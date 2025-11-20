В последнюю неделю на Донбасс обрушились проливные дожди. Поля и объездные дороги стали непроходимыми для колесной техники, штурмовым подразделениям приходится идти в бой по колено в грязи. Как и неделю назад, нередки туманы, что осложняет аэроразведку. Но непогода не сказалась на темпах наступления ВС России, в том числе на участке фронта, который долго был «замороженным».

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о городе Северске в ДНР, в той же северо-восточной части республики, что и Соледар, освобождённый в январе 2023-го, и Артёмовск, битва за который завершилась в мае позапрошлого года.

За Северск, расположенный менее чем в 40 км к северу от Артёмовска, шли серьёзные бои с июля по сентябрь 2022 года, но после этого обстановка в этом районе перешла в позиционную фазу. Линия боевого соприкосновения долгое время представляла собой дугу или выступ.

Ситуация изменилась в конце сентября — начале октября. После завершения боёв в близлежащем Сереберянском лесничестве фронт ВСУ ощутимо просел. Это позволило нашим военным прорваться к населенному пункту Северск Малый, по сути — к северо-восточной части самого города Северск.

Одновременно с юга к городу вышли силы, наступающие из района Артёмовска.

В Северске долгое время были сконцентрированы значительные силы ВСУ. Сообщалось о подразделениях 81-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад, а также соединений теробороны.

Кроме того, противник собрал на этом участке около 15–20 групп операторов БПЛА, надеясь таким образом нивелировать недостаток войск.

Но впоследствии часть северской группировки была переброшена на другие проблемные участки фронта, в частности — под Красноармейск (Покровск). Российские войска, в свою очередь, закрепились на занятых позициях и в середине ноября возобновили наступление.

За последнюю неделю штурмовые подразделения российской армии зашли в Северск с северного, южного и восточного направлений.

Наступление с южного направления развивалось особенно успешно, поскольку наши военные заранее заняли укрепленные позиции ВСУ в районе посёлка Выемка.

В сводках Минобороны, фиксирующих продвижение у Северска, в том числе упомянуто занятое 18 ноября село Платоновка у трассы Т0513. Эта дорога, которая связывает два контролируемых ВСУ города, Северск и Красный Лиман, взята нашими военными под огневой контроль, что осложняет снабжение северской группировки.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, известный своими симпатиями к Киеву, был вынужден признать: ситуация для ВСУ в районе Северска складывается неудачно.

«Российские войска прорвали мощную линию фронта, которая удерживалась на продолжении длительного времени, заняв населенные пункты Выемка и Ивано-Дарьевка, перед тем как войти в Северск. И сейчас они контролируют до 20% территории города», — написал Рёпке на своей странице в соцсети.

Данные геопривязки кадров, опубликованных российскими источниками, подтверждают, что российские войска выбили противника из районов по улицам Новая, Южная и Гоголя, боестолкновения продолжаются по улицам Школьная, Пушкина, Чайковского и Павлова.

Численность украинских войск, остающихся в городе, можно установить только приблизительно, поскольку часть сил была отведена.

Иными словами, противник на этом участке фронта утратил контроль над ситуацией, что может в ближайшем будущем привести к отводу соединений ВСУ из Северска. Освобождение этой части ДНР даёт нашим военным возможность создать плацдарм для дальнейшего продвижения в двух направлениях — на Красный Лиман и Славянско-Краматорскую агломерацию.

Красноармейск: противника бьют на подходе

ВС РФ продолжают разгром группировки войск противника, окруженной в Красноармейске и городе-спутнике Димитрове (Мирнограде в украинской терминологии)

На западной окраине Красноармейска штурмовые подразделения ведут наступление вдоль железнодорожного полотна.

В Димитрове российские войска продвинулись в северной части города, взяв под контроль несколько объектов инфраструктуры. Ранее они использовались ВСУ как тыловые пункты снабжения — с их потерей противнику сложнее держать оборону.

На северных подступах к Красноармейску бои продолжаются в районе города Родинское. Наши военные заняли ряд позиций севернее и развивают наступление.

Более того, российские беспилотники взяли под плотный контроль трассу, идущую от Красноармейска на северо-запад, к Гришино, тем самым серьезно нарушив снабжение противника.

Ситуация для ВСУ осложняется ещё и потому, что российское наступление продолжается одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает противника постоянно перебрасывать резервы с одного участка на другой. Об этом сообщил информированный источник ИА Регнум.

«Севернее Красноармейска стоят «нацики» из «Азова»*. Их бросают затыкать дыры, но, если они нас задержат на одном участке — мы продвинемся на двух других, потому что сил у них не хватает, чтобы держать весь фронт. Так что мы давим, даже если где-то они могут временно рапортовать о своем успехе», — сообщил собеседник издания.

По информации с мест, командование ВСУ пытается перебрасывать небольшие соединения в окруженную агломерацию. Противник пытается использовать плотный туман для того, чтобы скрывать свои перемещения. Но российские военные в большинстве случаев выявляют и уничтожают штурмовые группы противника на подходе.

Запорожская область: «столица Махно» всё ближе

В Гуляйпольском районе на северо-востоке Запорожской области бойцы группировки войск «Восток» продолжают продавливать оборону ВСУ. 20 ноября военное ведомство подтвердило, что противника выбили из села Весёлое на трассе, которая ведёт из села Новозлатополь (освобождено еще в марте 2022 г.) в город Гуляйполе, пока ещё находящийся под контролем ВСУ.

Весёлое — уже 13-й по счёту населённый пункт, освобождённый бойцами «Востока» с начала ноября. В частности, взятие населенных пунктов Ровнополье и Яблоково (о чём сообщалось 17 ноября) также открывает возможность для наступление непосредственно на Гуляйполе.

К городу, который в годы Гражданской войны был известен как «столица» Нестора Махно, линия фронта приближается с востока и северо-востока.

Ранее отдельные украинские медиа и блогеры признавали, что ситуация на этом участке фронта складывается для ВСУ не лучшим образом. Российские войска развивают наступление на Гуляйполе.

Севернее, на сопредельных территориях Днепропетровской области идут активные бои у сёл Даниловка и Отрадное.

17 ноября Минобороны проинформировало, что подразделения «Востока» заняли расположенный в том же районе населённый пункт Гай. При прорыве обороны ВСУ в этом «населённике» наши военные пошли на хитрость, рассказал стрелок 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Моряк.

Бойцы под прикрытием тумана скрытно подошли к дому, который был превращён противником в опорный пункт. Один из военных открыл отвлекающий огонь, чтобы украинские военные в «опорнике» сместили внимание на ложное направление. Основная группа тогда же «аккуратно и быстро» зашла с противоположной стороны.

После взятия села Гай наши военные зафиксировали военное преступление вэсэушников. «Когда заходили в населенный пункт, прямо на улице лежали тела мирных жителей. Они были в гражданской одежде, погибшие уже давно. По-видимому, там были расстрелы», — сообщил «РИА Новости» боец «Востока» с позывным Чита.

На этой неделе поступали сообщения о продвижении наших военных у границы Запорожской и Днепропетровской областей. Наступление ведётся между реками Гайчур и Ямчур, в направлении сёл Новое Запорожье и Нечаевка.

Вследствие этого соединения ВСУ, которые дислоцированы в районе населенных пунктов Зелёный Гай и Червоное, оказались в сложном положении.

По данным аналитиков, на этом участке фронта ВСУ сосредоточили до 20 батальонов личного состава. Преимущественно это соединения территориальной обороны и часть сил 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады. При этом украинские источники сообщают, что командование бригады постоянно обвиняется в некомпетентности и пренебрежении к жизни военнослужащих.

В сложившихся условиях у командования ВСУ в районе Гуляйполя остается не так много возможностей для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Либо Киеву придется ослабить фронт на каком-то другом участке, перебросив в Запорожскую область дополнительные силы, либо отдать войскам приказ оставить город.

Потеря Гуляйполя может привести к серьезным последствиям для ВСУ. Из-за преимущественно равнинного характера местности контроль над относительно крупным населенным пунктом является единственным способом удерживать фронт. Его потеря приведет к тому, что украинским войскам придется оставить большой участок территории из-за невозможности организовать оборону.

*Террористическая организация, запрещенная в России