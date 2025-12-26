«Мы с вами по традиции встречаемся в преддверии Нового года, и начну с поздравления. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — с таких слов президент Владимир Путин начал заседание Госсовета 25 декабря.

Александр Щербак/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время заседания Государственного совета РФ в Большом Кремлёвском дворце

С предложением объявить 2026-й Годом единства народов России выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов 5 ноября на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям. «Давайте мы так и сделаем», — поддержал инициативу президент и сразу поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

Уже назначены сопредседатели оргкомитета по проведению Года народов России.

4 ноября в речи по случаю Дня народного единства Путин подчеркнул: понятие единства неразрывно связано с сохранением страны, её суверенитета и государственности. Президент напомнил, что Россия сейчас, как и в 1612 году, продолжает отстаивать суверенитет и независимость. «Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам», — отметил Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Тот же принцип обозначен и в новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, которую президент утвердил своим указом 25 ноября. Стратегия исходит из того, что народы России объединены общим культурным кодом. В его основе — сохранение и развитие русской культуры и русского языка, что обозначено как ключевой фактор сохранения и укрепления российского суверенитета.

Учитывая международную обстановку, межнациональные отношения в России и в будущем останутся объектом «приложения сил» наших западных оппонентов. Поэтому руководство страны ставит задачу объединить усилия граждан, общественных организаций и властей различного уровня для поддержания стабильности в отношениях между народами страны — которых, напомним, насчитывается около двух сотен.

19 декабря пресс-служба Кремля сообщила: президент поручил создать комиссию по реализации национальной политики России с включением в её состав полпредов в федеральных округах или их замов. Поручение должно быть выполнено до 20 марта 2026-го.

«Кадры — это не функции»

Основной темой заседания Госсовета 25 декабря была подготовка кадров для отечественной экономики. «Главное, помнить, что кадры — это не функции, а прежде всего люди. И во главе наших национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни», — подчеркнул президент.

Перед государством стоит социальная задача: дать каждому специалисту возможность трудоустройства и достойного заработка. Профессионалы не должны оставаться невостребованными.

Ведь такие вложения в человеческий капитал оборачиваются вложениями в будущее — и власть проявляет визионерский подход к «конструированию» этого будущего, не только решая текущие проблемы, но и упреждая возможные сложности, в том числе связанные с технологическим развитием.

Для развития российской экономики как экономики высоких зарплат необходимо решить масштабные задачи в сфере кадров. Для этого необходимо, чтобы каждый включился в работу на своем месте, подчеркнул президент.

В частности, указал президент, «важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда». С одной стороны, на отечественном рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы. Безработица в среднем по России достигла исторического минимума в 2,2%. «Доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%», — указал президент.

Это разительное отличие не только от ситуации 1990-х, но и от нынешнего положения дел в Европе (так, например, в Испании безработица среди молодёжи достигла 25%).

В 2022 году в России прибавилось более 2 млн рабочих рук.

Но, с другой стороны, одним из главных дисбалансов на рынке труда остаётся дифференциация уровня безработицы между регионами.

«Отмечу, что для «трудоизбыточных» регионов с исторически высокой безработицей разработаны и уже реализуются специальные дорожные карты. Эту работу надо, безусловно, продолжать», — подчеркнул Путин.

Создается система кадрового и профессионального перемещения, маршрутизации рабочих ресурсов — учитывающая структурные преобразования в экономике и обществе.

«Необходима также оптимизация отраслевой структуры занятости — за счёт перераспределения трудовых ресурсов из сфер, где требуется и само по себе будет происходить снижение занятости, — подчеркнул Путин. — И надо заранее подумать, готовить людей в те секторы, где трудовые ресурсы будут востребованы».

«Изменить всю парадигму подготовки»

Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, комментируя тему заседания, поделился мнением: нужно кардинально пересмотреть подходы к подготовке кадров с учётом развития искусственного интеллекта.

Поэтому — и об этом также шла речь на заседании — необходимо адаптировать рынок труда к новым вызовам, создавать программы переобучения и профориентации, подготовки работников к новым специальностям.

Людей надо подготовить к тому, что традиционная система найма и карьерного роста будет меняться — в том числе по мере совершенствования искусственного интеллекта.

Президент подчеркнул: «Важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни».

«Мы время от времени вспоминаем об этом. Но я обращаю ваше внимание на это, это в высшей степени важно, в высшей степени. Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю», — обозначил суть задачи глава государства.

Ответственные лица

Власть в этой ситуации берёт на себя функцию «системного администратора», который координирует работу управленческих структур и госкорпораций — чтобы создать комплексную систему переобучения работников.

Одновременно строится система личной ответственности управленцев за успех программ кадровой подготовки. На заседании Госсовета президент подчеркнул: поручения по модернизации кадровой политики должны быть исполнены на уровне центра и регионов.

«Прошу вас всем разослать этот перечень поручений, — обратился глава государства к членам рабочей группы Госсовета. — Понятно, что вы его готовили исходя из предложений коллег, в том числе из регионов. Но я не уверен, что у всех членов Госсовета этот перечень поручений в таком виде, в котором он у меня лежит на столе, что он есть».

Работа по перечню поручений (который пока ещё находится в проекте) должна быть согласована с правительством. Поручения должны быть выпущены, и, подчеркнул Путин, «должны появиться конкретные люди, которые будут заниматься этой работой».

Президент поручил главам регионов назначить помощников, ответственных за координацию проектов подготовки кадров, за связь одновременно с органами власти, работодателями в промышленности и бизнесе — и профильными вузами. Лицо, ответственное за это направление, должно появиться и в правительстве.

Работать в команде

Владимир Путин привёл пример успешной командной работы как залога быстрых и качественных управленческих решений.

«Сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде, — подчеркнул президент. — Не случайно, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь».

Проект «Лидеры России. Команда» создаёт и демонстрирует методологическую рамку для подготовки успешных команд: во главу угла ставится сплочённость, понимание целей, готовность решать сложные задачи на своём участке ради общего результата.

Поэтому понятно внимание президента к потенциалу проекта как образца для модернизация работы с кадрами по всей стране.

От каждого участника командной работы требуется высокий уровень личной компетентности. Поэтому одна из главных задач в подготовке будущих кадров — это развитие системы образования, с тем, чтобы она могла оперативно и качественно готовить новых специалистов.

«Спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах — ключевых для производств. Это квалифицированные рабочие и инженерные кадры… Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики», — отметил президент.

Не жить по старинке, но не попадать в рабство к ИИ

Он констатировал, что за последнее время меняется система подготовки инженеров, развивается среднее профессиональное образование. Свою роль внесли нацпроекты «Кадры» и «Молодёжь и дети».

Но требуется и дальнейшая трансформация образовательной системы. В этой связи глава государства поручил правительству при подготовке Стратегии развития образования до 2036 года «отразить в ней вопросы, связанные с переходом на качественно иные принципы, позволяющие каждому человеку быть востребованным, причём на протяжении всей жизни».

Также в стратегии должно быть учтено формирование новых базовых навыков в условиях ускоренного внедрения искусственного интеллекта, отметил Путин.

Предстоит пересмотреть методики преподавания, перезагрузить методы подготовки педагогических кадров, «подтянуть» отстающие вузы (в этой связи Путин предложил составлять списки сотни худших высших школ и предлагать меры по их оздоровлению или реорганизации).

При этом, готовя систему образования и подготовки кадров к работе в эру искусственного интеллекта, необходимо выработать здравое отношение к этому помощнику человека.

«Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать», — заметил Путин.

Нельзя жить по старинке, указал президент. При этом он подчеркнул: «Очень важно в то же время не терять фундаментальных основ нашей системы образования: это формирование у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления, навыков аналитической деятельности».