Российские войска освободили города Красноармейск и Волчанск в зоне проведения спецоперации. Об этом 2 декабря сообщило Минобороны в своём Telegram-канале. Противника выбили из городов в ДНР и Харьковской области по той же схеме, что и в Купянске, взятом в конце ноября.

ТАСС

30 ноября при посещении одного из пунктов управления Объединённой группировки войск Путин отметил: «Что касается группировок «Центр», «Восток», то здесь, собственно, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших Вооруженных сил».

Подтверждением этого служит завершение операции в агломерации Красноармейск — город-спутник Димитров (Покровск — Мирноград в украинской терминологии). После взятия под полный контроль Красноармейска остатки группировки ВСУ заблокированы в северной части Димитрова, южные районы уже очищены от противника.

Развивая ранее достигнутые успехи, наши войска продавливают оборону ВСУ на нескольких стратегически важных направлениях.

Так, в окрестностях освобождённого Купянска, на левом берегу реки Оскол, подразделения ВС России продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника. Ход наступления в этом районе не снижается, несмотря на похолодание.

На севере и северо-востоке ДНР российские войска активно продвигаются в городах Константиновка (на данный момент освобождено около 30% застройки) и Северск, где ежедневно наши бойцы вытесняют противника из сотни зданий.

На западе Запорожской области ВСУ окружены в городе Степногорске, в 20 километрах по прямой от Запорожья.

Осыпание линий обороны ВСУ сразу на трёх участках стало следствием успешной стратегии по изматыванию противника, созданию котлов, где перемалываются всё новые украинские бригады. Для Владимира Зеленского, его окружения и западных контрагентов это катастрофический сценарий, тем более что речь идёт о военных и информационных поражениях.

Россия оповестила мир об освобождении Купянска, Красноармейска, Волчанска именно в тот момент, когда киевский режим пытается «спасти лицо» на фоне всё новых коррупционных скандалов. Зеленский (уже без своего «серого кардинала» Андрея Ермака) отчаянно пытается выпросить финансовую поддержку и вооружения у европейских партнёров. Новости о падении сразу трёх городов были весьма некстати.

Время для посещения российским главнокомандующим командного пункта было выбрано крайне удачно — политическому руководству противника нечего противопоставить фактам. Западу осталось лишь убедиться в том, что «контроль Покровска украинской армией» и т.п. — это блеф.

Благодаря наглядному свидетельству того, как ВС России решают поставленные президентом задачи, усиливаются и наши дипломатические позиции — в том числе позиции в разговоре с Западом.

На этом фоне командование ВСУ прибегает к, похоже, единственной оставшейся тактике — «мясным штурмам» и расстрелам своих же солдат. Наглядным примером такой безумной тактики стал финальный этап боёв за Красноармейск.

Лесополосы близ Красноармейска усыпаны трупами украинских военных, сообщил Владимиру Путину командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук.

Он также рассказал главнокомандующему, что командиры противника запрещают своим бойцам сдаваться в плен под угрозой расстрела и расправы над их близкими.

«Бусифицированных» (то есть отловленных военкомами) украинцев гнали в самоубийственные атаки, в то время как вроде бы «идейно мотивированные» подразделения, набранные из националистов, резонно отказывались идти на верную гибель. То, что происходит в Киеве, чем дальше, тем больше напоминает Берлин накануне краха Третьего рейха.

Президент, резко отозвавшись об агонизирующем киевском режиме, сменил тон, когда говорил о простых украинцах, которых Зеленский и его группировка обрекают на самоуничтожение, так как не считают своими людьми. «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве», — подчеркнул российский лидер.

Если верхушку противника заботит лишь самосохранение (причём сейчас речь идёт уже не только о спасении политической карьеры, но и собственной жизни), то руководство нашей страны подтверждает делом особое внимание к действующей армии. Это показало и посещение Верховным главнокомандующим командного пункта Объединённой группировки войск.

Не прошло и десяти дней после посещения Владимиром Путиным командного пункта группировки «Запад», как глава государства вновь собрал высших офицеров для докладов о развитии ситуации. На его особом контроле не только стратегические и тактические успехи на фронте, но и повседневные нужды бойцов.

«Не будем забывать, что подходит зимний период, надо это иметь в виду. Ребята должны быть обеспечены всем необходимым», — подчеркнул Путин. Пока штурмуются всё новые укрепления противника, тыл должен работать бесперебойно — и эти вопросы находятся на особом контроле главнокомандующего. Такое внимание к самому необходимому вдохновляет бойцов на передовой, придаёт им уверенность в том, что руководство страны охраняет их интересы.