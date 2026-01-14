Юридическая школа американского Гарвардского университета разместила в цифровом формате более 750 тысяч страниц материалов Нюрнбергского трибунала.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди опубликованных там документов оказались и те, что свидетельствуют о преступлениях, совершенных в Латвии немецкими нацистами и их местными коллаборантами.

Эти свидетельства стали ударом по идеологии современных латышских националистов, которые пытаются возложить вину на массовые убийства латвийских евреев и советских военнопленных исключительно на немцев.

Тысячи страниц из 13 дел

Юридическая школа Гарварда подчеркивает: впервые исследователи, учёные и студенты со всего мира получили свободный доступ к полностью оцифрованному архиву Нюрнбергского процесса, снабженному эффективной поисковой системой.

Всего работа по изучению, описанию и оцифровке документов длилась 25 лет и началась с самого простого — удаления скрепок и скоб, чтобы материалы можно было отсканировать. Сейчас оцифрованная коллекция библиотеки — самое полное на американском континенте собрание материалов Нюрнбергского процесса за пределами Национального архива США.

На сотнях тысяч страниц представлены расшифровки, краткие сводки и доказательства из 13 дел, открытых против нацистских военных и политических лидеров в 1945–1949 годах.

Большую часть этой коллекции документов библиотека получила в 1949 году, после завершения судебных процессов, и позже дополнила материалами, которые передавали участники трибунала. Руководитель технического проекта Пол Дешнер сказал в интервью Guardian: «Документы дают ясное представление о том, насколько безобидными могли казаться некоторые вещи в начале 1930-х и во что они превратились всего через несколько лет».

Среди документов, выложенных в онлайн-библиотеке Гарвардского университета, оказались и имеющие отношение к Холокосту на территории Латвии.

Для полного понимания ситуации необходимо учитывать, что в свое время еврейская община на территории современной Латвии была большой и влиятельной.

Рижское «большое гетто». Осень 1941 года

Согласно предвоенной переписи, в 1935 году в Латвии проживало 93 479 евреев, в том числе 43 672 — в Риге.

14 июня 1941 года советские власти, в ходе проведенной депортации, кроме других жителей Латвии, выселили в Сибирь и свыше 1,7 тысяч евреев. Эти депортированные, в итоге, как выяснилось, вытащили счастливый билет — они уцелели.

Большинство же из тех, кто остался в республике, погибли после вторжения гитлеровцев. Всего в Латвии было уничтожено около 70 тысяч местных евреев и еще не менее 20 тысяч представителей этого народа, привезенных из других стран.

Преступления команды Арайса

Значительная часть убийств латвийских евреев лежит на совести местных латышских коллаборационистов. Особенно страшные преступления вершила «команда», руководимая уроженцем Балдонской волости Виктором Арайсом.

К моменту вступления немцев в Ригу 1 июля 1941 года люди Арайса захватили оставленное здание управления НКВД — и через несколько дней после этого были реорганизованы гитлеровцами в «латышскую вспомогательную полицию безопасности».

От рук команды Арайса в общей сложности погибло около 26 тысяч евреев, причем сам он лично не гнушался убийством малых детей. Местами массовых убийств в Риге являлись Бикерниекский лес, где были расстреляны около 46 тысяч человек (евреев и других гражданских лиц, а также советских военнопленных), Дрейлиньский лес (13 тысяч казненных), Румбульский лес (38 тысяч человек).

Члены 21-го латвийского полицейского батальона собирают на пляже вблизи Лиепая группу евреев для казни, 15 декабря 1941 года

Казнями руководил обергруппенфюрер СС, генерал полиции Фридрих Еккельн. В Румбульском лесу советские военнопленные вырыли три огромных рва. Затем все пленные тоже были убиты. 29 ноября 1941 года команда Арайса пригнала евреев из Рижского гетто на окраину города, где ночью их расстреляли. Также сотни людей были убиты в самом гетто.

После этого расстрела в рижской газете Tēvija («Родина») 1 декабря 1941 года появилась статья журналиста Яниса Мартинсонса «Борьба против жидовства». Мартинсонс торжествовал:

«Наконец, пришло время, когда почти все нации Европы научились распознавать своего общего врага — жида. Почти все народы Европы начали войну против этого врага, как на полях сражений, так и в деле внутреннего строительства. И для нас, латышей, пришёл этот миг…».

Во время казней применялся способ, который Еккельн называл «пачкой сардин». Обреченных заставляли раздеваться и ложиться в яму лицом вниз сверху на уже убитых, после чего стреляли в них.

«Арестованные еврейские мужчины уничтожаются»

Массовые расстрелы евреев осуществлялись и в других частях Латвии. Так, крупное гетто было создано в Даугавпилсе, на территории старой русской военной крепости.

Сюда же перегнали и оставшихся в живых евреев из окрестных городков: Гривы, Вишек, Краславы, Дагды, Резекне, Илуксте, Лудзы, Индры, Ливан, Субате, Карсавы. Всего в гетто находилось до 20 тысяч человек.

Расстрелы проводила айнзатцкоманда оберштурмфюрера Иоахима Хамана и местные полицаи под руководством Робертса Блузманиса. С теплых еще трупов палачи хладнокровно снимали килограммы золотых обручальных колец и серег. В целом, из обитателей гетто выжило около сотни. Это был местный аналог Бабьего Яра.

В библиотеке юридической школы Гарвардского университета хранится немецкий отчёт от 16 июля 1941 года, гласящий:

«К 7 июля, а главным образом в последние дни, латыши заключили в тюрьму 1125 евреев, 32 политических преступников, 85 русских рабочих и двух женщин за совершение уголовных преступлений. Это были последствия «укрепления латышского хребта» (немецкими — прим. ред.) айнзацкомандами. Интенсивность акций против евреев усиливается. По инициативе айнзацкоманд, евреев выселяют из домов и передают их неевреям. Латыши выгоняют из города еврейские семьи, а мужчин арестовывают. Снабжение товарами первой необходимости затруднено, так как почти все запасы сожжены. Арестованные еврейские мужчины уничтожаются и закапываются в заранее подготовленных могилах. В настоящее время айнзацкоманда 1b в Даугавпилсе уничтожила 1150 евреев».

При этом немцы ни в коем случае не рассматривали латышей, как равноправных партнёров — они для них являлись расходным материалом, «кирпичиками» для строительства «тысячелетнего рейха».

Что ожидало латышей по плану «Ост»

Среди обнародованных Гарвардским университетом документов оказались и фрагменты «Генерального плана Ост», в котором описывались планы германизации «восточных территорий» после победы Германии.

Эти документы гласят, что в 1942 году немцы планировали германизировать Латвию, Эстонию и Польшу в течение следующих 20 лет.

В 1943 году к подлежащим колонизации территориям были добавлены Литва (хотя Генрих Гиммлер отмечает, что германизация Литвы может быть затруднена.), Белоруссия, Ленинградская область и Крым.

В одном документе описана встреча у Гиммлера 17 августа 1942 года. Там цитируется один из авторов «Генерального плана Ост» — немецкий агроном и офицер СС Конрад Мейер-Хетлинг, позднее осуждённый в Нюрнберге — и получивший минимальный тюремный срок в 2 года 10 месяцев.

Мейер-Хетлинг считал, что латгальцы — обитающий на востоке Латвии субэтнос, часть латышского народа — непригодны для ассимиляции немцами.

«В Латвии и Литве это (германизация — прим. ред.) будет труднее, потому что латгалов необходимо депортировать в любом случае, а литовцев нельзя рассматривать для германизации, так как они умственно медлительны, и у них выражена примесь славянской крови», — подчёркивал соавтор плана «Ост».

Однако позже, когда дела у гитлеровской Германии пошли совсем плохо, отношение к латышам изменилось. Дабы побудить их более рьяно сражаться за рейх гитлеровские бонзы начали усиленно намекать им на возможность предоставления «независимости».

Отмечены благодарностями рейхсфюрера СС

В 1943 году немцы начали, а в 1944-м продолжили крупномасштабный набор в латышский легион СС. Причем среди новоявленных легионеров оказались и бывшие члены вспомогательных карательных частей, занимавшиеся уничтожением евреев, советских военнопленных, а также геноцидом гражданского населения на оккупированных территориях Белоруссии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также в Литве, Польше и Украине.

Формирование легиона курировал лично Гиммлер.

Гарвардская библиотека опубликовала письмо Гиммлера от 15 февраля 1945 года руководству медицинских подразделений СС о бойцах латышского легиона. В письме говорится, что 19-я гренадерская дивизия легиона «проявила выдающийся героизм — и Германия обязана ей благодарностью за победу в третьей Курляндской битве».

Речь идет об участии 19-й дивизии в боях в Курляндии, где оказалась прижата к морю крупная германская группировка, державшая там оборону до самого конца войны.

В письме рейхсфюрера СС отмечалось, что шестеро латышей получили высшую военную награду нацистской Германии — Рыцарский крест.

В связи с этим Гиммлер приказывает ухаживать за ранеными латышскими легионерами в немецких госпиталях так же хорошо, как и за эсэсовцами-немцами.

Рейхсфюрер СС приказывает передать всем лазаретам указание, что латышей ни в коем случае нельзя помещать в одни палаты с военнопленными, и что к ним нужно относиться, как к любому немецкому солдату.

Подобное отношение даже и сейчас способно польстить современным латышским националистам, которые втихомолку сочувственно относятся к идеологии германского нацизма (особенно по части антисемитизма) и вообще охотно признают, что «немцы были лучше большевиков».

Осуждение на словах, обеление на деле

В современной Латвии отношение к событиям периода нацистской оккупации двойственное. С одной стороны, первые лица государства призывают помнить жертв Холокоста и никогда не допустить повторения той трагедии.

«Эти события произошли на земле Латвии и в них участвовали и наши люди. Сотрудники Рижской полиции должны были участвовать — оцеплять гетто, выталкивать людей из домов, гнать их восемь километров в Румбулу, вести по этой тропе смерти до больших ям, которые вырыли русские военнопленные», — заявила 29 ноября 2002 года тогдашняя президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, открывая мемориал в Румбульском лесу.

Члены Латвийской вспомогательной полиции конвоируют группу евреев. 1941 год

Другой президент — Раймонд Вейонис позже нашёл в себе силы признаться: «К сожалению, в этом преступлении участвовали и подразделения местной вспомогательной полиции. Долгое время об этих событиях молчали, скрывали от широкой общественности…»

Вейонис говорил: «К сожалению, имелись негодяи и среди нас, которые оказались одержимы злом. У преступлений нет оправдания, так же как у их пособников и исполнителей…»

С другой стороны, линия на замалчивание соучастия латышей прослеживается и сейчас. Ярче всего это проявилось в истории с посмертной оценкой деяний одного из прихвостней Арайса — Герберта Цукурса, являвшегося до войны знаменитым летчиком-рекордсменом. У Цукурса, казненного за его преступления «Моссадом» в 1965-м в Монтевидео, и по сей день в Латвии немало поклонников.

Они утверждают, что очевидцы, засвидетельствовавшие как Цукурс лично принимал участие в расстрелах евреев, «оболгали», дескать, «героя Латвии».

По этой причине латвийская прокуратура уже в течение многих лет никак не может официально объявить Цукурса преступником, а одиннадцать лет назад в крупнейших городах Латвии демонстрировали мюзикл о нем, призванный обелить палача.

Что касается легионеров, то они на официальном уровне признаны «героями борьбы за независимость». Точку в процессе их героизации поставил в 2019 году тогдашний министр обороны Артис Пабрикс.

Участвуя в памятном мероприятии в честь 75-летия боев у местечка Море, где части легионеров на некоторое время сдержали наступление Красной армии, Пабрикс призвал: «Наш долг — до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства».

В декабре 2025-го актер Екабс Рейнис вместе с «Латвийским обществом национальных воинов» объявили, что ищут еще живых легионеров, чтобы успеть зафиксировать их воспоминания. Они подчеркивают: «Важно самим писать историю Латвии, иначе за нас ее напишут другие». Естественно, документы из библиотеки Гарварда не заставят их пересмотреть свое мнение.