

«Люди, стоя в очереди, сами делают свой выбор», — бесстрастно заявил эстонский министр внутренних дел Игорь Таро. Он пригрозил, что Эстония и сама может закрыть границу — по словам Таро, это произойдет, как только будет зарегистрирован рост количества беженцев из Азии и Африки, прибывающих через российскую территорию.

На встрече с министром жители Нарвы высказали ряд предложений по росту пропускной способности границы: увеличение времени работы погранпункта, возобновление биометрической проверки паспортов на выходе в сторону России, таможенный досмотр еще до пересечения границы, создание приемлемых условий для ожидающих, организация системы электронной очереди.

Однако глава МВД все предложения сходу отверг: «Государство не может тратить средства на это».

Игорь Таро сообщил, что ему известно о том, что в последнее время развилась торговля местами в очередях на приграничные КПП — стоимость места может составлять от полусотни до ста евро. По словам министра, полиция смотрит на это сквозь пальцы: сотрудники МВД иногда вмешиваются в возникающие в очереди споры, но делают это несистемно.

Не волнует Таро и тот факт, что людям регулярно приходится вызывать скорую помощь. Ранее высказывалась идея по установке рядом с погранпунктом «Нарва-1» тента для укрытия от осадков и палящего солнца, но она так и не была реализована. В общем, как дал понять министр, мучения людей на границе — это их личные проблемы.

Надо отметить, что в Нарве возникло волонтерское движение — добровольцы из числа местных русских помогают людям, оказавшимся в ловушке на границе. Например, зимой они раздавали стоявшим в очереди женщинам согревающие стельки и поили людей горячим чаем. Однако корень проблемы волонтеры ликвидировать не в силах.

Те, кому предстоит труднейшая задача въезда из Эстонии в РФ, создали тематические группы в соцсетях, где обмениваются впечатлениями и советами. Иногда женщинам с детьми, вынужденным оставаться на границе всю ночь, удается договориться с соседями по очереди — и они уходят искать ночлег в Нарве, а утром возвращаются.

Удар по «несунам»

Отдельная тема — обратный въезд из России в Эстонию. Здесь долго томиться в ожидании не приходится, но въезжающих ожидает проблема иного рода — их багаж тщательно обыскивается.

Евросоюз ввел множество запретов на ввоз российской продукции — тут и разного рода техническое оборудование, и предметы личной гигиены, и косметика, и алкоголь, и табачные изделия, и продукты питания.

Правда, ограничения на ввоз личных вещей носят рекомендательный характер; таможенники могут их не конфисковывать. Но тут уж все зависит от их доброй воли, а они часто толкуют законы как заблагорассудится.

Вот одно красноречивое свидетельство, принадлежащее русскоязычной гражданке Испании, которая недавно возвращалась с ребенком из России через Эстонию:

«Меня с ребенком держали с 14:00 до 22:40. Когда я попросила дать возможность воспользоваться медикаментами, на меня накричали и пригрозили тюрьмой. Потом тон сменили, но сделали все возможное, чтобы мы опоздали на последний автобус».

Учитывая реальную обстановку на границе, рассказы о том, как эстонцы массово ездят за покупками в российские магазины, выглядят не слишком убедительно. Однако абсолютно точно имеет место явление противоположного характера — в Эстонии некоторые лица зарабатывают «несунством», то есть ввозом в Россию западной продукции, которую здесь сложно приобрести.

Этот «бизнес» существует давным-давно, но раньше «несуны» (или «тушканы») перетаскивали свои баулы в основном по ночам, не мешая основному потоку. Сейчас же они вносят немалый вклад в увеличение столпотворения.

Из-за них очереди на пересечение границы из Нарвы в Ивангород и обратно, бывало, увеличивались чуть ли не на триста человек в день. Люди занимаются этим не от хорошей жизни: в Нарве и на прочих приграничных территориях плохо с работой.

Но в августе прошлого года этот трансграничный «бизнес» получил первый удар: эстонские власти приняли решение об ужесточении таможенного контроля — что резко сократило пропускную способность погранпереходов. А 20 января Россельхознадзор ввел запрет на ввоз всей животноводческой продукции из ЕС, обосновав его угрозой распространения ящура. Позднее в ведомстве уточнили, что запрет распространяется на ввоз, в том числе, колбас, ветчины, хамона и сыров.

«Несли, конечно, все, что заказывалось с той стороны и что разрешалось, даже мебель. Ну и традиционно — эстонский сыр, сливочное масло. Теперь «лавочка» с продуктами накрылась. Таким способом зарабатывали себе на жизнь те, кто в основном живет в общежитиях и не может найти нормальную работу по самым разным причинам», — сообщал человек, знавший «тему» изнутри. Из-за этого количество «несунов» на границе сократилось.