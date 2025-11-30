Как и положено в суперперсонифицированной политике, отставка руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вызвала взрыв ликования и разнообразных прогнозов — от оптимистических до грустно-печальных.

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Ермак

К примеру, что победа ориентированных на демократов сил означает сворачивание мирных переговоров и «войну до последнего украинца».

Хотя уже вечером 29 ноября поникший Зеленский сообщил, что украинская делегация в этот же день вечером по американскому времени прибудет в США для продолжения переговоров на основе платформы, сформированной в Женеве.

«Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну»,— заявил он.

Сам же обиженный Ермак (как говорят, расставание с начальником было очень нехорошим, с криком и чуть ли не слезами) встал в позу и заявил, что является честным и порядочным человеком: «Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям». Не уточнив, правда, когда это случится и поедет ли с ним госохрана, услугами которой он незаконно пользовался.

Хотя спрятаться где-то за камуфляжем для человека, который знает слишком много, чтобы спокойно спать, сейчас лучшее решение: всё равно в любой точке мира его найдут.

Тем временем, в пошатнувшейся политической системе идут разнонаправленные процессы. Зеленский, лишившийся главного органа управления, который возглавлял его ушедший друг, пытается сохранить видимость стабильности.

Идут собеседования на должность нового главы ОП: возможными кандидатами называют и поставленную Ермаком премьера Юлию Свириденко, и министра цифровой трансформации (самого популярного и «чистого» во всем правительстве) Михаила Федорова, откровенно тупенького заместителя главы ОП Павла Палису, экс-командира 93-й отдельной мехбригады, взятого туда ради «ветеранского флёра», и даже руководителя ГУР Кирилла Буданова* (что вряд ли).

Зеленский сообщил, что уже есть кандидатура на должность министра юстиции и попросил парламентариев совместно с премьером определить перечень кандидатов на главу Министерства энергетики.

Глава фракции «Слуг народа» Давид Арахамия, которому еще вчера грозили госизменой за попытки требовать отставки Ермака, вполне верноподданически заявил: «Владимир Зеленский показал, что интересы страны для него на первом месте. И он, как лидер нации, лидер государства, не допустит ослабления Украины ни извне, ни изнутри».

Даже были анонсированы некие новые санкции против России через указ президента.

В общем, с Банковой несутся дрожащие и блеклые лучи как бы уверенности в себе в стиле «работа продолжается, держим строй». Совершенно понятно, что упустивший политическое время Зеленский, слишком уверенный в непоколебимости своих позиций, пытается сохранить свой контроль над вертикалью власти и раздавать поручения в обычном стиле.

Хотя всем стало очевидно, что он уже не является «источником власти» в стране и не может что-либо гарантировать даже самым близким людям. А ближе Ермака не было никого. И такой густой концентрации власти, какую имел в руках Офис, до момента ухода Зеленского уже не будет.

Просто признаться себе в этом он вряд ли сможет.

Пока все держится на непонимании дальнейшего развития событий теми, кто сейчас и представляет власть — парламентская фракция, правительство, ключевые силовики и армейская система. Гиперлояльный начальству и нехаризматичный министр обороны Денис Шмыгаль, как нетрудно догадаться, не является авторитетом в армии, где полно своих ярких спикеров с претензией на политическое будущее.

Все они выжидают, чем закончится вояж в США и каким будет мирное соглашение, которое, по всей видимости, заставят подписать Зеленского. Оно станет той печкой, от которой будет танцевать всё остальное: уровень «зрады» определит тональность и масштабы кампании по травле вчерашнего «лидера нации».

Нынешние «зеленые» понимают, что в новом мире без вождя они не особо кому-то нужны. В их интересах, конечно же, сплотить ряды и запустить процесс переформатирования власти через себя — на и. о. президента в лице спикера Руслана Стефанчука, на сохранение доминирующей позиции «Слуги народа» и действующего правительства и выдвижение своего кандидата на выборах, которые должны случиться через 100 дней после подписания мира.

А если Зеленский удержится в кресле все это время — играть в очень непростую игру: саботировать указания сверху, но при этом сохранять рычаги управления в своих руках.

Во что верится очень слабо: без цементирующего начала и полном разрушении авторитета «первого» коррупционным скандалом, вчерашних несчастных прихвостней, лижущих сапог Ермака, все будут просто посылать в известном направлении. Кроме того, сама идея того, что кто-то сплотиться для работы ради будущего Украины вызывает гомерический хохот: сохранение фракции в первую очередь зависит от того, продолжатся ли выплаты «слугам» в прежнем объеме (или даже с надбавкой).

Поэтому и принятие бюджета, и нормализация работы находящейся под постоянными ударами энергетики, и оборонные закупки — всё сыплется.

Равно как и настроения в войсках и обществе, которых уже фактически отключили от системы «собаки Павлова», где «вечернее обращение Зеленского» на протяжении почти четырех лет работало колокольчиком, вызывающим условный рефлекс.

«Его трудности усилились недавними, как воспринимают многие, неудачами на войне — ключевой логистический хаб Покровск был фактически захвачен российскими войсками в начале этого месяца, а текущие мирные переговоры многими на Украине рассматриваются как капитуляция перед Москвой», — пишет газета The Sunday Times.

Одновременно наращивает давление антиермаковская фронда, претендующая на переформатирование в интересах «оппозиции». В текущий момент — это увольнение вице-премьера Алексея Кулебы и главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина, засветившихся в «операции Мидас».

От властей уже требуют немедленного освобождениядетектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, который был задействован в этой операции и отправлен в СИЗО вместе с пожилым отцом. А если его освободят — немедленно встает вопрос о компетентности главы Офиса генпрокурора Руслана Кравченко и главы СБУ Василия Малюка*, засунувших борца за справедливость в мрачные застенки.

Каждая уступка — это новая брешь в плотине Зеленского.

А более радикальный вариант, как рассказывало ИА Регнум — это раскол «Слуги народа», новое парламентское большинство «антизеленской коалиции» (фракция Порошенко* и близкие к грантовым структурам депутаты, на стороне которых играет и НАБУ). А далее правительство «национального единства», очередная порция компромата, напрямую касающаяся Зеленского — и до свидания.

В любом случае, шансов победить на выборах у него нет. Даже если он внезапно решит уйти в отставку, чтобы подписывал «капитуляцию» тот же Стефанчук, которому что в лоб, что по лбу.

Единственное, что объединяет первую («околозеленскую») и вторую («антизеленскую») группы, так это страх, что все пойдет вразнос и фронт рухнет. Так или иначе, для выживания нынешних элит как таковых они будут пытаться сохранить систему, сложившуюся после Майдана.

«Это и Порошенко*, и Тимошенко, и секта свидетелей Залужного. Обе группы принадлежат к условной «партии войны», а также лояльны к внешнему влиянию. Но Украине очень, очень необходимы те политики, которые предложат демонтаж системы и новую концепцию государства, а не только простую замену фигур на доске. А вот с такими политиками у нас проблема. И потому мы обречены в ближайшее время жить между выбором плохого и худшего сценариев»,— пишет известный украинский политолог Кость Бондаренко.

Собственно, «красные линии» в виде разграничения по ЛБС, сохранения численности ВСУ и курса в НАТО, о которых громким голосом рассказывал еще не изгнанный Ермак, можно назвать единой позицией, с которой согласны все акторы украинской политической жизни. И это не «Украина», а уже скрученная колючей проволокой «Антироссия».

«Порошенко* 2.0», «отец-командир» в виде Залужного или хунта бородатых и лощеных «ветеранов», раскрученных «Единым марафоном» — это продолжение войны. Необязательно в виде ракетных ударов, активных боевых действий или продолжения мобилизации, но в таком же формате, как это продолжалось восемь лет после Минских соглашений.

С ежедневным, с утра до вечера вытьём в эфирах и саботажем любых инициатив, направленных на реальное мирное урегулирование. С сохранением политики превращения людей в истеричных зомби, неспособных думать ни о чем, кроме голодомора, Валуевского циркуляра и необходимости отомстить России за все кривды.

Пока речи о демонтаже той системы, которая стала следствием событий 2013–2014 годов и привела страну к нынешнему состоянию, не идет в принципе. Правда, состояние это таково, что заявленные тоталитарным меньшинством цели уже нереализуемы: Украина истощена и без постоянных денежных инъекций в течение года вступит в Сомали, а не в НАТО.

Возможный мир прекратит ежедневную гибель людей. Но качественное изменение Украины тоже должно стать результатом согласия внешних сил, которые договорятся о её идеологическом переформатировании так же, как согласовывали пресловутые 28 пунктов мирного плана.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов