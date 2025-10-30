Экс-депутат Рижской думы, известный в Латвии оппозиционный политик Игорь Кузьмук приговорен к двум годам лишения свободы.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело на него завели за репост публикации, содержавшей призыв отправлять деньги для российских военных, причем никаких собственных комментариев он не делал.

«Преступление» произошло еще три с половиной года назад. Кузьмука тогда задерживало целое подразделение спецназа, но через несколько дней его отпустили. Суд первой инстанции его оправдал, но прокуратура добилась пересмотра дела.

Это ещё один акт устрашения русской общины Латвии, от которой власти требуют сидеть тихо, как пресловутая мышь под веником.

Визит автоматчиков

Мастер спорта СССР 58-летний Игорь Кузьмук долгие годы был известен всей Риге как спортивный педагог, детский тренер по гимнастике. В рижской гимнастической школе он работал с момента её открытия в 1981 году, пользовался доброй славой у коллег, детей и родителей.

В начале 2000-х он заинтересовался общественно-политической деятельностью и организовал бесплатные курсы изучения латышского языка под названием Prāta spēks («Сила разума»). Эти курсы в свое время помогли многим латвийским русским, от которых государство жестко требовало идеального знания латышского, но возможностей для его изучения не предоставило.

В ту пору Кузьмук идеалистически полагал, что русских начнут уважать и прекратят ущемлять в правах, если они блестяще выучат «латвиешу валоду» (латышский язык).

Прославившись как благотворитель, Кузьмук несколько раз избирался в депутаты самоуправления Риги. В ту пору он состоял в рядах партии «Согласие», за которую голосовали большинство латвийских русских. Но впоследствии Кузьмук отдалился от «Согласия» и его вождя, бывшего «русского мэра» Риги Нила Ушакова, когда заподозрил их в предательстве интересов избирателей.

Однако Игорь продолжал активно защищать интересы русскоязычных жителей республики и не боялся выражать пророссийскую позицию. Он часто публиковал в своем телеграм-канале посты, за которые националисты называли его одним из наиболее заметных русских политиков в Латвии.

В начале июня 2022 года Кузьмук рассказал об обстоятельствах своего задержания:

«Вваливается взвод автоматчиков, направляют оружие в голову, кричат, валят с ног, ломают, к полу давят, хотя я абсолютно не сопротивляюсь».

Когда его доставили в полицию, то сообщили о причинах задержания: накануне Кузьмук разместил в соцсети репост обращения, сделанного одним из граждан России, с призывом жертвовать деньги российской армии.

На него завели дело по статье 77.2 Уголовного закона Латвии: «Косвенная поддержка террористических организаций вне Латвийской Республики». Причем именно Игорь Кузьмук стал первым, кого в Латвии стали судить по этой статье.

Тем не менее из следственного изолятора его вскоре выпустили — на тот момент «преступление» Кузьмука даже латвийским правоохранительным органам показалось не столь уж значительным. Однако в покое его не оставили.

Запугать не удалось

Журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии, так описывает метод «работы» латвийского государства с теми инакомыслящими, чьи поступки не оказались столь существенными, чтобы оставить их в застенках:

«Сначала спецслужбы давят карательными методами — жёстко задерживают, держат не менее двух суток в изоляторе. Идеальный вариант — посадить на несколько месяцев. А дальше, если человек не сломался, не стал сотрудничать, надо задушить экономически. Уволить, закрыть счета, выдавить из страны».

С этим столкнулся и Игорь Кузьмук — в октябре 2023-го он сообщил, что его отстранили от работы в рижской гимнастической школе, где он к тому моменту трудился уже 42 года. Коварство заключалось в том, что его не уволили официально, а отстранили без сохранения заработка.

Перспективы выглядели совсем незавидными, но 13 февраля 2024-го разнеслось неожиданное известие — суд Кузьмука оправдал.

Это решение вызвало бурю негодования в националистических кругах Латвии. Рассматривавший дело судья Мартиньш Тупурейнс принялся оправдываться. Он открыто признался, что вынес оправдательный приговор только из-за «недоработки прокурора» — дескать, если бы обвинение было построено «правильно», то и решение оказалось бы другим.

«В Латвии уже не прежние времена «судебной кухни», когда судья может позвонить прокурору и поучить, что нужно поменять в обвинении», — сетовал Тупурейнс.

В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от судей не оказывать никакого снисхождения фигурантам «политических» дел и давать им максимально возможные наказания.

При этом Игорь Кузьмук не захотел прятать голову и «уходить на дно». Ему многие советовали оставить Латвию, но он не внял этим советам — остался в Риге, по-прежнему регулярно оставлял посты в поддержку угнетаемого русского населения, жестко критиковал правящих националистов.

И практически сразу генеральный прокурор Юрис Стуканс сообщил, что от «справедливого наказания» Кузьмук не уйдет. «Будет подан протест, и конечным результатом будет справедливое решение», — пригрозил Стуканс.

Одновременно он глубокомысленно добавил, что сейчас, мол, не военное время — а потому не получится без суда расстрелять у стенки Татьяну Жданок, лидера оппозиционной партии «Русский союз Латвии» и депутата Европарламента.

В ответ Игорь Кузьмук уличил Стуканса в том, что, оказывая давление на суд, генпрокурор нарушает конституцию. Кузьмук и его адвокат Имма Янсоне обратились в суд с просьбой публично проинформировать общество (такая возможность прописана в латвийском уголовно-процессуальном законе), что высокое должностное лицо — генеральный прокурор Латвии — нарушил принцип презумпции невиновности.

И суд, что примечательно, эту просьбу удовлетворил: соответствующая публикация вышла. Кстати, на тот момент на Стуканса набралось уже критическое количество и других жалоб. В результате Верховный суд Латвии инициировал в отношении него расследование по фактам злоупотребления полномочиями и раскрытия тайны следствия. 11 июля срок полномочий Стуканса истек, и он не пытался их продлить.

Конечно, его неприятности связаны отнюдь не с делом Кузьмука — за годы своего волюнтаристского руководства прокуратурой он успел обзавестись многими противниками из числа влиятельных людей. А его преемником стал Арвид Калниньш, который проводит в отношении «политических» столь же жестокую политику, как и его предшественник.

В свою очередь глава Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиетс пожаловался, что его «сильно смущают» некоторые решения судов по делам, расследуемым СГБ. По словам Межвиетса, порой он не понимает принципов, которыми руководствуются суды, применяя мягкую меру пресечения к лицам, задержанным Службой госбезопасности.

Глава СГБ добавил, что судебная власть ещё только находится «на пути к созданию нового понимания» современных угроз. Кузьмук тут же отреагировал: «Благодаря вашему «новому пониманию» СГБ превратилась в банду отвязанных автоматчиков, хотя суды потом по закону людей оправдывают».

Взят под стражу

В преддверии Дня Победы — праздника, который в современной Латвии криминализирован — Игорь Кузьмук выступил с советом соотечественникам: как и героев почтить, и жертвой уголовного дела не стать.

Дело в том, что закон пока оставляет лазейку: молчаливое возложение цветов на солдатскую могилу не наказуемо. А вот организация праздничных митингов, сборов на месте снесенных памятников, пение советских песен и произнесение торжественных речей чреваты «уголовкой». В связи с этим Кузьмук призвал русских латвийцев в праздничный день приобретать живые гвоздики и приносить их на советские воинские захоронения.

Подобных дерзостей ему не простили. Суд взял в работу поданную ещё Стукансом апелляцию, заседание состоялось 28 октября.

Прокурор Каспарс Згирскис потребовал для Кузьмука двух лет тюрьмы, и апелляционный суд удовлетворил его просьбу. И хотя по закону существует право подавать кассационную жалобу в Верховный суд, дожидаясь ее рассмотрения на свободе, было вынесено решение об аресте подсудимого в зале суда.

На Игоря Кузьмука тут же надели наручники и отправили в изолятор в чём был — без смены белья, обуви и теплых вещей, без лекарств. Его машина так и осталась стоять на платной стоянке неподалеку от суда.

Как выяснила латвийская правозащитница Алла Березовская, занимающаяся помощью тамошним политическим заключенным, в настоящий момент Кузьмук даже не может позвонить своему адвокату или купить что-нибудь в ларьке, так как на его тюремном счету нет денег.

В целом можно констатировать, что пересмотр дела Игоря Кузьмука, вынесенный ему приговор и тюремное заключение — это новый акт устрашения русской общины Латвии.

«Несоразмерно суровый приговор и показательно жесткий арест еще до вступления судебного решения в законную силу — это сигнал всему нашему обществу: так будет с каждым, кто еще смеет выражать иное мнение», — отмечает Алла Березовская.