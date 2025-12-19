В уходящем, 2025 году Россия наглядно подтвердила своё лидерство в передовых военных разработках.

РИА Новости Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»

25 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о завершении испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», обладающей неограниченной дальностью действия. Четыре дня спустя, 29-го, Путин сообщил об успешном тестировании «Посейдона» — беспилотного подводного аппарата, способного нести ядерный заряд.

Демонстрация наших новейших вооружений стала логичным продолжением тезисов, которые высказал президент в послании Федеральному собранию 2018 года.

«Никто не слушал — послушайте сейчас»

Тогда, напомним, Путин констатировал: США и их союзники игнорировали позицию России относительно американской ПРО, и по поводу расширения НАТО. «С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заметил президент.

С этой целью глава российский лидер и проинформировал: в недалёком будущем на вооружение ВС России поступят вооружения, которые в состоянии поражать цели на межконтинентальной дальности с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого манёвра как по высоте, так и по курсу.

Михаил Метцель/ТАСС Послание президента России В. Путина Федеральному собранию РФ в 2018 году

Тогда Путин и рассказал о разработках, не имеющих аналогов в мире: о ракетных комплексах «Сармат», авиационных ракетных комплексах «Кинжал», о лазерных и гиперзвуковых вооружениях, а также — о крылатых ракетах с ядерными энергоустановками (будущий «Буревестник»), и подводных беспилотных аппаратах (будущий «Посейдон»).

Наши западные экс-партнёры, скептично воспринявшие эту информацию, за прошедшее время смогли убедиться в реальности и «Сармата», и «Кинжала», и других новейших средств защиты от возможной агрессии.

Сейчас, когда продолжается СВО, и киевский режим по-прежнему пользуется безоговорочной поддержкой Европы (а до января 2025 года пользовался и безусловной военной и финансовой поддержкой со стороны США), когда продолжаются спекуляции о вводе натовских «миротворцев» на Украину — в этих условиях демонстрация наших возможностей призвана привести Запад в чувство.

В ноябре 2024 года такой демонстрацией — помимо выполнения сугубо боевых задач — стал удар по днепропетровскому «Южмашу» новейшей ультразвуковой ракетой «Орешник».

В декабре уже этого года начальник Генштаба Валерий Герасимов оповестил о создании в ВС России бригады, оснащённой ракетным комплексом средней дальности с этими ракетами.

Как поясняло российское руководство, «Орешник» был только началом.

Кратко напомним об обстоятельствах, при которых мир достоверно узнал, что Россия обладает двумя дополнительными аргументами в политических дискуссиях.

«Пусть посмотрят»

Об успешном завершении «тестирования» ракеты наземного базирования неограниченной дальности 9М730 «Буревестник» Путин сообщил в ходе посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск.

«Когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены»,— отметил Верховный главнокомандующий.

После чего попросил начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова рассказать об испытаниях «уникального изделия».

Герасимов доложил: ракета в рамках испытаний преодолела 14 тыс. км. Был осуществлен 15-часовой полет на ядерной силовой установке. При этом, подчеркнул начальник Генштаба, ни расстояние, ни время, которые крылатая ракета провела в воздухе, не являются предельными.

«Буревестник» выполнил все вертикальные и горизонтальные манёвры и продемонстрировал высокую эффективность в обходе систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Об испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон», который называют «ядерной торпедой» Путин рассказал во время посещения участников СВО, проходящих лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве.

«Посейдон» значительно мощнее самой перспективной российской межконтинентальной ракеты «Сармат»,— отметил Верховный главнокомандующий. И подчеркнул: «Такого в мире нет». Скорость «изделия» может достигать 185 км/ч, при этом «Посейдон» способен идти на километровой глубине на расстояние до 10 тысяч километров.

Для понимания, морской путь, например, от Мурманска до Нью-Йорка занимает около 2900 морских миль или 5370 километров.

Очевидно, что военные и политические элиты западных стран были в курсе наших новых средств поддержания паритета ещё до того, как о них узнал весь остальной мир.

4 ноября, награждая в Кремле разработчиков новых крылатой ракеты и подводного дрона, Путин отметил: в зоне испытания «Буревестника» находился разведывательный корабль одной из стран НАТО. «Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят»,— заметил Путин.

Так что натовцы могли убедиться: аналогов этого вооружения у них нет.

По появившимся позже сообщениям, норвежская разведка подтвердила длительный полёт без всплесков радиации, что ослабило опасения западных экспертов по поводу экологических рисков.

Координаты этого «Скайфолла» определить сложно

«Буревестник», обозначенный как 9M730 или SSC-X-9 «Скайфолл» по классификации НАТО, представляет собой низколетящую крылатую ракету с ядерной тягой и ядерным вооружением.

Она предназначена для межконтинентальной дальности с возможностью уклонения от воздушной и противоракетной обороны за счёт непредсказуемых траекторий полёта и низковысотных манёвров.

Разработка этого как будто «внезапно» появившегося у нас вооружения началась в начале 2010-х годов.

Первый тест прошёл в 2019 году. К 2025 году было проведено проведении более десятка таких проверок.

Последние испытания, о которых, собственно Герасимов доложил Верховному, были проведены на полигоне Панково на Новой Земле

Манёвры подразумевали устойчивый полёт с использованием ядерного прямоточного двигателя открытого цикла, который нагревает атмосферный воздух, потенциально позволяя неограниченное барражирование.

Подготовка к развертыванию продолжается, с возможной интеграцией в пусковые установки «Искандер» и «Орешник».

Автономный беспилотный подводный аппарат с ядерной тягой «Посейдон», известный сейчас на Западе как Status-6 или «Каньон» начали тестировать ещё около 2018 года. Тестирование состоялось, скорее всего, в Карском море с подводной лодки типа B-90 «Саров».

Развертывание планируется на подлодках «Белгород» и «Хабаровск» (каждая из них несёт до шести единиц этого оружия), а всего заказано 32 аппарата и начата разработка третьего носителя.

Добавим, что награждая разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», президент Путин отдельно упомянул малые атомные реакторы, питающие оба изделия. «Их запуск занимает секунды», — отметил российский президент.

Это реакторы упомянуты не случайно, они уникальны для всей мировой практики, а их использование открывает широкие перспективы в будущем, в том числе — в мирной сфере: энергетика, космос, освоение Арктики.

Два дополнительных козыря на руках

Но пока что главная «забота» новейших российских разработок — это сдерживание амбиций Запада, и в первую очередь Соединённых Штатов. Ведь и у «миротворца» Дональда Трампа представление о «снова великой Америке» во многом зиждется на желании военного доминирования.

«Буревестник» и «Посейдон» стали частью нашего ответа не только на поддержку Западом Киева, но и на весь процесс разрушения системы международной безопасности, который США начали, выйдя из Договора по ПРО в 2002 году.

Тесты новых видов вооружения были близки по времени к истечению срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Действие этого российско-американского соглашения прекратится 5 февраля 2026 года. И если договор не будет продлён, все ограничения на стратегические наступательные вооружения у России и США будут сняты.

При этом напомним, что Россия приостановила участие в СНВ-3 в феврале 2023 года в ответ на недружественные шаги администрации Джо Байдена.

В 2024 году глава российского МИД Сергей Лавров разъяснил: Москва продолжает придерживаться количественных ограничений по договору, несмотря на его приостановку. Но — указал глава нашей дипломатии — пока США не откажутся от антироссийского курса «никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем».

В сентябре этого года президент Путин сообщил: Россия готова соблюдать положения СНВ-3 в течение года после истечения срока при условии аналогичного подхода со стороны США.

Но к декабрю Белый дом не ответил на это предложение.

Трамп любит использовать образ «карт на руках» при политической и дипломатической игре. Можно сказать, что у российской стороны есть два дополнительных козыря, плюс к уже имеющимся. Тесты «Буревестника» и «Посейдона» по следовали за учениями стратегических ядерных 22 октября, где был задействован ракетный комплекс «Ярс» («Ядерная ракета сдерживания») и баллистическая ракета подводных лодок 3-го поколения «Синева».

Новые вооружения «Буревестник» и «Посейдон» ещё долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, и, как ожидается, «обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед».