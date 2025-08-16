В ночь с 15 на 16 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели долгожданные очные переговоры. Да, итоговой сделки по Украине достичь на них не удалось — но, справедливости ради, никто из экспертов и не ждал по итогам встречи мгновенных прорывных решений.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи

Москва с Вашингтоном находятся лишь в начале длинного переговорного пути. И с этой точки зрения успехом стало бы даже то, что президенты спокойно обменялись точками зрения — без ультиматумов, угроз и демонстраций.

Однако они не просто обменялись, но и сошлись в ряде позиций — например, в стремлении к заключению именно мирного соглашения, а не простого прекращения огня.

«Мы убеждены, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», — заявил Владимир Путин в ходе своего выступления после переговоров.

И это большой успех, причем не только для России и США. «Саммит оказался успешен для стран, которые стремятся к прочному и справедливому миру. Миру не в понимании Украины, у которой очень извращенное представление об этом, а в понимании государств, которые беспокоятся о глобальной и собственной безопасности.

То есть России, Китая, Индии — и Соединенных Штатов. Трамп доказал, что он последовательно идет не просто к техническому перемирию, а к мирному соглашению», — объясняет ИА Регнум генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Западные СМИ уже сообщили, что в ходе переговоров с Зеленским и Европой Трамп сказал, что мир лучше, чем перемирие.

То есть, фактически, американский президент встал на российскую позицию. «Соединенные Штаты полностью приняли российский подход к урегулированию украинского конфликта — то есть сначала договоренности по окончательному мирному урегулированию и уже потом в самом конце прекращение огня», — разъясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Конечно, на изменение подхода американской стороны во многом повлияла ситуация на поле боя. Российские войска наступают на многих участках фронта, и не исключено, что при сохранении и очевидном ускорении нынешних темпов российские требования о выводе украинских войск из Донбасса уже через обозримое время могут оказаться неактуальными.

А если возникнет идеальный шторм — сочетание военного, политического и экономического кризиса на Украине — то фронт может рухнуть. И тогда американцы вообще лишатся инструментов торговли с Москвой.

Ну и, конечно, на Трампа повлиял крах его предыдущих стратегий. «Трамп пришел к выводу о том, что принудить Россию к перемирию через давление на российских партнеров, усиление экономического давления бессмысленно и контрпродуктивно.

Президент США потерпел катастрофическое фиаско в этой своей попытке: вместо отказа от импорта российских энергоносителей все эти страны заявили о наращивании торгово-экономических отношений с Москвой», — говорит Дмитрий Суслов.

Времени на раскачку у американского лидера уже не было, как и на новые эксперименты в виде давления и шантажа. Поэтому Трамп и пытается договориться здесь и сейчас. Причем договориться вежливо, уважительно — вплоть до того, что он лично встретил Путина в аэропорту, чего не делал ни для одного другого лидера.

«Владимир Путин действительно получил многое. Миф об изоляции России разорван. Было продемонстрировано, что Россия и США — равновеликие партнеры, которые могут вести переговоры один на один и без предварительных условий», — объясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов.

Без назиданий, пренебрежительного отношения или демонстраций превосходства, которые американский президент регулярно устраивает своим европейским партнерам. «Саммит, конечно, стал яркой иллюстрацией того, что Трамп готов вести с Россией переговоры, как с другой великой державой. Об этом говорит и антураж переговоров, и сам Трамп», — отмечает Дмитрий Суслов.

Ну и, конечно, вся атмосфера. Фактически Владимир Путин и Дональд Трамп восстанавливали нормальный росийско-американский диалог, разрушенный администрацией Джозефа Байдена.

«Стороны придали очень мощный импульс дальнейшей нормализации российско-американских отношений. Согласились с тем, что конфронтация невыгодна, в отличие от налаживания избирательного сотрудничества», — говорит Дмитрий Суслов. Причем сотрудничества во всех областях, начиная с экономики и заканчивая стратегической стабильностью.

«Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнёрство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса.

Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству», — говорит Владимир Путин. Сотрудничеству на основе национальных интересов.

Ну и, конечно же, стороны приблизились к решению украинского конфликта. Судя по всему, Владимир Путин и Дональд Трамп обговорили некие рамки урегулирования, которые Трамп сейчас должен донести до Европы и Украины. Донести — и заставить их эти рамки принять.

«Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс», — заявил Владимир Путин после саммита.

Реакция Киева на момент сдачи текста известна не была (судя по всему, украинский режим придержит ее до визита Владимира Зеленского в Вашингтон 18 августа), однако Европа уже отреагировала неконструктивно. Лидеры европейских стран заявили, что будут и дальше вооружать Украину, а также поддерживать ее курс на вступление в НАТО.

И, судя по всему, на этом европейские потуги не закончатся. «В ближайшие дни Европа сделает все для того, чтобы убедить Трампа отказаться от своей собственной позиции и от договоренностей с Россией в пользу европейской точки зрения», — говорит Дмитрий Суслов.

Вот только не факт, что давление будет успешным. Трамп четко понимает, что он хочет и как. В свою очередь, и Трамп, и Брюссель, и Киев понимают, что время играет не в их пользу. Что европейцы своим саботажем лишь испортят отношения с американским президентом.

«Они прогадали, когда пытались столкнуть Трампа и Путиным до саммита на Аляске — и прогадают сейчас, если будут позиционировать итоги саммита как слабость Трампа», — говорит Алексей Мухин.

Понимает Европа и то, что Украина уже проиграла войну, и вопрос лишь в том, с каким счетом. «Зеленский и Европа или согласятся принять договоренности Путина и Трампа, или же вынуждены будут принять их через войну. Иных вариантов у них нет», — говорит резюмирует Алексей Наумов.

Все это они понимают. Вопрос лишь в том, когда примут.