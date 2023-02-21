«Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)», — сказал президент России Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс»

«Повторю, не выходит из договора, а приостанавливает, — разъяснил глава государства. — Но прежде, чем вернуться, нужно понять, как мы будем учитывать совокупный ядерный арсенал (Североатлантического) альянса». Прежде чем вернуться к вопросу о договоре, следует понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания, указал президент.

Когда в 1991 году подписывался первый двусторонний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1, ДСНВ-1), Москва и Вашингтон заявляли, что не считают друг друга противниками, сказал Путин. Но, пояснил он, «все осталось в прошлом».

То же касается и действующего российско-американского договора от 2010 года — СНВ-3. На деле натовская сторона не исполняет требования соглашения — в частности, не представляет возможности вести полноценные инспекции ядерных объектов. Заявки на осмотры остаются без ответа, констатировал Путин. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — задался вопросом президент.

Путин также заявил, что Россия должна быть готова к проведению испытаний ядерного оружия, если США проведут такие испытания первыми.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий проинформировал: депутаты готовы оперативно принять закон о приостановке членства в ДСНВ. Руководитель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил ТАСС: из-за приостановки участия в договоре Россия может увеличить число боезарядов и носителей.

Сергей Савостьянов/ТАСС Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Последовала и реакция Запада. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности». Глава Госдепа Энтони Блинкен назвал решение Москвы «разочаровывающим». Наконец, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что приостановка участия России в СНВ-3 демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями.

Приостановка участия России в договоре об СНВ не означает одномоментной постановки на вооружение дополнительных ядерных боеголовок, поясняет полковник запаса и главный редактор Anna-News Анатолий Матвийчук. Об этом и о других аспектах решения, принятого российским лидером по поводу российско-американского соглашения, военный эксперт рассказал ИА REGNUM.

ИА REGNUM: Анатолий Андреевич, какие ограничения были наложены на Россию по договору СНВ-3?

Анатолий Матвийчук: Договор о СНВ-3 — это двустороннее соглашение между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.

Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-1, истёкший в декабре 2009 года, и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года.

Текст документа предусматривает сокращение обеими сторонами количества ядерных боезарядов, стоящих в боевой готовности, до 1550 единиц, а также их потенциальных носителей: стратегических подводных лодок, стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет до 700 единиц.

По условиям соглашения, каждая из сторон имеет право самостоятельно решать, как будут распределены боеголовки. То есть можно меньше ставить на подлодки, больше на самолёты. Но в сумме число боезарядов не должно превышать оговорённую цифру — в 1500 единиц.

Кроме того, соглашение запрещает развёртывание стратегических наступательных вооружений на территории третьих стран, чтобы избежать нового «Карибского кризиса». В 2021 соглашение между Россией и США было продлено до 5 февраля 2026 года.

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ИА REGNUM: Можно ли сказать, что всё это время США игнорировали соглашения?

А. М.: Нужно сказать, что договор изначально понимался сторонами по-разному.

Между нами и США не было согласия в вопросе о принципах учёта ядерных зарядов на баллистических ракетах. Камнем преткновения стал вопрос о ракетах с разделяющимися боевыми частями.

Штаты выступили с предложением: учитывать только те заряды, которые находятся на каждой отдельно взятой ракете в конкретный момент. Соответственно, у нас возникли обоснованные подозрения о том, что американцы могут устанавливать боеголовки, которые у них лежат на складах, если сочтут нужным. Поскольку они не учитывались. То есть США заранее допускали здесь возможность мухлёжа.

ИA REGNUM: Этот вопрос был как-то решен?

А. М.: Было оговорено, что стороны получат возможность инспекции ядерных объектов друг у друга.

Причём один тип инспекций направлен на проверку количества ядерных боезарядов, стоящих «на дежурстве», а второй тип должен устанавливать информацию о переоборудованных или ликвидированных боеголовках.

Но американцы использовали подобные инспекционные поездки в разведывательных целях, о чём в августе 2022 года заявил МИД РФ. Поэтому действие соглашения в итоге было приостановлено.

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ИА REGNUM: Как вы оцениваете последствия для России от участия в договоре СНВ-3?

А. М.: Всё это время США пытались использовать договор об СНВ с целью приостановить развитие перспективных вооружений у нас. В Штатах серьёзно озабочены этим вопросом, поскольку здесь у них нет преимущества.

Прикрываясь этим соглашением, блок НАТО успешно продвигался к нашим границам. Натовцы успешно размещали свои противоракеты в Европе. То есть делали всё, чтобы максимально нас ограничить, но при этом расширить свои возможности настолько, насколько это возможно.

США также отказывались от выполнения принципа неделимой безопасности, который подразумевает — безопасность одного государства не может обеспечиваться за счёт другого.

Им долго об этом говорили — они не слушали, а мы были вынуждены себя ограничивать. Конечная цель Штатов понятна — прикрываясь договором, обеспечить себе преимущество в сфере стратегических наступательных вооружений. Поэтому приостановка нашего участия в этом соглашении — важный шаг.

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ИА REGNUM: Вы упомянули развитие перспективных вооружений. С приостановкой участия в договоре об СНВ-3 открываются возможности для новых разработок?

А. М.: В последние годы Россия серьёзно вырвалась вперёд по гиперзвуковым вооружениям. Здесь речь про такие комплексы, как «Авангард», которые развивают скорость до 28 чисел Маха.

Теперь появляется возможность развития этих вооружений без оглядки на Штаты.

Если бы преимущество было на стороне США, то нет сомнения, что они бы не цеплялись за этот договор, однако они долгое время уверяли нас в его важности. Развитие гиперзвукового оружия является приоритетным за счёт его возможностей по преодолению средств противоракетной обороны условного противника.

Поскольку США отказались от соблюдений принципов неделимой безопасности, начали поставки наступательных вооружений на Украину — мы должны иметь возможность ответить. Теперь мы имеем полное право приступать к совершенствованию и разработке новых средств поражения, а они пусть суетятся сами.