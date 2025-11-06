Вооруженные силы России продолжают операцию по блокированию и зачистке двух окруженных «городов-крепостей»: Красноармейска (Покровска в украинской терминологии) в ДНР и Купянска в Харьковской области.

Генштаб ВСУ заявил о якобы начавшейся «контрнаступательной операции» на красноармейском направлении. В Сети появились кадры, предположительно, действий штурмовых групп спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины в городской застройке.

Для их переброски противник задействовал вертолёты UH-60 Black Hawk. Также в Сети появились фотографии главы ведомства Кирилла Буданова, который, как утверждается, руководит операцией из Павлограда Днепропетровской области (в 100 километрах западнее Красноармейска).

Ранее на этом направлении были замечены также неонацисты из запрещенного в России террористического «Азова», которых перебросили «закрывать дыры» во фронте. На купянском направлении командование силами противника принял генерал ВСУ Михаил Драпатый.

Реальная ситуация «на земле» в корне отличается от медийной картинки, которую пытается сформировать офис Владимира Зеленского и киевские силовые структуры.

По последним данным из Красноармейска, штурмовые подразделения ВС России, наступающие из района городского вокзала, выбили противника из центральных районов города, а затем прорвались к северным окраинам.

С противоположной стороны кольцо окружения замыкают силы, наступающие из района Родинского — города в 9 километрах к северу от Красноармейска.

Поскольку ситуация в самом Красноармейске стремительно меняется, поступают лишь приблизительные данные о площади «серой зоны» в городских кварталах. По разным данным, наши военные контролируют большую часть города — от 60 до 80% застройки.

Противник концентрирует отдельные группы у горловины окружения — в районе трассы E50 на Павлоград, вероятно планируя прорываться из окружения. Также ВСУ сохраняют под контролем ряд позиций в городской промзоне.

По оценке фронтового источника ИА Регнум, использование в качестве штурмовой пехоты диверсионных групп ГУР на вертолетах — свидетельство тяжёлого положения противника в городе.

«Это говорит о том, что иных способов что-то привезти, кого-то эвакуировать, кроме как вертолетом, у них не осталось. Они бросают элитные части в качестве пожарной команды. Предполагаю, для того, чтобы обеспечить отход, чтобы он не превратился в совсем уже бегство», — отмечает собеседник издания.

Другие источники сходятся во мнении, что присутствие в городе отдельных штурмовых групп ВСУ не сможет кардинально изменить общий баланс сил.

«Не смогут повлиять»

Украинские и западные источники в последние дни также лишились каких-либо иллюзий относительно складывающейся на фронте ситуации. Так, старший редактор по политике безопасности и конфликтам немецкого издания BILD Юлиан Рёпке полагает, что ВСУ утратили контроль над большей частью территории Красноармейска.

«Российские войска уже заняли 85% территории Покровска», — написал Рёпке на своей странице в соцсети. По оценке немецкого военного эксперта, действия украинских войск севернее города, которые противник называет «контрнаступлением», не смогут повлиять на ситуацию.

Более детально ситуацию в городе пояснил военнослужащий ВСУ Артём Карякин, участник вторжения в Курскую область 2024 года, в комментарии одному из украинских телеканалов.

По утверждению военнослужащего противника, у остающихся в городе подразделений ВСУ не осталось никаких логистических возможностей. Карякин заявил, что в город не прибывают подкрепления и боеприпасы, эвакуация раненых также парализована — и именно по этой причине генштаб ВСУ и решил задействовать на этом участке мобильные группы спецназа на вертолётах.

«Дроновое окружение» города произошло не за последние несколько недель, а достаточно давно, когда российские войска взяли под огневой контроль основные маршруты снабжения, считает Карякин.

«Когда тебе отрезают логистику с тыла, мало что вообще можно сделать. То есть если раньше, условно говоря, мы превращали города в крепости, как у нас принято в народе говорить, то сейчас это нереально», — констатировал военнослужащий армии противника.

Также в украинских источниках звучат признания, что части ВСУ в Красноармейске страдают из-за недоукомплектованности. Так что зачастую участок фронта в один-два километра приходится удерживать одному человеку.

Дожать на берегах Оскола

Не лучшим образом для противника складывается обстановка и в районе Купянска. Накануне в группировке войск ВС России «Запад» сообщили о скором освобождении города.

Командир штурмового подразделения с позывным Лаврик обозначил срок выполнения задачи — семь дней. «Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним», — приводит заявление бойца пресс-служба Минобороны.

На днях Зеленский заявлял, что ВСУ в районе Купянска якобы проводят «дозачистку» городских районов от незначительных сил российской армии. Но многочисленные данные из открытых источников подтверждают, что зона контроля наших войск постоянно расширяется, в то время как ВСУ вынуждены огрызаться локальными контратаками.

По последним данным, вся логистика соединений ВСУ в районе Купянска остается под плотным контролем российских войск. Противник пытается организовать снабжение окруженных сил, используя БПЛА для доставки боеприпасов и других необходимых ресурсов.

Ситуация для ВСУ осложняется географическими факторами. Город Купянск разделен на две неравные части рекой Оскол. На правом берегу, в основной части города, противник продолжает удерживать часть городских кварталов. В то же время российские войска вытеснили противника из микрорайона Юбилейного, заняв район дачных участков на южных и восточных окраинах города.

На левом берегу реки враг удерживает позиции близ станции Заосколье и южнее — в районе Купянск-Узловой. Российские войска наступают на укрепрайон со стороны восточного пригорода Купянска села Куриловка.

Однако судьба группировки войск противника на левом берегу Оскола напрямую зависит от исхода боевых действий на противоположном берегу.

К тому моменту, когда наши военные довершат зачистку административного центра города, у противника в Заосколье не останется возможностей для отступления, кроме как через реку. Однако переправляться ему придется уже под непрерывным огнем.

Планы не сбылись

Можно констатировать, что попытка Киева изменить ситуацию на фронте путем переброски элитных соединений и статусных военачальников на самые опасные участки фронта себя не оправдала.

Если в районе Красноармейска враг по крайней мере предпринимает активные действия, то в Купянске генералу Драпатому не остается ничего другого, кроме как возглавить отступление.

Украинские источники традиционно пытаются объяснить неудачи на фронте техническим превосходством российских войск. Особенную головную боль противнику доставляют дроны, управление которыми осуществляется при помощи оптоволоконного кабеля.

В последнее время такие беспилотники, защищенные от перехвата средствами радиоэлектронной борьбы, начинают выполнять операции на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, уничтожая логистику ВСУ в глубоком тылу.

В целом можно констатировать, что планы украинского генштаба удержать линию фронта за счет «городов-крепостей» провалились.