Материалы с тегом «Работа»
В России резко вырос спрос на курьеров
Спрос на курьеров в зимний сезон 2023–2024 годов вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов. Вместе с тем на 38% увеличились и средние зарплатные предложения, преодолев порог в 112 тыс. рублей, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа. ру». В итогах исследования...
12 марта 2024
IBM потребовала от сотрудников вернуться с «удалёнки» в офисы
Американская компания IBM обязала сотрудников вернуться с «удалёнки» в офисы. Тем, кто не выполнит это требование, грозит увольнение, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую получили менеджеры корпорации. Руководство компании требует от сотрудников посещать офис или клиентов не...
30 января 2024
С нехваткой персонала столкнулось подавляющее большинство компаний России
За год в России более чем в 1,5 раза выросло число открытых вакансий, в то время как резюме работников стало меньше на два процента. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на исследование сервиса SuperJob. Согласно данным исследования, конкурс на одну вакансию снизился на 34%, в итоге на нехватку...
4 декабря 2023