80 лет назад, 18 марта 1946 года, правительство Ирана поставило перед Советом Безопасности ООН вопрос о немедленном выводе со своей территории иностранных войск. Иран тогда был проамерикански ориентированной монархией, а чужая армия — советской.

Иван Шилов ИА Регнум

Если в Тегеране происходившее называли оккупацией, то для иранских азербайджанцев и курдов присутствие «красных» было шансом на национальное самоопределение.

Сейчас ситуация выглядит «с точностью до наоборот». США ведут войну против Ирана и рассчитывают раскачать внутреннюю ситуацию при помощи нацменьшинств — южных азербайджанцев и курдов. Тегеран и Москва, напротив, в хороших отношениях.

Не меняется лишь то, что Иран оказался в центре Большой игры великих держав.

В XX веке схватка за Иран началась не 80, а более ста лет назад.

В 1921 году, на фоне внутриполитического хаоса и «экспорта революции» из России амбициозный генерал Персидской казачьей бригады (созданной ещё в начале века российскими инструкторами), наполовину азербайджанец, Реза-хан узурпировал власть.

Сперва он забрал себе пост первого министра, а в 1925-м отобрал трон у последнего шаха из династии Каджаров и увенчал себя короной.

34-й по счёту иранский монарх Реза-шах основал новую династию Пехлеви. Этот путчист на троне действовал по-наполеоновски, но ориентировался он не на Францию — а на Германию.

Реза Пехлеви при одобрении националистов разорвал кабальные нефтяные договоры с Британией, но сделать «страну ариев» по-настоящему суверенной он не смог: на место английского влияния пришло немецкое. После прихода к власти Адольфа Гитлера стала выстраиваться ось Тегеран — Берлин, подразумевавшая весь спектр контактов: от культурных до военно-технических. Это не могло не беспокоить и западные столицы, и Москву.

И в 1939-м, и в 1941-м Шахиншахское государство Иран декларировало нейтралитет. Но к началу Второй мировой германский рейх был главным (до 50% товарооборота) партнёром Ирана, в том числе по части экспорта нефти.

К 1940 году в стране находилось до 3 тысяч немецких специалистов — в погонах и без. Когда страны антигитлеровской коалиции потребовали от Резы-шаха удалить нацистов, Пехлеви — по совету из Берлина — отказался это сделать.

При этом Ирану не хватало суверенной силы, чтобы выгнать из страны английский контингент, «зашедший» туда в начале 1941-го, после подавления прогерманского восстания в соседнем Ираке. Судьба нейтрала Резы Пехлеви, который выступал почти открытым союзником Гитлера, была предрешена.

Советский танк Т-26 на улице иранского Тебриза. Северо-западный Иран, 1941 год

СССР в разгар битвы за Москву требовалось спокойствие на южных границах, иранское топливо не должно было оказаться в баках танков вермахта. А «персидский коридор» от Каспия до Персидского залива был призван стать надежным маршрутом ленд-лиза.

В конце августа 1941-го, после того как Реза-шах отказался депортировать из страны германских агентов, СССР и Великобритания начали совместную военную операцию. Части Закавказского фронта, перейдя реку Аракс, вошли в южный, иранский Азербайджан. Британские и англо-индийские войска заняли стратегические пункты у берега Персидского залива.

К сентябрю северо-западное и северо-восточное приграничье было под нашим контролем, южные области стали британской зоной оккупации. Реза-шаху «предложили» отречься от престола, трон был передан кронпринцу Мохаммеду Резе Пехлеви.

Операция достигла целей: 34% союзнических грузов в СССР прошли по «персидскому коридору», Тегеран в ноябре–декабре 1943-го стал безопасной площадкой для встречи Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Большая тройка» заверила шаха, что суверенитет Ирана будет сохранён, а советский и британский контингенты будут выведены «не позднее шести месяцев после прекращения всех военных действий». Декларации были вновь подтверждены на Потсдамской конференции 1945 года.

Пока же Мухаммед Реза более-менее контролировал лишь центральную часть страны.

На деле у каждого члена «большой тройки» были свои планы на Иран. Британия рассчитывала вернуть прежнее влияние — когда по соглашению 1919 г. «О британской помощи для содействия прогрессу и благополучию Персии» Лондон прямо контролировал шахские правительство и армию.

США рассчитывали перевести богатую нефтью страну в свою сферу влияния. В декабре 1945-го американцы заручились поддержкой шаха, заключив с ним соглашение о продаже по низкой цене американских объектов в Иране и договорившись об урегулировании иранского долга по ленд-лизу.

СССР вёл свою игру. За несколько лет нахождения советских войск на северо-западе Ирана — в Южном Азербайджане и Восточном Курдистане — влияние Москвы на местное население возросло.

Советские специалисты использовали промахи шахской национальной политики: Реза Пехлеви, несмотря на своё полуазербайджанское происхождение, ставил на ключевые должности персов, преподавание азербайджанского языка в школах было запрещено. С приходом Красной армии ситуация переменилась.

Джафар Пишевари

Местные левые и одновременно сепаратистские движения при поддержке советников из Москвы использовали и социальные противоречия: землевладельцами в иранских Азербайджане и Курдистане были в основном персы, а коренные народы — податными дехканами. Процесс национального пробуждения курировал из Баку первый секретарь ЦК КП АзССР Мир Джафар Багиров.

В декабре 1945 года в центре Южного Азербайджана, Тебризе, была провозглашена Демократическая республика Азербайджан. Во главе её — по мнению историков, по прямому указанию Сталина — встал проверенный человек, Сеид Джафар Пишевари. Это был один из основателей иранской компартии, который ещё в 1920-х участвовал в «экспорте революции». При первом шахе Пехлеви он сидел в тюрьме, но после смены власти был выпущен на свободу по требованию СССР.

22 января 1946 года в курдском городе Мехабад в зоне советской ответственности была провозглашена своя республика. Основной её силой стали перешедшие из Ирака отряды племенного вождя Мустафы Барзани — в будущем известного военно-политического деятеля Иракского Курдистана.

Учитывая слабость шахского Ирана, возникала перспектива отторжения этих территорий и расширения советских границ к югу. Одновременно и Британия не торопилась выводить свои войска.

Британские войска вступают на территорию нефтеперерабатывающего завода в Абадане. Юго-западный Иран, 1941 год

Похоже, что в планах Сталина была и смена режима в Тегеране с прозападного на просоветский. В ноябре 1945-го в советской зоне ответственности началось восстание, организованное Туде — иранской компартией.

Мухаммед Реза Пехлеви отправил из Тегерана войска на подавление коммунистов, азербайджанских и курдских отрядов. Но шахские отряды были блокированы советским контингентом. При этом столкновений не было — контингент просто разделил зону ответственности шахских войск и разного рода повстанцев.

В мире тем временем разворачивалась холодная война. Иранский кризис становился одной из главных проблемных точек.

Советский Союз, закрепившийся в Восточной Европе, чтобы обезопасить себя от бывших «партнёров», активно действовал и по другим направлениям. Где-то это срабатывало (в гражданской войне в Китае, в войне вьетнамских коммунистов против французских колониальных войск), где-то сталинское руководство шло на тактические отступления.

Так, в частности, было и в Иране. В январе 1946 года шах при поддержке из Лондона и Вашингтона обратился в Совбез ООН. 4 и 5 марта советские танковые колонны начали движение к Тегерану, а также к границам с Турцией и Ираком.

gov.uk Общий вид заседания Совета Безопасности ООН по иранскому вопросу. 1946 год

На протяжении нескольких недель шли консультации. 4 апреля 1946 года в Москве было подписано советско-иранское соглашение, по которому Сталин обещал вывести войска. Мухаммед Реза дал добро на создание советско-иранского нефтяного общества (СОИН), которому передавались нефтяные концессии на севере страны.

Кроме того, в представительном органе Ирана было увеличено число депутатов из восставших областей, а последним обещана широкая автономия.

Демократическая республика Азербайджан и курдская Мехабадская республика были «свёрнуты», Джафар Пишевари эмигрировал в Советский Азербайджан, курдский командир Масуд Барзани увёл свои отряды через границу. Большая часть советских протеже не осталась брошенной.

Только из племени барзан 200 человек отправились на учебу в высшие и средние специальные учебные заведения, Барзани закончил Военную академию имени Фрунзе.

Но на занятых шахскими войсками территориях был восстановлен прежний порядок. Проект СОИН был похоронен. Обнадёженный западными союзниками, шах (сославшись на решение меджлиса) отказался от ратификации нефтяного соглашения.

Возможно, по совпадению, но после этого на территорию шахства вошли вооружённые отряды иракских курдов, начавшие партизанскую войну против иранских войск.

Но в целом иранский кризис разрешился скорее не в пользу Сталина. В 1950-м Шахиншахское государство Иран вошло в созданный американцами блок СЕНТО (Организация центрального договора, один из региональных аналогов НАТО).

Но шах и его режим вели и собственную игру.

При всех допущенных Пехлеви ошибках (которые в конечном счете и привели к революции 1979 года) уже к концу 1950-х Иран выстроил в отношении северного соседа взвешенную и взаимовыгодную политику.

В 1960–70-е годы СССР предоставил иранцам льготные кредиты, которые Тегеран гасил поставками газа. Южный сосед заказывал Советскому Союзу строительство промышленных и инфраструктурных объектов, советские специалисты разрабатывали в стране месторождения угля и железной руды.

Даже состоящий в СЕНТО Иран не рассматривался Москвой как враждебное государство. Такая ситуация прагматичного взаимодействия сохранялась и после смены режима в стране в 1979-м.