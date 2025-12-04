Донбасс и Новороссия будут освобождены военным или иным путем. Об этом Владимир Путин заявил в большом интервью телеканалу India Today в канун государственного визита в Индию.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска <…> покинут эти территории и прекратят убивать людей», — подчеркнул президент России.

Общаясь с индийскими тележурналистами, Путин рассказал о причинах конфликта на Украине и в Донбассе. Президент особо подчеркнул, что почти восемь лет, с 2014 по 2022-й, режим, захвативший власть в Киеве, по сути, терроризировал жителей Донбасса.

Минские соглашения и другие миротворческие инициативы, которые поддерживала Москва, были сведены на нет из-за действий Киева, его покровителей в Европе (в том числе в тех странах, что считались гарантами «Минска») и в Соединённых Штатах.

Жители народных республик, которые в 2014-м сделали выбор — не оставаться под властью неонацистского режима, — сначала столкнулись с агрессией Киева в ходе так называемой антитеррористической операции, а затем, во время «минского процесса», жили в страхе ежедневных бомбёжек и обстрелов со стороны ВСУ.

Вопреки воле народа Донбасса, выраженной на референдумах в мае 2014-го, Киев отказался выводить войска с оккупированной им части территорий ДНР и ЛНР.

В интервью India Today Путин напомнил о том, что наша страна предлагала Киеву — каким образом можно избежать продолжения конфликта. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска, и никаких военных действий не будет», — отметил российский лидер.

Но, напротив, украинский режим планировал полное уничтожение республик Донбасса — и Россия, защищая жителей признанных ею ДНР и ЛНР, была вынуждена ответить, начав специальную военную операцию.

Путин пояснил: поняв, что урегулировать ситуацию переговорным путём невозможно, Россия признала республики в рамках административных границ бывших Донецкой и Луганской областей Украины.

Характеризуя линию поведения Киева в ответ на российские мирные предложения, президент заметил: «Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались».

Работа с четырьмя «корзинами»

Российский лидер объяснил представителям индийской прессы: разрушительный сценарий, которого придерживается киевский режим, в итоге доводит украинскую государственность до коллапса.

Россия же в конфликте (по сути, в противостоянии с объединённым Западом) уверенно и последовательно добивается исполнения целей СВО: на поле боя, где ВС России добиваются впечатляющих побед, или на политико-дипломатических площадках, где Москва успешно ведёт переговоры с Вашингтоном.

В интервью India Today президент коснулся прошедших на днях в Кремле переговоров с эмиссарами Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В ходе пятичасовой встречи не было достигнуто согласие по некоторыми пунктам американских мирных предложений по Украине, пояснил Путин, добавив, что переговоры — «это сложная работа». «Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем», ― заметил российский лидер.

Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо, но они ещё требуют обсуждения.

Предстоит большая работа, учитывая, что первоначальные «28 пунктов Трампа» уже разбиты на четыре тематические «корзины», в каждой из которых собраны предложения по отдельным аспектам мирных предложений. 2 декабря впервые произошёл прямой российско-американский обмен мнениями о перспективах урегулирования. Российская сторона, которая находится в сильной позиции (учитывая стратегические успехи наших войск в зоне СВО), не торопит процесс, требующий кропотливого подхода и учёта национальных интересов России.

Российский лидер дал понять: переговоры с США будут иметь целью достижение долгосрочного и одновременно максимально приемлемого для нашей страны мирного соглашения.

При этом киевский режим, терпящий поражения на фронте и при этом отказывающийся от мирного урегулирования, оказывается в проигрыше. Показательно, что это отмечает и президент США — Трамп констатирует, что чем дальше, тем менее выгодными будут условия для Киева.

«Восьмёрка» неактуальна

Одновременно с налаживанием контактов с США продолжается масштабный процесс выстраивания сотрудничества России с державами Глобального Юга, среди которых всё более важную роль играет Индия. Эта тема стала одной из ключевых в интервью президента Путина в канун визита в Нью-Дели.

Мир принципиально меняется, укрепление новых политических и экономических «полюсов» — свершившийся геополитический факт. Поэтому — и на этом Путин сделал особый акцент — для России совершенно не актуально возвращение формата «Большой восьмёрки».

Страны G7 уже давно не занимают монопольно лидерские позиции ни в глобальной экономике, ни в определении политической повестки.

Реанимация формата G8, которую Соединённые Штаты могут предложить в качестве «уступки» России, — отнюдь не то условие, которое может заинтересовать Москву.

С другой стороны, дальновидно начатый ещё до СВО и продолжающийся «разворот на Восток» весьма перспективен. В том числе благодаря налаженным в прошлом связям нашей страны с государствами Глобального Юга, помощи им: от развития систем образования до военно-технической поддержки. Теперь, когда страны Юга становятся значимыми силами в многополярном мире, Россия может и будет извлекать выгоду из укрепляющихся связей.

Индия в приоритете

Индийское направление — одно из самых перспективных, о чём Владимир Путин говорил и в интервью India Today. Президент дал понять — хотя пока «существуют определённые сложности» в торговле двух стран, Москва и Нью-Дели могут совместными усилиями с ними справиться. Есть решения, в том числе по линии Центробанка, пояснил президент России.

«Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу», ― рассказал Путин.

Поездка президента России в Индию призвана стать важным этапом в обсуждении всей повестки привилегированного стратегического партнерства двух держав.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступая 4 декабря на Российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, сообщил: наши представители уже прибыли в страну для формирования расширенного списка индийских товаров и услуг, которые Россия намерена закупать в увеличенных объемах.

Экономические, образовательные и культурные контакты двух великих держав укрепляются в том числе благодаря личному авторитету российского лидера в Индии и его дружеским отношениям с премьер-министром Нарендрой Моди. Эти контакты помогли сохранить взаимовыгодное сотрудничество в условиях санкционной войны Запада против России и давления США и Евросоюза на Нью-Дели.

Можно сказать, что в тяжёлых условиях Индия подставила плечо России к выгоде для себя. Заключаются всё новые экономические соглашения, российские специалисты помогают в развитии АЭС Индии; благодаря военно-техническому сотрудничеству наши вооружения составляют основу арсенала индийской армии. Визит Владимира Путина призван стать новым этапом в развитии беспрецедентного сотрудничества двух стран ― лидеров многополярного мира.