Безвозвратные потери ВСУ в городе Красноармейске (украинское название — Покровск) составили несколько тысяч человек. В расположенный рядом город Димитров (Мирноград) смогла отойти только небольшая часть группировки. Об этом 13 ноября сообщили в руководстве ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

Только за сутки на красноармейском направлении уничтожены более 250 бойцов ВСУ, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 боевых бронированных машин и три автомобиля, сообщили 12 ноября в Минобороны России.

Там подтвердили сообщения, что штурмовые группы 2-й армии активно наступают в западной части Красноармейска, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.

В тот же день Минобороны опубликовало кадры входа наших штурмовых подразделений с бронетехникой и мототранспортом в Красноармейск.

В публикации также цитировалась строка из песни рок-группы «Сектор Газа»: «Но мы пройдем опасный путь через туман».

В городе-спутнике Красноармейска Димитрове российские подразделения продвигаются в направлении микрорайона Западного.

Также подтверждено, что бойцы группировки ВС России «Центр» очистили от противника село Сухой Яр, расположенное к югу от Димитрова и к юго-востоку от Красноармейска. Это позволило укрепить позиции российских войск и сократить возможности снабжения украинских подразделений в городе.

По оценке Минобороны, завершение боев за Сухой Яр позволило окончательно замкнуть линию фронта. Таким образом образуется плотное огневое кольцо вокруг оставшейся в Красноармейске части группировки противника.

Точное количество вэсэушников, находящихся в окружении, не раскрывается. По предварительным оценкам, речь может идти о нескольких батальонах. В то же время часть подразделений покинула агломерацию Красноармейск — Димитров до замыкания кольца окружения.

«Сильно потрёпаны, шансов немного»

Противник продолжает сопротивление на северной окраине Красноармейска и в черте Димитрова. В этом районе оборону удерживают соединения 79-й десантно-штурмовой бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщил информированный источник ИА Регнум.

«Из того, что нам известно — они сильно потрепаны, многие на позициях месяцами. Кто-то пытается отходить поодиночке и группами, кто-то держится, — рассказал наш собеседник. — Им есть где цепляться — есть промзона, городские кварталы с обустроенными огневыми позициями в жилых домах. Но в целом шансов у них немного, потому что маршруты отхода перекрыты».

Источник также отметил, что по блокированным подразделениям ВСУ применяется широкий спектр вооружений — от корректируемых авиабомб до FPV-дронов ближнего радиуса.

Для уничтожения укрепрайонов противника российская авиация применяет фугасные авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Сообщается, что отдельные попадания привели к обрушению зданий, используемых ВСУ как опорные пункты.

По соединениям противника, которые пытаются прорвать кольцо окружения, активно работают наши беспилотники. Северо-западнее города БПЛА активно наносят удары по маршрутам снабжения врага, атакуя транспортные средства и небольшие колонны снабжения.

По данным различных источников, группировка ВСУ, находящаяся в агломерации Красноармейск — Димитров, снабжается в основном воздушным путем — при помощи тяжелых грузовых беспилотников.

Но объемы поставок ограничены и не позволяют полностью удовлетворить потребности подразделений в боеприпасах, медикаментах и продовольствии. Формально сохраняется узкий коридор для выхода на север, однако его использование осложнено интенсивными ударами артиллерии и дронов.

С юга горловину держат под контролем соединения, наступающие из района Красноармейска, с севера — силы, продвигающиеся от города Родинского.

Купянск: прорыв на левобережье Оскола

Одновременно продолжается наступление в районе Купянска Харьковской области. По последним данным, подразделения российских сил продолжают зачистку правобережной части города и ведут активные штурмовые действия на левом берегу реки Оскол.

Идут бои в районе железнодорожной станции Купянск-Сортировочная, по позициям противника в направлении Купянска-Узлового наносятся удары. Российские войска также выбили силы ВСУ на улице Дзержинского, заняли район нефтебазы на восточной окраине города и установили контроль над станцией Оливино.

ВСУ также утратили контроль над значительной частью промзоны, расположенной севернее трассы Купянск — Кременная. На данный момент оборона украинских войск выстраивается по линии улиц Разина и Оливино.

По мере продвижения наших войск положение противника в сёлах Петропавловка и Кучеровка к востоку от Купянска осложняется из-за перебоев со снабжением и угрозы частичного окружения.

При дальнейшем продвижении ВС России возможно отступление ВСУ в район Купянска-Узлового. В перспективе установление контроля над левобережной частью Купянска и прилегающими районами может позволить российским войскам выйти на изюмское направление и создать условия для последующего отсечения Славянско-Краматорского плацдарма — последней крупной группировки ВСУ на территории ДНР.

Встречный удар с юга смогут нанести формирования, которые продолжают зачистку Красноармейска.

Запорожское направление: выход к Гуляйполю

Активно развивается наступление и на участках фронта в Запорожской области. В Минобороны 12 ноября подтвердили: мотострелки группировки войск «Восток», продвигаясь в глубину обороны ВСУ, выбили противника из села Новоуспеновского Гуляйпольского района.

Ранее в том же районе были заняты сёла Сладкое и Новое, что дало возможность выхода на оперативный простор и открывает перспективы для наступления с северо-востока на стратегически важный город Гуляйполе.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Украинские источники подтверждают изменение обстановки на этом участке фронта. Командование ВСУ признало отход из районов Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки. Причинами были названы массированные штурмовые действия российских войск, высокая интенсивность артобстрелов — до 400 ударов в сутки — и разрушение фортификационных сооружений.

Боец ВСУ Сергей Бунятов с позывным Осман в комментарии украинских СМИ допустил, что фронт на правом фланге в Запорожской области просто рухнет.

Показательно, что главком ВСУ Александр Сырский в данном случае не стал отрицать очевидное, заявив, что российские войска нарастили активность на александровском и гуляйпольском направлениях.

На динамику боевых действий влияют туманы и дожди. Однако российские войска, несмотря на непогоду, продолжают идти вперед. В целом ВСУ утрачивают контроль над ситуацией по всей линии фронта, без каких-либо свидетельств об изменении ситуации в свою пользу.