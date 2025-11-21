Бойцы группировки войск «Запад» завершили освобождение Купянска и продолжают уничтожение подразделений ВСУ, которые окружены на левом берегу реки Оскол. О взятии города начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов 20 ноября доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА Регнум

На следующий день Минобороны России опубликовало видеозапись из Купянска: бойцы установили российские флаги в центре города и у ключевых объектов: близ здания городской администрации, на территории стадиона «Спартак», у электроподстанции на улице Энергетической и возле телевышки на улице 1-го Мая.

Военное ведомство также представило свидетельства последних боёв за город в канун его освобождения.

На кадрах, снятых с дронов, можно видеть уничтожение боевой техники и позиций ВСУ при помощи БПЛА и высокоточных ударов. В том же ролике присутствуют кадры перестрелок «на земле» в нескольких районах Купянска.

К 20 ноября штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии завершили очистку городской территории, оставшиеся мелкие разрозненные группы противника подавляются, доложил президенту командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев.

Путин уточнил — завершены ли боевые действия, на что генерал-полковник Кузовлев подтвердил: «Город под нашим контролем».

Взятием Купянска наши войска завершили крупнейшую наступательную операцию на харьковском направлении, которая продолжалась больше полутора лет.

Хронология штурма

Подготовка к штурму города началась весной 2024 года, когда российские войска начали рассекать украинскую группировку южнее Купянска.

К осени того же года они форсировали реку Оскол севернее и, закрепившись с боями на правом берегу, создали плацдарм, который и позволил начать наступление на позиции ВСУ в городе. В январе 2025-го плацдарм существенно расширили, отразив попытки вражеских контратак.

К весне бойцы «Запада» начали охватывать Купянск с северного направления, а летом тяжелые бои развернулись уже на его северо-западных окраинах.

Наше командование приняло решение перерезать трассу Н-26, по которой с запада, со стороны города Чугуев шло основное снабжение украинской группировки.

К концу июля штурмовые группы сумели прорваться в город сразу с двух направлений: с севера — наступая от плацдарма на правом берегу Оскола, и с востока.

Летняя кампания завершилась фактическим блокированием Купянска. Около половины города было взято под контроль подразделениями «Запада». А осенью началась операция по блокированию оставшихся сил ВСУ.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил: группировка войск противника попала в окружение: в кольце оказались до 5 тысяч украинских военных. Спустя менее месяца разгром окруженной группировки завершился.

Важный узел

Эксперты, анализирующие публикуемые кадры военных действий, сходятся во мнении — наши войска взяли под устойчивый контроль всю территорию города.

Военное и политическое руководство противника, работая на внутреннюю аудиторию (что сейчас особенно необходимо), пока игнорирует реальность. В Киеве заявляют, что Купянск якобы находится под контролем ВСУ, которые проводят «контрдиверсионные мероприятия».

Признание города «потерявшим стратегическое значение» будет означать признание серьёзного стратегического же поражения. Купянск, расположенный на берегу Оскола, представляет собой важный железнодорожный узел и промышленный центр с развитой инфраструктурой.

Для ВСУ он служил одним из основных логистических пунктов, через который шло снабжение и перегруппировка подразделений в восточной части Харьковской области.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Его утрата значительно усложняет обеспечение украинской армии и вынуждает перебрасывать резервы ближе к линии соприкосновения, где они окажутся более уязвимыми для ударов.

«Помимо логистики, есть еще момент чисто военного характера. Купянск — это очередной «фестунг» (от немецкого Festung — город-крепость, укреплённый пункт обороны) с промзонами и застройкой, который планировалось удерживать еще долгие месяцы, если не годы. И теперь им нужно выстраивать фронт с опорой на новый «фестунг», а таких на десятки километров вокруг нет», — пояснил ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

Потеря контроля над Купянском лишает ВСУ возможности планировать новые наступательные операции и обстрелы территории ЛНР, северные границы которой теперь надежно защищены.

По данным российского командования, враг продолжает удерживать позиции в Купянске-Узловом — пригороде Купянска, расположенном на восточном берегу реки Оскол. Но положение его здесь — незавидное. В окружение в этом районе попали до 15 батальонов ВСУ, а попытки украинских войск удержать район приводят к тяжелым потерям.

Перспективы наступления

Источники полагают, что потеря Купянска может спровоцировать «эффект домино» в Харьковской области, с осыпанием линии фронта на десятки километров.

В первую очередь, потеря контроля над городом закономерно приведет к полному развалу плацдарма ВСУ на восточном берегу Оскола.

Противник концентрирует основные силы в районе Купянска-Узлового и села Ковшаровка, но продвижение российских войск вдоль западного берега реки закономерно приведет к их окружению. Поэтому судьба плацдарма может решиться в ближайшие недели, если не дни.

Формирование новой линии фронта по течению Оскола может позволить начать наступление на город Изюм — стратегически важный логистический центр.

«Это тыл донбасской группировки противника. Если с Красноармейском всё более-менее ясно, то остаются еще Славянск и Краматорск», — подчеркнул военный эксперт Михайловский.

Он указал на то, что через Изюм идет снабжение этой группировки, а значит — даже огневой контроль над логистическими маршрутами уже очень серьезно осложнит положение ВСУ на Донбассе. «Которое и без того, скажем честно, аховое», — добавил собеседник.

С другой стороны, контроль над Купянском создает перспективы для наступления вдоль границы Харьковской области для создания буферной зоны.

В первую очередь, речь идет о Волчанске, который также штурмуют российские войска (сейчас под нашим контролем до 80% территории, сообщил Герасимов), и городе Великий Бурлук — опорном пункте ВСУ в приграничье.

По данным с мест, на расстоянии 10-20 км от Купянска противник создает новые оборонительные рубежи с опорой на город Шевченково. Но, по оценкам экспертов, даже если Киев изыщет резервы, удержать под контролем плацдарм в Заосколье и приграничных районах ему скорее всего уже не удастся.

А значит — перед ВС России открывается возможность охвата группировки врага на Донбассе с севера и полного освобождения ДНР.