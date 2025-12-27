Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) поставляют войскам всю необходимую технику и вооружения в стабильном режиме. Меры государственной поддержки позволили укрепить материально-техническую базу военпрома, вследствие чего производство вооружений с 2022-го выросло в разы. На это указал президент Владимир Путин в ходе состоявшегося 25 декабря совещания по госпрограмме вооружения на 2027–2036 годы.

Иван Шилов ИА Регнум

В свою очередь, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что предприятия ОПК поддерживают контакт с военными в зоне СВО и вносят изменения в новые разработки с учетом пожеланий фронта и опыта, полученного на спецоперации.

Уходящий 2025-й отметился новыми достижениями нашей «оборонки»: за год апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и боевых систем.

«Специальная военная операция дала толчок развитию новых видов оружия и боевых систем», — отметил 17 декабря министр обороны Андрей Белоусов.

Объем поставок в войска образцов вооружения, военной техники и снарядов в 2025 году вырос на треть по сравнению с 2024-м.

Обеспеченность Объединенной группировки войск достигла 92%, подразделений на передовой — 80%.

Перспективные разработки внедряются повсеместно — как на тактическом, так и на стратегическом уровне.

Новейшие ракетные вооружения

В 2025 году продолжилось развитие программы разработки и испытаний ракетных вооружений нового поколения. В частности, началось производство ракетного комплекса «Орешник» с перспективой дальнейших поставок в войска.

Впервые комплекс «Орешник» был применен по цели в ноябре 2024 года. Удар ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесён по объекту военно-промышленного комплекса в Днепре. В тот же день президент России Владимир Путин публично сообщил о существовании этой системы.

В августе 2025 года Путин сообщил о выпуске первого серийного комплекса «Орешник» и о его поступлении в войска, отметив, что серийное производство вышло на устойчивый режим. Позднее президент заявил, что ракеты «Орешник» будут поставлены на боевое дежурство до конца 2025 года.

Максимальная дальность полёта ракеты составляет до 5500 км. «Орешник» развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч или порядка 3 км/с) и способен нести боевую часть массой до 1,5 тонны. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряд общей мощностью до 900 килотонн, что эквивалентно 45 взрывам в Хиросиме.

РИА Новости Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

Головная часть ракеты может оснащаться десятками саморазделяющихся боевых блоков, сохраняющих гиперзвуковую скорость на конечном участке траектории. По словам Путина, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия, что делает массированное применение таких ракет по разрушительной силе сопоставимым с применением ядерного оружия.

Однако российский ВПК не остановился на фиксации успехов прошлых лет и двинулся дальше.

В конце октября Минобороны сообщило об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».

Впервые о «Буревестнике» публично сообщил президент Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, охарактеризовав его как крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, практически неограниченной дальностью полёта и возможностью обхода существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

По словам президента, разработка комплекса стала ответом на развитие глобальной системы ПРО США и велась в условиях повышенной секретности.

Точные характеристики новейшего изделия засекречены. Однако известно, что «Буревестник» стартует с использованием обычного ракетного двигателя, после чего на всём маршруте полёта использует энергию ядерного реактора.

Известно, что в ходе испытаний ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов, что соответствует скорости менее 1 тыс. км/ч.

Ключевая особенность «Буревестника» заключается не в скорости, а в профиле полёта. Ракета движется на предельно малых высотах — от примерно 120 до 20–40 метров, используя складки рельефа для маскировки. Такое сочетание низкой высоты и реактивной скорости существенно осложняет её обнаружение радиолокационными средствами и системами ПРО.

Позднее, 28 октября, прошли испытания перспективного беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой «Посейдон».

Ранее изделие было известно под обозначением «Статус-6», в классификации НАТО — Kanyon. По своему назначению аппарат относится к классу автономных подводных средств стратегического сдерживания и конструктивно представляет собой крупногабаритную торпеду с ядерной силовой установкой.

Реактор «Посейдона» имеет значительно меньшие габариты по сравнению с традиционными корабельными энергетическими установками, что позволяет размещать его на автономном подводном носителе.

Согласно данным из открытых источников, длина аппарата составляет около 20 метров, диаметр — порядка 1,8 метра, масса оценивается примерно в 100 тонн. Предполагается, что «Посейдон» может оснащаться как обычными, так и ядерными боевыми частями. В числе возможных целей называются крупные надводные корабельные соединения, береговые объекты и инфраструктура.

РИА Новости Океанская многоцелевая система «Посейдон»

«Посейдон» способен нести термоядерный заряд большой мощности, детонация может спровоцировать движение крупных масс воды и создать искусственное цунами.

Концепция применения «Посейдона» остается засекреченной, однако предполагается, что комплекс в первую очередь предназначен для поражения морских баз путем подводного ядерного взрыва.

ПВО длинной руки

В 2025 году российский оборонный комплекс не ограничился разработкой исключительно средств стратегического сдерживания. Как сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства, первый полк, оснащенный новейшей зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», заступил на боевое дежурство.

Комплекс С-500 «Прометей», также известный под индексом 55Р6М «Триумфатор-М», относится к новому поколению российских ЗРК и рассматривается как элемент перехода от классической ПВО к интегрированной воздушно-космической и противоракетной обороне.

Система разрабатывалась с расчётом на противодействие как существующим, так и перспективным средствам воздушно-космического нападения в широком диапазоне высот и скоростей.

По данным из открытых источников, комплекс С-500 предназначен для поражения сложных целей.

В их числе гиперзвуковые крылатые ракеты, планирующие боевые блоки, баллистические ракеты средней дальности. Целями становятся и межконтинентальные баллистические ракеты на завершающем участке траектории, а также низкоорбитальные космические аппараты.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Испытания зенитной ракетной системы С-500

Таким образом, система занимает нишу на стыке ПВО и ПРО, выходя за рамки задач, традиционно решаемых зенитными комплексами предыдущих поколений.

Точные параметры зоны поражения остаются закрытыми, однако в открытых источниках верхняя граница перехвата оценивается примерно в 200 км, а дальность — до 600 км. Сообщается, что С-500 способен одновременно сопровождать и обстреливать до десяти целей, при этом максимальная скорость поражаемых объектов может достигать порядка 7 км/с. Эти характеристики указывают на ориентацию системы прежде всего на перехват высокоскоростных и баллистических целей.

Включение С-500 в состав Воздушно-космических сил позволяет расширить возможности противоракетной обороны на уровне театра военных действий.

В сочетании с системами С-400 «Триумф», С-300ВМ4 «Антей-2500» и С-350 «Витязь» создаётся многоуровневая архитектура ПВО-ПРО, в которой комплексы разных классов взаимно дополняют друг друга по дальности, высоте и типам целей.

Развитие этих систем приобретает особое значение с учетом последних разработок, которые ведут страны НАТО.

Беспилотные вооружения

На параде Победы в Москве в 2025 году были впервые продемонстрированы беспилотники-камикадзе «Герань-2» — дальнейшее развитие дронов класса «Герань».

Как и базовая модель, дрон «Герань-2» выполнен по схеме «бесхвостка», имеет длину около трёх метров и размах крыла более двух метров. Беспилотник способен развивать скорость порядка 150–170 км/ч.

Изначально «Герань-2» оснащалась боевой частью массой 50 кг различных типов, а её дальность оценивалась от нескольких сотен до двух тысяч километров.

Позднее на дроны стала устанавливаться тяжелая 90-килограммовая кумулятивно-осколочно-фугасная зажигательная боевая часть, а также обновленная электроника для повышения устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На тактическом уровне одним из ключевых средств ведения боевых действий в 2025 году стали FPV-дроны (First Person View), управляемые по оптоволоконному каналу связи.

Ранее эффективность таких беспилотников была ограничена их высокой уязвимостью к средствам радиоэлектронной борьбы, которые позволяли нарушать или полностью подавлять радиоканал управления.

В 2025 году российские разработчики предложили техническое решение этой проблемы, создав FPV-дроны с проводным оптоволоконным управлением.

Конструктивно к беспилотнику крепится катушка с тонким оптоволоконным кабелем, который разматывается по мере его удаления от оператора. За счёт отсутствия радиоканала такие аппараты практически невозможно подавить средствами РЭБ; единственным способом вывести их из строя остаётся физическое повреждение кабеля.

Дополнительным преимуществом стала более стабильная и качественная передача видеосигнала, что повышает точность работы оператора при наведении на цель.

Вместе с тем применение оптоволоконных FPV-дронов сопровождается рядом объективных ограничений.

Александр Полегенько/ТАСС Оператор БПЛА во время подготовки и проверки оптоволоконного FPV-дрона «КВН»

Дальность их полёта напрямую определяется длиной кабеля, а необходимость его разматывания снижает скорость движения аппарата, делая его более уязвимым для огня из стрелкового оружия.

Наличие катушки увеличивает массу беспилотника и снижает мобильность расчётов, особенно в тех случаях, когда разработчики стремятся довести дальность применения до 20–30 километров, что требует установки крупной и тяжёлой катушки с кабелем.

Несмотря на перечисленные недостатки, FPV-дроны с оптоволоконным управлением остаются высокоэффективным средством на поле боя.

Наибольшую результативность они демонстрируют в условиях плотной городской застройки, а также при зачистке местности после ударов авиации и артиллерии. С учётом накопленного опыта их боевого применения можно ожидать дальнейшего развития подобных систем, прежде всего в направлении повышения мобильности, дальности применения и массы полезной нагрузки.

Также в 2025 году апробацию в боевых условиях прошли наземные робототехнические комплексы «Курьер» и «Омич-Огонек».

Комплекс «Курьер» представляет собой компактную гусеничную беспилотную платформу модульного типа, предназначенную для перевозки грузов, боеприпасов и оборудования, а также может использоваться для эвакуации раненых.

В перспективе «Курьер» может выступать носителем разведывательных средств или спецтехники. Основные задачи комплекса — тактическая логистика, поддержка подразделений на переднем крае и выполнение работ в опасных зонах под огнём противника. Использование подобных комплексов приобретает особое значение в условиях высокой активности вражеских беспилотников на маршрутах снабжения.

В свою очередь, «Омич-Огонек» был разработан с акцентом на огневую поддержку и работу в интересах штурмовых подразделений. По имеющимся данным, платформа может оснащаться различными модулями, включая средства поражения (пулеметы, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы) и наблюдения. Заявлено, что комплекс может использоваться для огневой поддержки пехоты, подавления огневых точек и сопровождения подразделений в плотной городской застройке.

Перспективы

Подводя итоги деятельности Вооруженных сил за 2025 год, Владимир Путин подчеркнул, что работы по их модернизации должны продолжаться в высоком темпе.

Прежде всего — в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, работа над которой сейчас ведется. По словам президента, при разработке новых вооружений должен учитываться опыт специальной военной операции, новые тенденции в тактике ведения боевых действий и в стремительно развивающихся военных технологиях.

Президент резюмировал, что в числе ключевых направлений госпрограммы — развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, средств управления и радиоэлектронной борьбы, а также различных беспилотных комплексов, применяемых во всех сферах.

Поэтому следует ожидать, что в ближайшие годы российский ОПК представит новые и модернизированные вооружения, которые будут и далее повышать обороноспособность страны.