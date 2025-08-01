Одно из крупнейших в Эстонии предприятий Estonian Cell заявило, что приостанавливает работу на два месяца. Это лишь один из самых ярких примеров — вся эстонская экономика сейчас фактически задыхается. Причин этому две.

Jarek Jõepera

Во-первых, высокие цены на электричество, во-вторых неподъёмные налоги. Население уговаривает власти уменьшить хотя бы налоги, но правительство живет в своей реальности.

В этой реальности экономика успешно развивается и нужно тратить умопомрачительные по местным меркам суммы на «сдерживание России».

Зло первое

Завод Estonian Cell, расположенный в городе Кунда, начал производство в апреле 2006 года. Он специализируется на производстве древесной массы — полуфабриката, который потом используется для изготовления бумаги и картона. Владельцем предприятия является австрийский концерн Heinzel Group.

Объем инвестиций в строительство завода составил 153 миллиона евро, это второе по величине иностранное вложение в промышленность Эстонии. И вот на днях было объявлено, что в октябре завод приостанавливает работу на два месяца.

После перезапуска предприятие, судя по всему, продолжит работу уже с сокращенными производственными объемами. Часть персонала придется рассчитать.

«Мы в значительной степени зависим от стоимости энергии. Прежде всего от цен на электричество», — объяснил причины приостановки деятельности финансовый директор Меэлис Кузма.

Компания уже приостанавливала производство из-за высоких цен на электроэнергию: в сентябре прошлого года и феврале нынешнего.

Чистый убыток Estonian Cell в прошлом году составил 8,8 млн евро. Как заявили в компании, это даже еще некоторое улучшение по сравнению с убытком в размере 22,9 млн евро в 2023 году.

Estonian Cell и ее материнская компания Heinzel Group неоднократно предлагали правительству Эстонии ввести освобождение от повышенной платы за возобновляемую энергию.

Эстония, взяв под козырек и исполняя директивы Брюсселя о необходимости развивать «зеленую» энергетику, в последние годы активно строит солнечные и ветровые электростанции, но даваемое ими электричество заметно выше по стоимости того, что вырабатывается обычными электростанциями.

Компании также просили инвестиционную поддержку внедрения технологий сокращения выбросов углерода и кризисную помощь для смягчения роста цен, вызванного сбоями электропотребления.

А такого рода сбои начали происходить после того, как Эстония вместе с Литвой и Латвией вышли из энергокольца БРЭЛЛ, объединявшего их с Россией и Белоруссией.

Однако до самого последнего времени правительство не выражало готовности прислушаться к этим пожеланиям.

При этом надо учитывать, что цена на электричество в Эстонии этим летом по сравнению с тем же периодом прошлого года существенно упала.

В июне 2025-го средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool снизилась по сравнению с маем почти на 40%, а по сравнению с июнем прошлого года цена упала еще более заметно — на 55%.

Среди причин эксперты называют ветреную погоду, обеспечившую загрузкой многочисленные ветровые электростанции, и возобновление работы подводного кабеля Estlink 2, по которому страна получает энергию из Финляндии.

В конце прошлого года этот кабель вышел из строя в результате несчастного случая (местная пропаганда пыталась списать его на «российскую диверсию»), но недавно Estlink 2 починили.

Крупные потребители электроэнергии получили небольшую передышку; впрочем, существенного влияния новые цены на них не оказали. Тем более, как предсказывают специалисты, скоро стоимость электричества вновь начнет расти.

«В августе и сентябре потребление вновь вырастет, а вместе с ним и давление на цены, которые начнут расти», — рассказал член правления компании Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

В свою очередь, Меэлис Кузма пояснил: «Поскольку производство загружено круглосуточно, мы не можем в полной мере воспользоваться низкой ценой на электроэнергию. В конечном итоге для нас важнее средняя цена за год».

«На нас повлияли два важных события: во-первых, отключение Estlink-2 и, во-вторых, десинхронизация эстонской электросети с Россией. Последнее увеличило волатильность в системе. Цена на электроэнергию колебалась вверх и вниз очень резко, и в результате нам пришлось несколько раз останавливать производство», — жалуется глава Heinzel Group Хайнцель.

Эти его слова — прямое опровержение слов местных пропагандистов, в свое время доказывавших, что выход Эстонии из БРЭЛЛ никак не скажется на местных потребителях электричества.

Наконец, 31 июля правительство приняло решение установить верхний предел платы за возобновляемую энергию для энергоемких предприятий. Эта мера снизит среднюю цену для крупных потребителей на 6,8 евро за мегаватт-час.

До этого решения плата за возобновляемую энергию для энергоемких эстонских предприятий была в среднем почти в 1,6 раза выше, чем в других странах Европы.

Зло второе

Помимо дорогого электричества есть и еще один существенный негативный фактор, больно бьющий по местной экономике. Это непомерные и постоянно растущие налоги, в особенности бьющие по малому бизнесу.

Вот один из множества примеров, иллюстрирующих, как это происходит на практике: в конце августа закрывается известный всей Эстонии ресторан Lahepere Villa, находящийся в живописном местечке Клоогаранд.

Заведение, отмеченное гидом Michelin, которое в свое время посещали королева Швеции и президент Сингапура, прекращает существование, не выдержав тягот экономической жизни в современной Эстонской Республике.

Хозяйка заведения Хелен Вихтол рассказала, что сфера общепита еще с 2017 года постоянно переживает кризисы — один за другим. Вихтол не может ни снизить цены, ни поднять их, поскольку для обычного клиента они и так уже очень высокие.

«Ставка налога с оборота составляет 24% — в то время как в большинстве других стран Европы она около 13%. Мы платим НСО в полном объеме, прибавьте к этому налоги на рабочую силу, инфляцию, и вы поймете, что в таких условиях быть конкурентоспособным невозможно», — подчеркивает бизнесвумен. По ее словам, политика государства очень сильно усложняет жизнь малому бизнесу.

На огромные убытки жалуются и владельцы другого популярного эстонского ресторана — 180° by Matthias Diether, удостоенного двух звезд Michelin. Это ресторан для богатых людей: дегустационное меню там стоит 235 евро на человека, безалкогольные коктейли — 99 евро.

Прошлый год для заведения завершился убытком в размере 123 000 евро: то ли богачи в Эстонии закончились, то ли они теперь предпочитают не разбрасываться деньгами.

Власти, однако, продолжают настаивать на правильности выбранного курса.

«Налоги — это ерунда по сравнению с тем, какую нагрузку несет государство сегодня», — заявил министр финансов и заместитель председателя правящей Партии реформ Юрген Лиги. Правда он пообещал налоги больше не повышать и сказал, что сам покупает товары со скидками.

Это заявление вызвало резкую отповедь бизнесмена Олега Гросса, владельца торговой сети Grossi. Гросс считает, что чем меньше государство вмешивается в деятельность бизнеса и обкладывает его налогами, тем лучше будут экономические показатели.

Зло третье

В июле 2025 года в Эстонии зафиксировали самый высокий уровень годовой инфляции среди стран еврозоны — 5,6%. Это заметно выше среднего показателя по еврозоне, который остался стабильным на уровне 2,0%.

Причем первое место по темпам роста цен в зоне евро Эстония занимает четвертый месяц подряд. В июле она значительно опережала поделивших вторую строчку Словакию и Хорватию (по 4,5%), а также Латвию (3,9%).

Главный экономист банка Bigbank Рауль Эаметс прогнозирует, что к концу 2025 года инфляция в стране может достичь 6%. В свою очередь, главный экономист Luminor Ленно Уускюла объясняет это ростом налога с оборота, ставка которого с 1 июля увеличилась еще на два процентных пункта.

Народ просит снизить налоговое бремя, но получает отказ.

Так 31 июля премьер-министр Кристен Михал отказался обсуждать уменьшение налога с оборота на продукты питания, объяснив высокие цены на них тем, что в Эстонии, дескать, слишком много торговых площадей и слишком «крутые» магазины.

Свою лепту внёс и Юрген Лиги, который сообщил, что самые дорогие продукты питания там, где самые низкие налоги.

Комментируя петицию о снижении налога с оборота на продукты питания, набравшую на данный момент более 80 тысяч подписей, министр финансов Лиги заявил следующее: «Конституция позволяет людям быть глупыми, но не правительству».

Таким образом, Юрген Лиги по факту назвал глупцами 80 тысяч налогоплательщиков, на деньги которых содержится и сам министр, и его министерство.

Сбор подписей продлится до 11 августа, после чего петиция будет направлена в Рийгикогу (парламент). До сих пор самой масштабной народной инициативой в Эстонии была петиция против введения автоналога, собравшая 65 565 подписей. Однако, по словам специалистов-политологов, эту петицию, как и все предыдущие, наверняка похоронят в приемной Рийгикогу и она даже не дойдёт до голосования.

Власти существуют в своей параллельной реальности, которая мало соприкасается с той, где обитают подавляющее большинство эстонцев.

Согласно экспресс-оценке государственного департамента статистики, валовой внутренний продукт Эстонии во втором квартале 2025-го увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Естественно, власти начали хвастаться тем, как их гениальная политика позволила вывести государство из трёхлетнего экономического спада.

«Весь этот экономический рост — следствие высокой инфляции, которая, в свою очередь, вызвана тотальным повышением налогов. Если сегодня я покупаю хлеб по полтора евро, а завтра — по два, это отражается в статистике как экономический рост. Хотя в реальности никакого роста не наблюдается», — констатирует депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

Зато министр обороны Ханно Певкур представил план развития своего ведомства на ближайшие четыре года, в рамках которого на военные расходы будет выделено около 10 млрд евро.

«Десять лет назад бюджет обороны Эстонии составлял около 400 млн евро, а в следующем году он будет 2,6 млрд евро, то есть вырос в шесть раз. Именно так у Эстонии появится армия, готовая к победе и способная защититься от любых внешних угроз», — сказал Певкур.

Главным злом, угрожающим Эстонии, власти объявляют конечно же Россию, и на борьбу с ней не жалеют никаких средств.