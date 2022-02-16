Таллин, 16 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Парламентские выборы в Эстонии в марте 2019 года «обнулили» процесс ратификации государственного пограничного договора с эстонской стороны. Об этом говорится в сообщении посольства России в Эстонии, размещенном на странице в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

Подчеркивается, что после выборов 2019 года ни одно из правительств Эстонии не вносило соответствующие документы в национальный парламент. «Таким образом, перспективы ратификации пограндоговоров в настоящее время зависят только от политической воли эстонских властей», — говорится в сообщении.

Российское посольство также связало исключительно с позицией эстонских властей проблемы ратификации: «Российская сторона неоднократно заявляла о готовности ратифицировать указанные соглашения в том виде, в котором они были подписаны. В то же время эстонские партнеры настойчиво пытаются привязать к процессу ратификации Тартуский мирный договор 1920 года, утративший силу в 1940 году».

Любые попытки реанимировать этот исторический документ и ввести его в современный международно-правовой оборот неуместны, отметили российские дипломаты.

Напомним, Эстония уже давно пытается использовать Тартуский (Юрьевский) мирный договор от 1920 года как предлог для территориальных претензий к России.

По этому договору в состав Эстонии отходила часть современной Ленинградской и Псковской областей, даже в те времена населенные русскими. Однако в 1940 году Эстония вошла в состав СССР, а в 1944 году граница Эстонской ССР была изменена, и те области, которые в 1920 году достались Эстонии, были возвращены в состав РСФСР.