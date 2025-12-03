Владимир Путин 2 декабря встретился в Кремле со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и американским инвестором Джаредом Кушнером. Темами обсуждения стали варианты мирного урегулирования на Украине и экономическое сотрудничество России и США.

По окончании встречи помощник российского президента Юрий Ушаков отметил: во время пятичасовой встречи стороны вырабатывали принципиальные подходы к урегулированию.

Путин и представители Вашингтона не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы, пояснил Ушаков.

«С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», — рассказал помощник президента России.

Позицию Москвы можно выразить поговоркой «Не надо ставить телегу впереди лошади». Об этом свидетельствуют комментарии Кирилла Дмитриева, спецпредставителя российского президента.

Первым делом сторонам следует обозначить рамки контактов: выяснить, какие позиции Россия и США считают неприемлемыми для себя, и прояснить, каким каждая сторона видит компромиссный вариант.

Судя по тому, что Дмитриев отозвался о разговоре как о продуктивном, наша сторона уже обозначила эти реперные точки.

Пока, как констатировал Ушаков, компромиссный вариант найден не был.

«Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Их нужно обсуждать, — подчеркнул помощник президента. — Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться. Это действительно один из важнейших вопросов».

Москва открыта к обсуждению вашингтонских «заготовок», но если те не противоречат нашим интересам и безопасности страны и не идут вразрез с целями специальной военной операции. Предложения, которые чреваты новыми вызовами для России и продолжением конфликта, для нас неприемлемы.

Российская сторона показывает, что явно не спешит выработать некие окончательные планы с американцами. Отметим, что накануне беседы с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, в общении с журналистами, президент России сделал акцент на успехах ВС России в зоне СВО.

На самой встрече одной из главных тем стал территориальный вопрос, по итогам общения рассказал Ушаков.

Обсуждение этого, ключевого для России, аспекта возможных соглашений прошло на фоне продвижения наших войск по всей линии фронта — чего наши западные визави не могут не замечать в последние месяцы. Так же, как они не могут игнорировать внутриполитический кризис в Киеве, вкупе с бегством бойцов ВСУ и общим падением боевого настроя украинской армии.

Российская сторона последовательно доносит до американцев нашу оценку ситуации на Украине. Из чего в Белом доме могут делать (и уже делают) выводы о том, что по мере продвижения наших войск изменятся и требования Москвы на возможных переговорах.

Результаты контактов с Вашингтоном (которые после встречи Путина и Трампа на Аляске получили название «анкориджского процесса») показывают: с администрацией США возможен конструктивный диалог. Чего не скажешь о европейцах. Логичным продолжением этих контактов с Белым домом стал нынешний визит в Москву эмиссаров Трампа. Наше руководство, проявив дальновидность, выводит диалог на уровень предметного обсуждения планов урегулирования.

«Наш президент попросил партнёров передать дружеские приветы Трампу. Причём он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали и, естественно, доложат об этом в Вашингтоне», — отметил Ушаков.

«Дружеские приветы», впрочем, тоже имеют значение. Как отмечают наблюдатели, в том числе и западные, Путин выстраивает хорошие отношения с президентом США. Это понимание политических и человеческих качеств Трампа помогает и готовить почву для мирного урегулирования, и решать сложнейшую задачу восстановления отношений с Соединёнными Штатами — в том числе экономических.

На фоне налаживания контактов Москвы и Вашингтона киевский режим и его европейские спонсоры, пытающиеся сорвать этот процесс, оказываются в проигрыше. Собственно, если процесс будет осложнён, то виновниками (в том числе в глазах Трампа) окажутся Брюссель и Киев.

С учётом этих обстоятельств вполне понятно, почему Ушаков назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером «в общем, весьма полезным, хорошим разговором».