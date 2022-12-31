Из всех эстонских постсоветских политиков Эдгар Сависаар был, наверное, самым ярким. Во времена СССР он работал историком, специалистом по современным политическим системам (в 1980-м написал кандидатскую диссертацию «Социально-философские основы глобальных моделей Римского клуба»). Сависаар, как и многие другие представители эстонской политической элиты, совершил быстрый взлет в эпоху распада Советского Союза. Взлет был столь стремительный, что некоторые даже заподозрили в этом руку КГБ, который якобы, заранее готовясь к распаду СССР, продвигал в элиту постсоветских республик своих ставленников. Подозрения такого рода сопровождали Сависаара в течение всей его карьеры.

Ave Maria Mõistlik Эдгар Сависаар

В 1990-м Эдгар Сависаар возглавил «Народный фронт Эстонии» — и он же руководил первым правительством Эстонии после ее выхода из СССР. В дальнейшем он был вице-спикером Рийгикогу (парламента), министром внутренних дел, министром экономики и коммуникаций. Мэром Таллина его избирали дважды — в 2001-м и 2007-м, а в 2009-м переизбрали. При этом Сависаар не был сторонником установившейся в государстве системы национальной сегрегации. Более того, он имел репутацию заступника русской общины — в частности, по мере сил тормозил процесс ликвидации русскоязычных школ.

Сависаар выступал за конструктивные отношения с Москвой, из-за чего заработал в глазах эстонских правящих элит репутацию «агента влияния России». Некоторые открыто обвиняли его в том, что он, дескать, является «угрозой безопасности для государства». В эстонской полиции безопасности (КаПо) заявляли, будто Сависаар получал из России средства для финансирования своей избирательной кампании. Обвинения эти, впрочем, так никто и не доказал.

Сависаар иногда как будто нарочно бесил националистов. Выступая, например, в ноябре 2015 года на съезде возглавляемой им Центристской партии, он заявил, что Евросоюзу и Эстонии следует теснее сотрудничать с Россией и Китаем, и выразил сожаление, что Таллин поддерживает военные авантюры США и НАТО. «Россия уже привыкла жить в режиме санкций. А для Эстонии их снятие стало бы существенным облегчением — с точки зрения экономики, а не политики. Разве Россия грустит или паникует из-за продления санкций? Нет, она скорее создает новую экономическую модель. Россия — это Европа, как говорила Екатерина II. И делать из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Украины заградительную стену недальновидно», — сказал политик. А в октябре 2016-го, когда отношения России и НАТО уже были накалены, Сависаар не испугался посетить Москву, где прочитал лекцию на факультете политологии МГУ.

Estonian National Museum Эдгар Сависаар

Несмотря на обвинения в «пособничестве Москве», Сависаар долгое время оставался в Эстонии «политиком номер один» — предлагаемая им программа имела много сторонников. Так, в ходе парламентских выборов 2015 года он набрал рекордное для страны персональное количество голосов — 23 000! От кресла парламентария Сависаар тем не менее отказался, рассудив, что лучше быть единственным мэром Таллина, чем одним из многих депутатов.

В феврале и марте 2015 года он находился на съезде мэров городов мира в Таиланде и там получил царапину неизвестного происхождения. После этого у пожилого политика вдруг обнаружили заражение крови. Сависаар оказался при смерти, и его жизнь удалось спасти лишь ценою ампутации ноги.

Мэр Таллина находился в столь тяжелом состоянии, что даже друзья и сторонники считали, что на его политической карьере придется поставить крест. Возникли предположения, что кому-то срочно потребовалось вывести Сависаара из игры. Но тот подтвердил свою бойцовскую репутацию, вновь взявшись за работу мэра. Его возили в инвалидной коляске, но Сависаар всячески стремился показать, что случившееся несчастье не сломило его дух.

Тогда в сентябре 2015-го ему вдруг предъявили обвинения во взяточничестве, временно арестовали и отстранили от работы мэра. Сразу после этих событий Сависаар попал в больницу в предынфарктном состоянии.

Эдгара Сависаара обвинили в использовании средств городского бюджета — в интересах его собственных и руководимой им партии. Также было заявлено, что Сависаар скрывал в одном из швейцарских банков 192 тысячи евро. Сам Сависаар утверждал, что атака на него имеет политическую подоплеку. Действительно, старый политический «зубр» (вернее, Носорог, ибо таково было его прозвище) неимоверно раздражал представителей официоза. Раздражал своей независимостью, тем, что всегда отстаивал право на мнение, зачастую очень сильно расходящееся с «генеральной линией». За это он и поплатился — в том же 2015 году «железного Эдгара» отстранили от мэрства в Таллине.

Jaan Künnap Эдгар Сависаар

Сависаар основал и долгое время возглавлял крупную и влиятельную Центристскую партию. Однако теперь личность «отца-основателя» бросала тень на всю партию, которую под предлогом «пророссийскости» ее вождя долгое время отказывались принимать в правящую коалицию. «Центристы» очень хотели получить министерские посты, но им прозрачно намекали, что пока их возглавляет Сависаар, рассчитывать на это не стоит. В рядах «центристов» назрела серьезная оппозиция Сависаару, которого стали считать обузой.

6 ноября 2016 года состоялся съезд Центристской партии, в ходе которой должны были пройти выборы ее нового председателя. Сависаар, чувствуя, насколько ослабли его позиции, свою кандидатуру выставлять отказался. В итоге победителем оказался один из лидеров «антисависааровского крыла», тогдашний вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас. Всего через несколько дней после этого Центристская партия, правый националистический «Союз отечества и Res Publica» и Социал-демократическая партия Эстонии сообщили о начале переговоров по формированию нового коалиционного правительства. Избавившись от своего вождя и основателя, войдя в правительство, Центристская партия начала уходить от имиджа «пророссийской».

То, как обошлись с Носорогом, вызвало возмущение среди многих сторонников Центристской партии. От Сависаара требовали вернуться в политику. Последней попыткой стали муниципальные выборы 2017 года, куда Сависаар вышел во главе своего нового списка, уже не имевшего отношения к Центристской партии. Тогда эстонский оппозиционный общественный деятель Андрей Заренков заявил: «Сегодня Сависаар олицетворяет в Эстонии борьбу за справедливость, выступает за нормализацию отношений с Россией и местными русскими, за социальную ответственность власти перед жителями своих самоуправлений. Естественно, что борьба против Сависаара и его команды видна невооруженным глазом — кандидатов очерняют, людей на местах вызывают в мэрию и начинают запугивать: лишим бизнеса, натравим налоговую, будут неприятности у детей в школе и т. д.»

Но люди продолжали голосовать за созданный Сависааром бренд Центристской партии, а не за него самого. Сависаар проиграл выборы.

В начале осени 2018-го 68-летний Эдгар Сависаар побеседовал с финским изданием Iltalehti. Он рассказал о своей болезни и о том, что теперь проводит много времени в больнице. «Многие в Эстонии желают, чтобы я умер, но я умирать не собираюсь», — сказал он. Рассуждая о ситуации в стране, политик заявил, что сейчас ею руководят сто человек, чье отношение к государству и жизни в целом очень похоже на позицию элиты Эстонии 1939−1940 гг. «Они думают, если все будет очень плохо, то билеты на самолет или паром им обеспечены», — иронически добавил Сависаар. И выразил скептическое отношение к гарантиям безопасности, предлагаемым Эстонии НАТО: «Войска альянса в Эстонии, конечно же, есть, но будут ли входящие в него страны защищать нас — вот в чем вопрос».

Вину Сависаара в коррупции доказать так и не удалось, но уголовное дело в его отношении демонстративно прекратили лишь «по состоянию здоровья» обвиняемого. В 2021 году он дал одно из последних в своей жизни интервью: заявил газете Maaleht, что считает неразумным постоянно критиковать Россию: «Мы соседи и никуда отсюда не денемся. Россия тоже не исчезнет. Мы все-таки должны ладить с нашими соседями. Не стоит постоянно подавать отрицательные сигналы. Это неумно».

Сависаар уже редко появлялся на публике, но, судя по слухам, здоровье его ухудшалось. Несмотря на это, эстонская официозная пресса продолжала травлю Сависаара — его при каждом удобном случае пытались пнуть как «коррупционера» и «прислужника Москвы».

Ave Maria Mõistlik Эдгар Сависаар

29 декабря Сависаара не стало — и в Эстонии вдруг многие заговорили о том, сколь важного для нее человека потеряла страна. «Эстонские политики и СМИ льют крокодиловы слезы по Сависаару, как будто не они создали из него изгоя, тем самым усугубив тяжелую болезнь», — возмущается таллинский журналист Александр Чаплыгин.

«Три десятилетия эстонской политики были бы более скучными и менее красочными без Эдгара Сависаара», — заявил президент страны Алар Карис, упомянув «множество заслуг» покойного. Такая формулировка многих возмутила. «Что это, попытка выставить клоуном и паяцем?! Эдгар был кем угодно, но только не этим, не чета президентам Эстонии последнего времени. Отдал должное? Молодец! А где оценка многолетней травле, президент Карис?! Множество заслуг! А где оценка кампании, которую развернула свора, под которую ты лег, президент?» — негодует публицист Эйно Ингерман.

А евродепутат от Эстонии Яна Тоом отмечает, что Эдгар Сависаар ничего не боялся. «Буквально — ничего. Мыслил масштабно, действовал — тоже. Не имел привычки окружать себя политическими мышами — у него не было нужды подчеркивать свою значимость за счет окружающих. Говорил как есть. И никогда не сдавал своих. Эдгар был первым, кто стал сознательно привлекать в политику и выдвигать на руководящие должности женщин. И русских», — пишет Тоом в соцсети. «Те четыре года, что я проработала в мэрии вместе с Эдгаром, стали настоящим университетом политики и кризисной коммуникации. Мало того что работа была интересная, сам Эдгар не мог не вызывать восхищения, а иногда благоговейного страха. Он был поразительно работоспособным, иногда возникало ощущение, что он никогда не устает и работает 24/7. Он мог позвонить поздно вечером, дать задание, которое необходимо выполнить как только, так сразу. И как ни странно, всегда находились силы и время, так как ты чувствовал себя важной частью большого механизма, который крутился день и ночь. Эдгар вдохновлял и зажигал. Когда он произносил речи со свойственной только ему силой и харизмой, он увлекал за собой, за своими идеями», — вспоминает высокопоставленный функционер Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

Что ж, сейчас, когда Сависаар ушел, он стал окончательно безопасен. Теперь хвалить его не зазорно.