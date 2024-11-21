Москва, 21 ноября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооружённые силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что применение противником дальнобойного оружия против России не может повлиять на ход специальной военной операции.

Путин добавил, что в ходе нанесения удара российские силы провели испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности ВС РФ. Указанная ракета получила название «Орешник». Данные испытания стали в том числе ответом на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности, заключил президент.

21 ноября оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Также российские силы противовоздушной обороны в указанный период сбили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории является новой эскалацией конфликта. Официальный спикер Кремля также заявил, что США используют Украину «как инструмент в своей войне с Россией».