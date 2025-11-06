5 ноября под председательством Владимира Путина прошло заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. Глава государства поддержал предложение одного из участников встречи, атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, объявить 2026-й Годом единства народов России.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Так и сделаем», — отреагировал президент, и сразу поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

Принятое решение свидетельствует о том, что президент сосредотачивает внимание власти и общества на защите ценности национальной сплочённости. Во вступительном слове Путин напомнил о значении событий, которые Россия вспоминает в День народного единства.

Победа над интервенцией и Смутой в начале XVII века была подвигом, который совершили представители всех сословий и национальностей во имя общего Отечества, подчеркнул президент. Он также отметил:

«Вместе с тем те далёкие события — это и урок всем нам, причём на все времена, назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, самих основ государства и, конечно, беречь общественное и национальное единство, свои ценности и наши общие устои. Это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета».

Современное российское государство оберегает и защищает эти устои.

Потому президент и поддержал идею сделать 2026-й Годом единства народов России — что станет событием национального масштаба.

Таким образом, признана особая значимость кропотливой работы по консолидации всех живущих в России этносов (а их, напомним, почти две сотни) вокруг государствообразующего русского народа и вокруг избранного Россией суверенного политического курса.

Бой «деколонизаторам»

Сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого народа нашей страны, подчеркнул Путин.

Напротив, идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов России, заметил глава государства.

«Потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России, поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников, — подчеркнул президент. — Русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль — гарантия единства нашего многонационального уже Отечества».

Руководитель страны дал понять: власть будет эффективно и жёстко подавлять разжигание ненависти к русскому народу со стороны националистов и сепаратистов, поддержанных из-за рубежа.

Различного рода «деколонизаторы», адепты идеологии «пост-России» (то есть расчленения нашей страны): пантюркисты, панмонголисты, «ингерманландцы» и прочие «деколонизаторы», финансируемые из-за рубежа, — безусловные враги государствообразующего русского народа и других этносов нашей страны.

Власть ставит системную и беспощадную борьбу с русофобами и врагами российской государственности в центр национальной политики. Антирусской и антироссийской идеологии, по сути, объявлена война.

На практическом уровне эта борьба выражается в выстраивании комплексной системы реагирования на вызовы и проблемы в межэтнических отношениях — системы, предупреждающей возможные конфликты в этой сфере.

Три направления

Поэтому совершенно логично, что одной из главных тем, обсуждавшихся на заседании президентского Совета, стала подготовка новой редакции Стратегии национальной политики (срок действия нынешней редакции истекает в этом году).

Как сообщила вице-премьер Голикова, правительство подготовило проект Стратегии, рассчитанной до 2036-го. Он составлен с учётом современных вызовов в сфере межнациональных отношений и суммирует опыт, накопленный за последнее время.

«Отмечу, что за прошедшие годы в русле Стратегии принят целый ряд значимых организационных и управленческих решений. По сути, была выстроена целостная, обновлённая под актуальные вызовы и задачи система национальной политики», — подчеркнул президент.

Как поясняют в правительстве, новая Стратегия опирается на три направления.

Первое: формирование у молодых поколений осознания принадлежности к своей стране, единства её народов, воспитание патриотизма, защита исторической правды, наших ценностей, продвижение русского языка. Второе: укрепление объединяющей роли русского народа, этнокультурное развитие народов, сохранение самобытной культуры, традиционного образа жизни. Третье: предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

Обсуждение проекта новой Стратегии на заседании президентского Совета стало «сверкой часов». Президент отметил, что работу в сфере национальной политики предстоит совершенствовать и дальше. И важным инструментом в этой работе станет новый орган в системе исполнительной власти — Путин предложил повысить рабочую группу по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

Это знаковое решение — одно из свидетельств особого внимания к тому, как проводится курс на укрепление российской идентичности и сплочение российского народа.

Президент подчеркнул, что систему национальной политики предстоит совершенствовать и дальше — налаживать мониторинг и предупреждение рисков, которые помогут мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент. Новая Стратегия подразумевает выстраивание единой стратегической линии для всех уровней публичной власти.

Учесть мнение людей

«Одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение наших граждан, — также указал президент. — То есть как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своём регионе, городе, посёлке — вот что важно, что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области».

Лидер страны указывает на то, что спокойствие и комфорт людей зависят от эффективности работы всех уровней публичной власти и правоохранительных органов. Успешность этой работы будет оцениваться с опорой на мнение людей, жителей всех регионов нашей страны.

Это сигнал всем командам управленцев: граждане должны ощутить эффект в отсутствии межэтнической напряжённости, в бесконфликтном сосуществовании этносов и конфессий России. Руководство страны требует от властей на местах не отчётов о проведённых мероприятиях и не громких фраз, но реальных результатов.

Основа основ

Такой реальный результат межнационального взаимодействия и единения сейчас показывают бойцы на передовой, отметил Путин, подчеркнув: «Они вместе идут в праведный бой за Россию, доказывают в сражении, что все мы один народ».

Участники СВО, принадлежащие к различным этносам и исповедующие разные религии, на деле ежедневно доказывают ратными подвигами всему миру, что Россия сильна своим единством. Солдаты и офицеры, сражающиеся за общую страну, считают себя частью единого русского воинства, продолжателями его традиций и наследниками славных подвигов предков.

Это ощущение единства и помогает бойцам побеждать русофобов, поставивших целью ослабление, разделение и уничтожение нашей страны. Воины, борющиеся с нашим общим врагом, стали мотивирующим примером для всего российского общества, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.

Борьба с самозваными «деколонизаторами» — это гарантия того, что народы России не станут жертвой колонизаторов и завоевателей. Ведь общая история показывает: когда западные «цивилизаторы» уничтожали и ассимилировали покорённые этносы, Россия бережно относилась к языкам и наследию населяющих её народов. Современная власть продолжает эту исторически сложившуюся традицию.

«Безусловно, для нас также важны и необходимы культура, обычаи, языки каждого народа нашей огромной страны. Такое многообразие, забота о его сохранении — это основа основ национальной политики России», — подчеркнул Путин.

Поэтому вполне логично, что новой вехой в национальной политике власти стало утверждение двух новых праздников: Дня языков народов России — 8 сентября и Дня коренных малочисленных народов — 30 апреля.

На государственном уровне защищаются объекты культурного наследия каждого этноса, проводится работа по поддержке языков коренных народов. И эта масштабная работа отличает Россию от большинства стран мира.