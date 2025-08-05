Эстонская пресса с увлечением шельмует русских жителей страны. Их рисуют «гопниками» и «ждунами», которые прячут дома георгиевские ленточки и ожидают российских солдат.

Иван Шилов ИА Регнум

Эстонское государство, лишившее значительную часть местных русских права голосовать, закрывшее русские школы, снесшее памятники советским солдатам, само делает все для того, чтобы эта часть населения относилась к нему, мягко говоря, без любви.

Но вместо попыток выстроить диалог власти издавна рассматривают эту часть населения как потенциальных бунтовщиков и сепаратистов, которых необходимо держать под жестким контролем.

Оголтелое очернение

В последнее время госчиновники ведут последовательное наступление на права русских жителей Эстонии. В 2022 году были приняты законы о ликвидации русских школ и сносе памятников советским солдатам-освободителям — они были воплощены в жизнь последовательно и безжалостно.

А в начале текущего года власти лишили бывших местных неграждан, взявших российское и белорусское гражданство, права голосовать на выборах в муниципалитеты.

Для тех же неграждан (речь идет о той части населения, которой воссозданная Эстонская Республика в начале 90-х отказала в своем гражданстве), что остались в этом статусе, предстоящие этой осенью муниципальные выборы станут последними — затем права на голосование лишат и их.

Отъём прав сопровождается целенаправленным моральным прессингом. В последнее время крупнейшие местные СМИ — издания Delfi. ee и Postimees занялись расчеловечиванием русских жителей Эстонии, рисуя их в самом невыгодном свете: ненавистниками всего эстонского и просто отсталыми, малокультурными людьми.

Достаточно привести лишь отдельные красноречивые примеры. 28 марта портал Delfi опубликовалстатью, посвященную тому, что многие жители Нарвы (подавляющее большинство населения этого города составляют русскоязычные) тайком поддерживают российскую СВО на Украине.

Позже, с 28 апреля по 2 мая в Нарве и ее окрестностях проходили учения Kilp («Щит»), по сценарию которых со стороны российской границы в Эстонию внезапно начинают ломиться полчища мигрантов — и армии с полицией нужно срочно организовать противодействие.

Портал Delfi опубликовал статью об отношении нарвитян к этим учениям. О содержании материала можно судить по одному только заголовку: «Возьму нож и перережу эстонским солдатам горло». Правда, потом, когда многие читатели заговорили о сознательном разжигании ненависти, его поменяли на более нейтральный.

В преддверии 9 мая на Delfi вышла статья, в которой рассказывается, что сторонники «русского мира» в Нарве, «одурманенные российской пропагандой», угрожают эстонским патриотам расправой и уже даже нападают на них.

Сами «патриоты» настаивают, что штрафы и воспитательные беседы не работают и необходимы депортации. Таковые уже проводятся: только за последнее время из Эстонии были высланы Алексей Есаков, Зоя Палямар, Константин Горлов, Сергей Чаулин, Сергей Филатов, Денис Тен.

Депортируют неграждан Эстонии и обладателей российского гражданства, имевших эстонские ВНЖ. Что касается уличенных в «нелояльности» граждан Эстонии, то их бросают за решетку.

Аккурат накануне 9 мая нарвский музей, возглавляемый «хорошей русской» Марией Сморжевских-Смирновой, позволил себе отвратительную выходку. На стене учреждения появился огромный плакат, оскорбляющий президента России. Причём его разместили таким образом, чтобы он был хорошо виден не только нарвитянам, но и жителям российского Ивангорода, находящегося по другую сторону реки.

«Завершить деколонизацию»

Местный истеблишмент выходку Сморжевских-Смирновой оценил: ей дали почетное звание «европеец года». Возможно, какую-нибудь награду получит и нарвский акционист, действующий под псевдонимом «Вован Каштан»: 9 мая он расставил в разных локациях Нарвы большие красные фигуры так называемых «ждунов».

Смысл акции был прозрачен — намёк на многочисленных жителей Нарвы, которые тайком ждут прихода России. Несколько позже эту тему развил Аймар Вентсель, этнолог и антрополог, член Социал-демократической партии.

Он с негодованием рассказывает, что в Эстонии до сих пор полно русских, считающих, что в России хорошо жить. Этнолога тревожит, что «такие люди часто говорят по-эстонски, у них эстонское гражданство, но они все равно ждут (прихода российской армии — прим. ред.)». Впрочем, в конечном итоге Вентсель признает, что «большого вреда они не приносят».

Тем не менее, он призывает соплеменников «не делать вид, что таких людей нет или что с ними можно выстроить какой-то позитивный диалог».

Такие как Вентсель выражаются еще относительно аккуратно. Но они воспламеняют своими статьями многочисленных «нацпатриотов» в комментариях, которые уже в выражениях не стесняются. Вот, например, типичный комментарий такого рода: «Эстония не должна терпеть пребывание здесь оккупантов и их потомков, оказывать им образовательные, медицинские и социальные услуги».

Недавно газета Postimees разместила размышления директора гимназии города Кохтла-Ярве Хендрика Агура, который очень озабочен тем, что многие молодые русские жители Эстонии все еще не отказались от исторической памяти своего народа и чтут День Победы.

Напомним, что русские школы в Эстонии запретили относительно недавно — в 2022 году. Но до этого «многолетняя система русскоязычного и пророссийского образования в Нарве», по мнению Агура, «сформировала несколько поколений, чьи культурные и эмоциональные связи склоняются на восток».

Как считает педагог, эстонскому государству еще предстоит огромная работа по выкорчевыванию этих нежелательных ценностей. И только тогда «начнет формироваться новое поколение, которое, возможно, действительно сможет отличить в Нарве советскую и российскую ментальность от европейской системы ценностей и, может быть, даже начнет вытеснять ее — во многом естественным, эволюционным путем».

На портале Delfi регулярно публикуются материалы, в которых в самом черном свете изображается жизнь в таллинском районе Ласнамяэ, где большинство населения составляют русские.

Жителей изображают криминализированной серой массой, люмпенами, «совками» и «малограмотными кремлеботами», а сам район — местом, где могут избить и ограбить, где в ночных барах играет русская попса. Аналогичным образом изображается и Нарва.

Так под конец июля на Delfi вышла статья с говорящим названием «Молодежь уезжает из Нарвы из-за грубости, отсутствия эмпатии и негатива». Автор статьи рассказывает, что жители Нарвы депрессивные и недоброжелательные, местные врачи могут нахамить, учителя некомпетентны и унижают детей, и даже официанты в ресторанах не улыбаются.

В поисках «ниггеров»

Пропагандистские СМИ, очерняющие русских жителей Эстонии, используют нехитрый прием — авторами таких статей часто выступают люди с русскими именами и фамилиями. Это ассимилянты (их еще презрительно кличут «интеграстами» и «мутантами»), которые надеются сделать карьеру в русофобском государстве, унижая соотечественников.

Таких персонажей на самом деле не так уж много, но они очень активны в местном информационном пространстве. Они стараются представить себя в качестве «правильных русских», которые уже почти стали «настоящими эстонцами».

Так, пасквиль о Нарве написала некая Анна Соловьева, студентка университета в Тарту. В свою очередь, пропагандист Иван Макаров (сын преподавателей научного коммунизма из Тарту) сообщил читателям Postimees, что русские «ждуны», оказывается, прямо-таки мечтают «прикончить» своих эстонских соседей. А поэтому искать с ними общий язык нет смысла.

Наконец, отвратительную выходку позволила себе депутат парламента Зюлейха Измайлова, член Социал-демократической партии. В свое время она пришла в Рийгикогу на смену мошеннице Йоханне-Марии Лехтме, которой пришлось оставить депутатство после того, как выяснилось, что она разворовывала огромные средства, собранные «на помощь Украине».

Едва оказавшись в парламенте, Измайлова заявила, что все, кто возражают против легализации гей-браков*, являются агентами Кремля, а теперь стала героиней нового скандала.

Она разместила в соцсети пост, в котором жалуется, что русских, дескать, слишком много, они курят, плюются в бассейны, один из них отдавил ей ногу и не извинился, а квартирным товариществом, в котором она состоит, управляют русскоязычные аферисты.

При этом Измайлова все время именовала русских «тибла». Это оскорбительное слово, применяемое эстонцами в отношении русскоязычных, примерно соответствует американскому «ниггер».

В руководстве Социал-демократической партии, сообразив, что голоса «тиблов» могут еще пригодиться, вынудили Измайлову удалить скандальный пост и извиниться. Но извинилась она сквозь зубы, тут же дав понять, что от своего мнения не отказывается.

Справедливости ради необходимо отметить, что есть среди этнических эстонцев и такие, кто относится к своим русским соседям без ненависти и настроен на диалог. В этом плане можно упомянуть журналиста Артура Тоомана и бывшего политика, театрального критика Яака Аллика, который в эфире одной из местных радиостанций заявил, что не стоило сносить памятники советским солдатам.

Однако такие мнения относительно редки. Зато повсеместно звучат призывы еще больше ограничить русских в правах, найти новые способы их утеснения и вообще обращаться с ними пожестче. Русских изображают врагами Эстонии, злыми и некультурными типами, недочеловеками.

И у самих русских это вызывает все большее беспокойство — люди поговаривают, что дело может закончится «новым Клоога». Так назывался концлагерь, где в годы гитлеровской оккупации убивали эстонских евреев.

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