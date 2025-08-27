В последние дни в сообщениях из зоны специальной военной операции упоминается направление, которое ранее оставалось «в тени». На северо-западе Луганской Народной Республики, у административной границы ДНР, российские войска завершают зачистку лесного массива на левом берегу Северского Донца.

Иван Шилов ИА Регнум

В украинской терминологии часть этой территории относится к национальному парку «Кременские леса», который киевская власть основала в 2019 году. Но куда чаще данный район упоминается как Серебрянское лесничество.

По сообщениям с мест, наши военные заняли большую часть леса, создав серьёзную угрозу окружения для подразделений ВСУ, дислоцированных в междуречье Северского Донца и реки Жеребец.

Российское наступление в этом районе началось в конце июля, что привело к локальному прорыву обороны, вынудившему ВСУ отступить. Севернее леса российские войска контролируют посёлки Червоная Диброва и Кузьмино, южнее — сёла Григоровку и Серебрянку.

Изменения на этом участке фронта после боёв за Серебрянское лесничество приобретают решающее значение, пояснил ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.Во-первых, контроль над лесным массивом позволял ВСУ по возможности удерживать фронт в северной части Донбасса.

Анна Рыжкова ИА Регнум

С его потерей украинским войскам придётся отступить на позиции в открытом поле. Во-вторых, Серебрянский лес нависает над городом Северском — одним из рубежей украинской обороны на восточных подступах к агломерации Славянск — Краматорск.

Территория под контролем ВСУ вокруг Северска представляет собой выступ в линии фронта, сформировавшийся ещё в 2023 году. С севера находятся наши позиции у Кременной, с юга — у Соледара и Артёмовска, к востоку линия фронта держится неподалёку от Северодонецка и Лисичанска.

Установление контроля над Серебрянским лесом может позволить выйти к Северску с северной стороны. Однако и это ещё не самая большая проблема для ВСУ. «При организации обороны Киев традиционно опирается на водные рубежи. Как пример — река Жеребец, вдоль которой долгое время держалась линия фронта. Сейчас этого рубежа, по сути, нет, Серебрянский лес — последняя его часть», — отмечает Михайловский.

А дальше можно выходить на оперативный простор и наступать на город Красный Лиман, а это уже «ворота» в Славянск, то есть северные подступы к Славянской агломерации, поясняет эксперт.

При условии прорыва наших войск к Красному Лиману, на пути к Славянску останется единственная естественная преграда — река Северский Донец. Сейчас противник удерживает западную часть Серебрянского лесничества, но, отмечают эксперты, ситуация для украинской армии здесь ухудшается.

Купянск близок к окружению

Севернее, на участке фронта в Харьковской области, ситуация становится хуже и для группировки ВСУ, удерживающей Купянск.

По данным с мест, российские штурмовые подразделения сейчас находятся в двух километрах от трассы Р07, соединяющей этот город с Харьковом.

По данным наших фронтовых источников, ранее подразделения ВС России заняли село Соболевка к западу от Купянска и продвигаются по направлению на Благодатовку (также западнее города) с целью перерезать маршрут снабжения по Р07.

Севернее Купянска расширена наша зона контроля у села Кондрашовка — оно расположено на автодороге Р-79, ведущей из Купянска на север, к посёлку Двуречная, и далее к российской границе. По некоторым сведениям, село даже взято под контроль.

Боевые действия начались непосредственно в черте Купянска — в районе железнодорожной станции Кооптах и промзоне в северной части города.

Нарастающее давление и логистические проблемы создают значительную нагрузку на гарнизон ВСУ в городе, причём наступление продолжается сразу на нескольких направлениях.

Боевые действия в Харьковской области продолжаются на участке государственной границы северо-восточнее Купянска. Здесь российские войска постепенно расширяют буферную зону на территории Харьковской области.

Для противодействия командование ВСУ бросает на это направление имеющиеся резервы, в частности 61-ю отдельную механизированную бригаду, которая ранее понесла тяжёлые потери в Курской области.

Часть была отведена в тыл для переформирования и доукомплектования, однако изменившаяся обстановка вынудила Киев снова направить потрепанную бригаду на фронт.

Днепропетровский «буфер»

Продолжается методичное продвижение ВС России на сопредельных с ДНР территориях с целью создания буфера.

Так, Минобороны подтвердило, что бойцы 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» выбили противника из села Запорожского (Днепропетровская область) близ границ с ДНР и Запорожской областью. К югу и востоку от Запорожского располагался ряд опорных пунктов ВСУ, которые были взяты российскими мотострелками.

Контроль над населённым пунктом позволяет защитить ранее занятые позиции в районе села Новогеоргиевка, а также начать наступление в направлении населённых пунктов Терновое и Берёзовое.

Более того, дальнейшее наступление российских войск на этом направлении грозит окружением группировке сил противника в посёлке Камышеваха — последнем крупном населённом пункте в западной части ДНР, ещё остающемся под оккупацией ВСУ.

Развивая достигнутый успех у приграничных сёл ДНР — Комар, Красная Звезда, Ялта и Запорожье, — бойцы группировки войск «Центр» заняли населённый пункт Филия в Днепропетровской области.

По данным Минобороны, за последние недели в днепропетровский «буфер» было включено в общей сложности шесть населенных пунктов.

При этом командование группировки войск ВСУ «Днепр» официально опровергло потерю сел Запорожское и Новогеоргиевка. По заявлениям офицеров противника, им якобы удалось «успешно остановить» наше наступление и сохранить контроль над первым населенным пунктом, в то время как в районе Новогеоргиевки продолжаются ожесточённые бои. Эти заявления опровергаются фото и видео с мест, опубликованными Минобороны России.

Более того, заявление украинских военных противоречит сообщениям украинского же аналитического портала Deep State, который ранее признал потерю контроля над рядом населённых пунктов в Днепропетровской области.

Киев стремится «замолчать» ситуацию, поскольку главной причиной обвала украинской обороны на этом направлении стали именно просчёты командования ВСУ, отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«Они, как обычно, «не ждали», что оборона посыплется так быстро. Планировали держаться плюс-минус на административной границе областей, — указывает собеседник. — Отдельно укреплялся посёлок Камышеваха, потому что он в заболоченной местности, там они планировали нас удержать. А теперь мы просто обошли этот район, и в перспективе сможем окружить. Так что сейчас там, в штабах, думают, как спасти свою репутацию, а не ситуацию на фронте».

При этом российские войска уже отрабатывают по тылам украинской группировки. Накануне в Сети появились кадры удара дрона-камикадзе по артиллерийским позициям ВСУ в районе села Сосновка в Днепропетровской области, которое находится в 3-4 километрах от ранее занятого нашими военными населённого пункта Вороное.

Украинские источники жалуются на активность российских БПЛА, которая не позволяет организовать снабжение сил на передовой.

В то же время беспилотники ВСУ активно глушатся на подлёте к передовым позициям российской армии, что лишает украинские войска тактических преимуществ.