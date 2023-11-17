В латвийской тюрьме умер заключенный Игорь Бобырь. Этот человек оказался в числе тех многочисленных жителей Латвии, что в последнее время стали фигурантами политических дел. Таковые делятся на две категории: или получают обвинения в шпионаже на Россию или, что называется, пострадали за лайки, то есть высказали в интернете позицию, идущую вразрез с установками официальной пропаганды.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но до сих пор ни тем, ни другим попадание в латвийскую тюрьму не стоило жизни. Игорь Бобырь оказался первым человеком, открывшим этот скорбный список…

Внезапная смерть заключенного

Игорь Бобырь был арестован Службой государственной безопасности Латвии 25 августа. В отличие от ряда других лиц, задерживавшихся в Латвии в течение последних без малого двух лет (таких, например, как Татьяна Андриец, Владимир Линдерман, Руслан Панкратов), Бобырь до последнего времени был практически не известен широкой общественности.

В августе в латвийских СМИ появилось довольно скупое сообщение о том, что СГБ арестовала четырех граждан Латвии по «подозрению в осуществлении деятельности по заданию Федеральной службы безопасности России, направленной против безопасности латвийского государства и граждан». Уголовное дело было возбуждено 1 августа по статье УК «Оказание помощи иностранному государству в действиях против Латвийской Республики».

Сообщается, что в ходе расследования СГБ провела следственные действия на 14 объектах в Риге и других городах Латвии, связанных с этими лицами.

«Для проведения углубленных следственных действий был изъят большой объем носителей информации и документов. На объектах, связанных с задержанными, СГБ обнаружила устройства, которые могут являться предметами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что задержанные по заданию ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц», — известило информационное агентство LETA.

В отношении троих задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (их поместили в тюрьму города Лиепая), а четвертый остался на свободе, отделавшись подпиской о невыезде. LETA выяснила имена двоих арестованных — Райтис Долгов и Игорь Бобырь.

Как следует из официальных деклараций, опубликованных на сайте латвийской Службы государственных доходов, Долгов в начале 2000-х работал инспектором уголовной полиции в Риге, позже получил сертификат частного детектива. По данным сайта Firmas․lv, Долгову принадлежат 50% долей предприятия Biotops, которое в прошлом году работало с оборотом 164 евро и убытками 2187 евро. Годом ранее оборот составил 52 000 евро, прибыль — 25 336 евро.

В свою очередь, Бобырь являлся совладельцем фирм VLHG, RC7 Group, XO-art и Litada, а также членом правления компании Lake Property.

Служба госбезопасности отказалась от дальнейших комментариев по этому делу — «в интересах следствия».

А 16 ноября латвиец Роман Надаляк сообщил в соцсети:

«R. I. P. Не стало настоящего мужчины — умного, мудрого, смелого борца и воина, глубоко и остро переживающего происходящее в Латвии, моего друга Игоря Бобыря, арестованного по сшитому белыми нитками, позорному политическому делу и погибшего в застенках лиепайской тюрьмы… Покойся с миром, друг! Мне будет не хватать наших разговоров о истории, политике и наших славных предках… Ни я, ни ребята не забудем тебя. Зло должно быть и будет наказано».

По словам Надаляка, Бобырь стал первым политическим заключённым в истории современной «демократической» Латвии, погибшим в тюрьме. «Его смерть — яркое свидетельство того, что методы, которыми действует латвийская Служба госбезопасности, недопустимы и бесчеловечны», — считает Надаляк.

Официальное объяснение гласит, что Бобырь скончался от сердечного приступа, хотя, по словам людей, знавших его, он отличался крепким здоровьем и занимался спортом.

Погибший оставил троих детей и пожилых родителей. Уехавший из Латвии журналист-политэмигрант Алексей Стефанов сообщает, что переговорил с другом погибшего, заподозрившим, что смерть Бобыря оказалась неслучайной.

«Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Якобы он умер в реанимации. Но мы точно знаем, что его пытали, оказывали психологическое воздействие, подсаживали к нему в камеру неадекватного наркомана…» — рассказал друг Бобыря. Он не исключает, что, «возможно, ему что-то вкололи ночью, что запустило процесс, так как все произошло рано утром…»

Этот человек, знавший погибшего, призывает максимально распространить сообщение о произошедшем, чтобы методы латвийской СГБ стали достоянием гласности и подобная практика обращения с заключенными была прекращена.

Стефанов же, со своей стороны, не сомневается, что дело, возбужденное против Игоря Бобыря и его «подельников» сфабриковано. Также он задает вопрос о причине, по которой власти скрывают имена двух товарищей Бобыря по несчастью. «Так проще расправиться?» — вопрошает журналист.

За решеткой экс-глава МВД

С конца февраля 2022 года латвийская Служба госбезопасности приступила к массовым репрессиям. В течение того года заведено 181 политическое уголовное дело, плюс 388 дел об административных правонарушениях — фактически людей наказывали за наличие собственного мнения. Для республики с официальным количеством населения в 1,8 миллиона человек это очень много.

В нынешнем году количество политических дел несколько снизилось — люди осознали опасность и замолкли. Но не все: по неофициальным данным на одной только «Латвийской железной дороге» в этом году уволили одиннадцать человек. Работу они потеряли из-за того, что лайкали в соцсетях посты с «кремлевской пропагандой» и изображения запретных символов — например, георгиевские ленты.

В двух случаях увольнение сопровождалось заведением уголовного дела — ибо люди не ограничились лайками и сами написали нечто подозрительное.

Одновременно пополняется список арестованных за «шпионаж» — и дело Бобыря с товарищами здесь отнюдь не самое громкое.

В июне 2021 года был арестован оппозиционный депутат Сейма, бывший министр внутренних дел Латвии Янис Адамсонс. Его обвинили в шпионаже в пользу России и бросили в следственный изолятор. В начале января 2022 года его из-за плохого состояния здоровья (Адамсонс болен раком) освободили под залог в 30 тысяч евро.

«Хоть Адамсонс и входил в правительство, был главой МВД, для местной политической знати он оставался чужаком. Служил в СССР в погранвойсках, капитан 3-го ранга. За успешную борьбу с контрабандистами получил кличку «капитан Акула». Подходящая биография, чтобы объявить человека шпионом», — поясняет латвийский оппозиционный журналист Владимир Линдерман.

Вместе с политиком фигурантом дела стал проживавший в Латвии гражданин России, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов, который якобы передавал информацию, собранную Адамсонсом, российским спецслужбам.

На днях Адамсонса приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы, что, учитывая состояние его здоровья, означает, что свободы он, скорее всего, уже не увидит. Силонов получил семь лет.

Владимир Линдерман подчеркивает, что в ходе открытого судебного процесса не было представлено никаких доказательств того, что Адамсонс передал россиянам хоть один байт информации.

«Его в этом и не обвиняли. Обвиняли в том, что по заданию российской спецслужбы он собирал информацию. Но доказательств «задания» не предъявили. Так это делается сейчас. Мол, оперативным путем установлено, что такой-то сотрудничал с иностранной разведкой. Ну так предъявите в суде доказательства, чтобы обвиняемый мог пояснить или возразить. Нет, нельзя, все очень секретно», — подчеркивает Линдерман, сам неоднократно оказывавшийся за решёткой латвийского узилища.

Он называет произошедшее с Адамсонсом не правосудием, но акцией устрашения.

«Чтобы рядовой гражданин испытал шок: если уж министра и депутата кидают на нары только за то, что он был сторонником нормальных отношений с Россией, то что сделают со мной?» — поясняет Линдерман.

К этому стоит добавить, что многие в Латвии убеждены: произошедшее с Адамсонсом не что иное, как отложенная политическая месть. В 1999 году Адамсонс представил доказательства того, что ряд представителей тогдашнего правящего эшелона Латвии тайком «забавляются» педофилией. Тогда «педофилгейт» удалось замять, но ряду его фигурантов он стоил политической карьеры. За это Адамсонсу и отомстили, дождавшись необходимого накала шпиономании.

Гайки будут завинчивать

На фоне трагедии экс-министра Адамсонса теряется шпионское дело скромного рижского таксиста Сергея Сидорова. Его арестовали несколько месяцев назад и инкриминируют «23 эпизода шпионажа».

По версии Службы госбезопасности, Сидоров, «пользуясь профессией таксиста, собирал сведения о стратегически важных объектах в Латвии для передачи российским спецслужбам». Таксист превратился в «шпиона» по собственной неосторожности — поддерживал общение с авторами телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», созданного бежавшими из Латвии политическими активистами.

«Несознательные лица публикуют на этом канале разные нелицеприятные для местных властей тексты, критикуют, понимаешь, свою родину почему зря. А еще ругают нехорошими словами наших политиков и прочих чиновников и службистов, которые денно и нощно радеют исключительно о благе народа. Ну обидно же, конечно! За что такая черная неблагодарность? Наказать-то надо безобразников? Разных там бунтарей и прочих критиканов! Короче — кто не спрятался, тот и виноват!» — со злым сарказмом пишет латвийская оппозиционная журналистка Алла Березовская.

Добавим, что в настоящее время в Сейме Латвии рассматривают и, скорее всего, примут поправки к уголовному закону, которые ужесточают наказание за преступления политического характера.

В частности, предлагается увеличить максимальный тюремный срок, полагающийся по статье 74.1 Уголовного закона Латвии «Оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления», было пять лет лишения свободы, теперь станет шесть.

«Казалось бы, невелика разница. Но есть нюанс. Если максимальный срок наказания не превышает пяти лет, то обвиняемого, как правило, можно наказать штрафом или общественными работами. А если превышает — возможность такого легкого наказания исчезает», — поясняет Линдерман суть нововведения.

Кроме того, он обращает внимание и на усиление наказания за шпионаж. Человек, которого объявят организатором шпионской сети, теперь может быть приговорён к пожизненному заключению.

Но «подлинно креативный характер» носит, по словам Линдермана, новая статья 77.4., которая будет карать (до 8 лет лишения свободы) «за помощь физическому лицу, иностранному государству или организации в подрыве политической независимости или территориальной целостности демократического государства». Причем под «демократическим государством» в данном случае подразумевается даже не Латвия, а Украина!

Если раньше под действие закона подпадало только участие в боевых действиях против Украины или организационная и финансовая помощь русским войскам, то теперь преступлением будет считаться и такое расплывчатое понятие, как «информационная помощь». О том, как это работает, на практике со знанием дела пишет Линдерман: «публичные утверждения, что Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс, и тому подобные можно будет трактовать как помощь России в «подрыве территориальной целостности демократического государства».

Трудно не согласиться с журналистом в том, что выражение «демократическое государство» применительно к Украине звучит как цитата из Оруэлла, но и страна, в тюрьмах которой умирают политзаключенные, также далека от определения «демократическая».