Освобождение российской армией города Красноармейска (украинское название — Покровск) обеспечит поступательное решение основных задач, поставленных в начале СВО. Об этом 30 ноября заявил Владимир Путин. 1 декабря стало известно: Верховному главнокомандующему доложили о полном взятии Красноармейска под контроль.

Наши бойцы заняли стратегически важный город, «столицу» добычи коксующегося угля в Донбассе. Но не менее важно, что на Родину вернулась часть нашей общей истории.

Освобождение Красноармейска побуждает нас вспомнить непростую «историю с географией», долгое время порождавшую путаницу.

В публикациях СМИ, в том числе и российских, часто употреблялось именно название Покровск. Это имя город официально носит с 2016-го, но звучит оно как что-то старинное, «дореволюционное», изначальное.

Но на самом же деле с момента основания в 1884 году посёлок, а затем (с 1917-го) город назывался Гришино. В 1934–1938 годах он носил имя Постышево — в честь партийного деятеля и одного из организаторов Большого террора Павла Постышева.

Когда в 1938-м уже самого Постышева репрессировали, город получил название Красноармейское, которое в 1962-м «отредактировали» до Красноармейска.

Наконец, в 2016 году при Петре Порошенко Красноармейск «декоммунизировали» в Покровск. Формально — в память о существовавшей здесь когда-то церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Но, вероятнее всего, здесь сыграла роль современная украинская идеология.

На 14 октября — День Покрова Божией Матери приходится несколько «идейно заряженных» праздников: День украинского казачества, День защитника Украины (отмечается с 2014 года) и, главное, День образования бандеровской УПА*. «Покров» в киевской интерпретации — это профессиональный праздник ВСУ и неофициально главная дата для украинских националистов.

Неудивительно, что захваченный у «сепаратистов» Донбасса город назвали именно так.

Слобода Гришино и её обитатели

Так что изначальным именем города надо считать Гришино. Но и здесь возникает топонимическая и топографическая путаница.

Чтобы в ней разобраться, посмотрим на карту и увидим, что рядом, почти встык с городом находится село Гришино.

Если рядом положить карту столетней давности, то окажется, что населённых пунктов Гришино два — село и пристанционный посёлок, и между их центральными точками восемь километров. Как могло такое случиться?

Прежде чем ответить на этот вопрос, разберёмся, что это за Гриша, когда он жил и как возникло село.

Достаточно добросовестное издание «История городов и сёл Украинской ССР» утверждает, что на территории Гришино обнаружены 18 курганов бронзового века, сарматский меч и несколько «каменных баб», относящихся к культурам печенегов и половцев. Обычная археологическая картина для территории Дикого Поля, ставшего впоследствии Слобожанщиной и Новороссией.

Постоянного населения до начала раннего Нового времени в этих краях не было. Лишь иногда приходили пасти скот кочевники иранского, а затем тюркского происхождения, а после монгольского нашествия и их там не стало.

То же издание утверждает: «Начиная с XVI века, беспрерывно воюя с крымскими татарами, запорожские казаки постепенно углублялись в левобережные степи и продвинулись к верховьям рек Самары и Волчьей, где основали ряд зимовников».

Как гипотеза вполне сойдёт: зимовники казаков действительно в этих краях появлялись, как выражались в служебной переписке времён первых Романовых, «от самого царя Ивана Васильевича даже», но далеко не обо всех них есть сведения.

Точно известно, что в царствование Елизаветы Петровны, в 1754 году четыре зимовника вокруг Гришиного урочища существовали, а саму эту неровность рельефа именовали в честь казака Гриши из «динского куреня», который когда-то погиб в стычке с татарами. Но кем был этот Гриша, кроме того, что родом из донских казаков, остаётся неясным.

Зато приблизительно известно, что в 1773 году там появилась деревянная Покровская церковь, а между 1780 и 1790 годами в этих местах выходцами с севера была основана казённая слобода Гришино.

Туда после Третьего раздела Речи Посполитой переселили несколько польских семей. В 1799 году в слободе насчитывалось сто дворов, где проживало «250 душ мужескаго пола».

В 1802 году слобода Гришино стала волостным центром в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии. Тогда же церковь становится каменной, рядом появляются немецкие поселения Шидлово и Васильевка, а также владения дворянских семей Винсов, Геккеров и Роговских.

Чтобы не возникало генеалогической путаницы, необходимо также заметить, что народоволец, а затем одесский эсер Нахман Лейвикович (Наум Леонтьевич) Геккер, хоть и родился в 1861 году в уездном городе Бахмуте, по понятной причине в дворянское сословие не вписывался.

Родина маршала

Крестьяне в Гришино были казённые, поначалу освобождённые от податей, а затем платившие в казну оброк в три рубля, повышенный во время Крымской войны до пяти целковых. На каждую ревизскую душу в среднем приходился надел в 14,4 десятины.

Их активному участию в торговле способствовал тот факт, что через слободу проходил тракт из Екатеринослава на Бахмут.

Там имелась почтовая станция, а в 1843 году открылась школа, подведомственная министерству госимуществ.

Михаил Филимонов/РИА Новости Маршал Советского Союза Кирилл Семёнович Москаленко

Несколько позднее там появилась и больница на десять коек для четырёх окрестных волостей. На 1860 год в слободе насчитывалось 3016 жителей в 435 дворах (для сравнения: перепись 2001 года насчитала в Гришино 2259 жителей). Там также проходило три трёхдневных ярмарки в год, так что слобода отнюдь не бедствовала.

Если же говорить о знаменитых уроженцах села Гришино, то это маршал Советского Союза Кирилл Москаленко — командарм в годы Великой Отечественной войны, а затем заместитель министра обороны СССР и главком ракетных войск стратегического назначения после гибели маршала Неделина. Именно Москаленко провожал Юрия Гагарина в полёт на космодроме.

Город, переживший две нацистские оккупации

Строительство Екатерининской железной дороги через эти места ускорило и без того динамичное развитие Гришино и его окрестностей. Но «чугунка» в саму слободу не вошла, и в восьми верстах от неё поставили одноимённую станцию в 1884 году. Вокруг неё и возник посёлок Гришино.

И уже там и стала развиваться промышленность — депо, заводы угольные шахты. Таким образом, с того момента было два одноимённых населённых пункта, и такая ситуация продлилась до 1934 года, когда пристанционный посёлок переименовали в Постышево.

Вокруг растущего центра угледобычи росли и новые посёлки, а затем и города.

Так, в конце 1930-х поселения Новоэкономическое и Новый Донбасс слились в новый город, который получил имя Димитров (в 2016-м этот спутник Красноармейска получил от киевского режима «новодельное» имя Мирноград, но после освобождения вернётся и изначальное название).

Война пришла в эти края в октябре 1941 года. За время нацистской оккупации близ города Красноармейское действовали три трудовых лагеря. Аналогичные лагеря были созданы в Артёмовском и Константиновском районах, в Горловке, Макеевке, Мариуполе, Сталино (Донецке).

В архивах есть свидетельства об одном из лагерей для военнопленных в Красноармейском, организованном гитлеровцами в начале июня 1942 года, в районе шамотной фабрики. В первую партию было отобрано около двух сотен физически здоровых пленных, но «ротация» заключённых была быстрой. В лагере свирепствовал сыпной тиф. Ежедневно умирало 20–30 человек — их хоронили сами же военнопленные. Почти полное отсутствие питания (за исключением сырой кукурузы, капусты в кочанах и горячей воды) вкупе с эпидемией тифа способствовали массовой смертности узников.

Всего, по данным историков, гитлеровцы уничтожили более 1 тысячи жителей Красноармейского.

И почти 5 тысяч уроженцев этого города геройски погибли на фронтах Великой Отечественной.

Первая попытка освобождения Красноармейского приходится на январь 1942-го. Наступление на город было одной из целей Барвенково-Лозовской операции двух фронтов, Юго-Западного и Южного.

К 28 января 5-й кавалерийский корпус генерал-майора (будущего маршала) Андрея Гречко должен был прорваться к Красноармейскому и нарушить коммуникации противника. Общей целью операции был прорыв немецкого фронта на стыке 6-й и 17-й армий вермахта между Балаклеей и Артёмовском и выход на Запорожье и в тыл донбасско-таганровской группировки. Красноармейское в этом отношении было на острие наступления.

Но за 70 дней боёв Красной армии удалось лишь продавить фронт от Славянска до Балаклеи, создав так называемый барвенковский выступ. Отсюда в мае 1942-го началось продвижение на Харьков, что закончилось крайне неудачно для наших войск (харьковская катастрофа).

В феврале1943 года войска Юго-Западного фронта заняли город в ходе Ворошиловградской операции, которая, увы, также была неудачной. Через считанные дни немцы вновь захватили Красноармейское. Окончательно врага выбили из города в сентябре 1943-го совместными усилиями Юго-Западного и Южного фронтов.

Приказом Верховного главнокомандующего в честь освобождения Красноармейского, Артёмовска, Иловайска, Константиновки, Лисичанска и других городов Донбасса 8 сентября 1943 года в Москве был дан салют.

К середине 1950-х в возрождённом из руин городе начали открываться новые заводы (в дополнение к восстановленным), превращая Красноармейск в большой город-цех.

К концу советского времени работало два крупных завода, мясокомбинат и четыре угольные шахты.

В канун развала СССР, в 1990-м было создано шахтоуправление, сконцентрировавшее добычу коксующихся углей — Красноармейск стал центром добычи этого ценного угля в УССР.

На 1989 год в городе жило 72,9 тысячи человек, а к 2016 году во всех населённых пунктах, подчинённых Красноармейскому горсовету, население оценивалось более чем в 135 тысяч человек.

И этим сотням тысяч человек пришлось пережить то же, что и жителям других городов бывшего индустриального центра распавшегося Советского Союза — приватизацию заводов и шахт с последующей ликвидацией и консервацией. Такая участь постигла шахту «Родинская» и им. Димитрова.

Ситуацию спасала добыча коксующегося угля, от которого зависели оставшиеся на независимой Украине гиганты индустрии. В частности, сырьё шло на сталелитейные заводы Arcelor Mittal в Кривом Роге.

Самые тяжёлые испытания начались весной 2014 года, когда в ответ на демократическое волеизъявление жителей Донбасса новая киевская власть начала «антитеррористическую операцию».

Днём 11 мая 2014 в мирный город, где началось голосование на референдуме, вошли боевики из сформированного на средства олигарха Игоря Коломойского** нацбатальона «Днепр»*. Небезызвестный политик Илья Кива (бывший украинский националист, убитый своими экс-единомышленниками в 2023-м), ещё будучи «патриотом Украины», не без хвастливости описывал своё участие в рейде на Красноармейск:

«Мы сборной группой, вместе с [лидером «Правого сектора»* Дмитрием] Ярошем**, 60 человек, прибыли под Днепропетровскую администрацию. Получив оружие, сели в «приватовские» инкассаторские броневики и поехали выполнять задачу в Красноармейске, блокировать горисполком и горотдел милиции, на котором к тому времени уже висел флаг ДНР»…

«Выполнение задачи» состояло в разгоне мирных собраний со стрельбой, во время которой один человек погиб и как минимум один был ранен.

«Мы свою задачу выполнили, и Красноармейск остался Украинским городом, хотя в нем жили и живут далеко не всегда патриотически настроенные граждане, — заявлял Кива и хвалил своих подельников. — 60 человек, авантюристов, патриотов или просто сумасшедших, из которых большей половины уже нет в живых, смогли изменить ход истории целого города».

На деле же задача организаторов карательного рейда выполнена не была.

Местные активисты успели вывезти урны с бюллетенями в Донецк. Результаты голосования в Красноармейске показали: большинство жителей оказались «не патриотически настроенными» (если считать патриотизмом лояльность олигархам и киевскому начальству, от Александра Турчинова до Владимира Зеленского) и выбрали возвращение на Родину.

Сейчас господству «авантюристов и сумасшедших» пришёл конец, и в истории Красноармейска открывается новая глава, которую, как и в 1943-м, придётся начинать с восстановления разрушенного нацистами. Возродится и Покровская церковь, которой оккупанты пытались «прикрыть» переименование города (даром, что храм принадлежит «москальской» УПЦ).

