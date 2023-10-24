Управление ФСБ по Мордовии возбудило дело против группы экстремистов, которые провозгласили целью выход мордовских земель из состава России и создание некоего независимого государства Эрзянь Мастор («страна эрзян», эрзяне или эрзя — один из двух субэтносов мордвы, второй носит название мокша).

Иван Шилов ИА Регнум

«17 октября по местам жительства фигурантов в Мордовии и других регионах страны прошли обыски. Изъяты средства связи, электронные и бумажные носители информации», — передала «Российская газета» сообщение республиканского УФСБ.

Сепаратистская группа была создана в 2020 году как часть более широкого национал-экстремистского проекта — движения «Свободный Идель-Урал» (самопровозглашенное представительство поволжских и уральских народов, признанное в России нежелательной организацией).

3 октября прошлого года Эрзянский национальный съезд, прошедший в эстонском городе Отепя, постановил начать борьбу за независимость государства Эрзянь Мастор, в которое предполагается включить «нелегитимные» Республику Мордовию, Пензенскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Рязанскую и Самарскую области.

Во главе Эрзянь Мастора стоит некто Александр Болькин, соучредитель «Свободного Идель-Урала» и обладатель более интересных титулов, о которых несколько позже.

По статье 282.1 УК (создание экстремистского сообщества), по которой мордовские следователи возбудили дело, 56-летнему «саранскому поэту, переводчику и общественному деятелю» Болькину может грозить до десяти лет лишения свободы. Но пока что сепаратист находится вне досягаемости российского правосудия.

Ещё в 2020 году Болькин переехал на Украину, в Киев, пояснил ИА Регнум кандидат исторических наук, доцент Максим Медоваров. «И туда он перенёс террористическую структуру организации, — рассказывает эксперт. — На ютубе они размещают видео своих собраний. После начала спецоперации они завели эрзянский отряд в составе ВСУ. Мы видим на их собраниях человек десять, в отряде с автоматами у них было человек пять. Это их реальный актив, который регулярно проводит в Киеве собрания с угрозами о том, как они вот-вот освободят Мордовию».

Князь эрзи и вождь Руха

Как сообщает республиканское УФСБ, в том же 2020-м Болькин «совместно с группой лиц, включая граждан Украины и США», создал структуру под названием «Кирдийюр» — руководящий орган националистического движения. В него входят самоназначенный съезд эрзянского народа («промкс»), его исполком — Совет старейшин и «избранный лидер эрзянского национального движения».

Лидера именуют историческим титулом «инязор». До вхождения мордовских земель в состав России так называли князей эрзи и мокши, а с конца 1990-х титул присваивают неофициальному «старейшине народа эрзи». В 2019 году было объявлено, что на родовом молении «инязором» был избран Александр Болькин.

Себя «князь» предпочитает именовать по-эрзянски — Сыресь Боляень. А поскольку «национальное движение» предполагает не только отделение от России, но и отказ от кириллицы, то имя пишется в латинской транскрипции — Syreś Boläeń.

Всё это могло бы выглядеть то ли как чудачество, то ли как реконструкторские игры, если бы не два обстоятельства.

Во-первых, националисты поволжских этносов, при всей маргинальности, явно ориентируются на успешный опыт украинского национализма. В официальной биографии Болькина, жившего в Киеве с конца 1970-х, говорится: «толчком к национальному самосознанию» стало общение с основателем «Народного руха» Вячеславом Черноволом. А в декабре 2019 года при участии Болькина Верховная рада VIII-го, «порошенковского» созыва приняла обращение в ООН, ПАСЕ и Парламентскую ассамблею НАТО «по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации». Свою лояльность Украине поволжские сепаратисты доказывают, воюя в составе ВСУ.

Легионерский бренд «развалистов»

Во-вторых, Эрзянь Мастор — лишь одна из фракций в более широком идель-уральском проекте. Локомотивом в нём выступают националистические организации казанских татар. «Всетатарский общественный центр» (ВТОЦ), который в прошлом году по решению Верховного суда Татарстана был признан экстремистской организацией и ликвидирован, в 1990-х представлял собой весьма серьёзную политическую силу.

Экс-глава запрещённой ячейки ВТОЦ в Набережных Челнах Рафис Кашапов, с 2018 года живущий в Великобритании как политический беженец, собственно, и стал главным организатором движения «Свободный Идель-Урал».

К слову, показательно, что в Лондон Кашапов перебрался с Украины, куда эмигрировал в феврале 2018-го. До этого отбыл три года в колонии за публикации против присоединения Крыма к России. В июле 2018 СКР по Татарстану завёл на него новое уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК).

Брат Рафиса Кашапова, Нафис, сообщал, что планируется создание филиалов и представительств движения «Свободный Идель-Урал», для чего Рафис намерен «встретиться с представителями диаспор» в США, Канаде, Германии, Франции, Финляндии, на Украине, в Турции, Польше и Болгарии.

«Вашингтонский «Институт Хадсона», например, дал приют шестому съезду этих национал-сепаратистов — «развалистов», как я их называю. Рафис Кашапов и представители других национальных отделений «Идель-Урала» там тоже присутствовали», — сказала ИА Регнум специалист по современным проблемам Кавказа, Крыма и Поволжья Яна Амелина.

Американских, канадских и европейских контрагентов братьев Кашаповых, очевидно, не смутила история взятого ими на вооружение «бренда» «Свободного Идель-Урала».

Пантюркистская идея «волго-уральских штатов» появилась в годы Гражданской войны, во время распада российского государства. «Штат Идель-Урал» должен был включать территории современных Татарстана, Башкортостана, Самарской и Астраханской областей. Второй «эпизод» куда более известен.

В 1942 году в структуре Командования восточными легионами (Kommando der Ostlegionen) вермахта был сформирован Волжско-татарский легион численностью до 40 тысяч человек. Легионеры носили нацистскую форму с нашивками с надписью по-татарски латиницей «Идель-Урал. Татарский легион». Командирские функции в ряде случаев исполняли муллы, за идеологическую работу отвечал созванный весной 1944-го Курултай народов Идель-Урала.

В связи с историей легиона обычно вспоминают подпольную антифашистскую группу Мусы Джалиля и Гайнана Курмашева, но также отметим: в 1943 году 831-й волжско-татарский батальон как особо отличившийся был передан из состава вермахта в ведение СС.

После войны то же название всплыло в принятом в 1959 году Конгрессом США законе №86-90 о «порабощённых народах». Помимо «порабощённых» Советским Союзом стран Восточной Европы, республик Прибалтики, Закавказья, а также Украины, в законе фигурировали фантастическая «Казакия» и «Идель-Урал».

КаПо и «волки»

Новая «инкарнация» идель-уральской идеи также находится под присмотром в первую очередь спецслужб США, отмечал сенатор от Мордовии Пётр Тултаев, комментируя прошедший в Эстонии съезд эрзянского движения. Расчленение России подразумевает создание не только «свободного Татарстана», но и столь же «свободных национальных государств» Чувашии, Удмуртии, Марий Эл и «Эрзяно-Мокшании».

После развала СССР, в 1990-е годы, в России отмечался резкий рост сепаратизма, в том числе среди народов Волжско-Уральского региона. «Поскольку это глубоко внутри России, то шансы на успех такого сепаратизма мог быть лишь в случае полного развала страны на отдельные субъекты, на что и делали ставку иностранные спецслужбы, — поясняет Медоваров. — Хотя к 2000-м годам активность этих ячеек по мере пресечения их деятельности стала перемещаться в эмиграцию, они ещё существуют».

«Идель-Урал» в России внесена в список нежелательных организаций лишь за несколько дней до начала СВО — 18 февраля 2022 года, отмечает Максим Медоваров.

«Идель-Урал» — это проект ЦРУ, соглашается собеседник ИА Регнум. Медоваров напоминает, что в рамках иноагента «Радио Свобода», также непосредственно связанного с ЦРУ, функционирует отдельная площадка «Idel. Реалии» (также признана иноагентом).

«Помимо американских служб, в это дело в разной степени вкладываются и другие, — уточняет эксперт. — Например, в Татарстане и Башкирии одно время присутствовали турецкие и саудовские службы».

Отметим, что символика на акциях Союза татарской молодёжи «Азатлык» («Свобода») напоминает атрибутику турецкого пантюркистского движения «Бозкурт» («Серые волки»).

Отдельная история — работа, которую неправительственные организации Финляндии, Эстонии и Венгрии с 1990-х вели с общественными и гуманитарными активистами поволжских финно-угорских народов. В финно-угорских регионах России в 1990-е годы были широко представлены многочисленные финские, эстонские, венгерские институты и некоммерческие организации.

«Естественно, любой сотрудник культурной организации может быть агентом спецслужб», — замечает Медоваров. По его словам, часть финансирования и организационной поддержки сепаратистским настроениям среди удмуртов, мордвы, марийцев ранее предоставляли Финляндия, Эстония (структуры, связанные с «Полицией безопасности» — КаПо) и Украина. «Что не исключает в конечном итоге британского или американского заказчика», — уточняет он.

Сплочённое и деструктивное меньшинство

В случае с мордвой — будь то мокша или эрзя — никакой внятной социальной базы у «Идель-Урала» нет, отмечает Медоваров. «Они в девяностые годы ограничивались собраниями в несколько сотен человек, а с 2000-х годов это буквально кружки из десятков человек интеллигентов, воспитанных в советское время, — рассказывает Медоваров. — То есть никакой опоры в народе у них нет».

Преувеличивать возможности различных «Идель-Уралов» с их «инязорами» и зарубежными кураторами действительно не следует, соглашается Яна Амелина. «С другой стороны, преуменьшать тоже не стоит, — уточняет она. — Потому что в это вкладываются достаточно большие деньги и серьёзные организационные ресурсы, причём не только украинские, но и турецкие, и американские».

Эти силы сейчас пытаются активно раскручивать сепаратистские настроения в Чувашии и Удмуртии. «То есть там, где никогда не было радикальных национальных движений, — замечает Амелина. — То есть к давно существующим радикалам — пусть их мало — в татарской и башкирской среде пытаются добавить то же самое в Чувашии и других поволжских республиках, где никогда подобной проблемы не существовало».

Есть достаточно примеров проникновения деструктивных субкультур из интернет-виртуальности в реальную жизнь, замечает собеседница ИА Регнум. Можно вспомнить «Колумбайн», ставший менее чем за десятилетие международным террористическим движением, запрещённым в России после нескольких вооружённых нападений на школы.

«Понятно, что национальное сепаратистское движение — это несколько иное, — рассуждает Амелина. — Но это не принципиально, потому что схемы, методы и технологии распространения совершенно одинаковые».

Первичная радикализация происходит в интернете, она ложится на некие реальные вопросы к властям, пусть совершенно иного характера, указывает эксперт. «Мы в девяностые видели воплощение идей национал-сепаратизма. Люди потеряли гораздо больше, чем приобрели, когда «побежали» по «национальным квартирам», — указывает эксперт. — Но подросло новое поколение, которое девяностых не помнит, для них это не так серьёзно, это не их собственный опыт. А тут — все эти «Идель-Уралы», какая-то новая «движуха», молодым людям становится интересно. И мы понимаем, чем это может закончиться».

Эксперт особо отмечает: в период СВО было бы легкомыслием недооценивать опасность небольших законспирированных групп экстремистов (в том числе из числа самозваных «освободителей народов России»). «Во всех официальных Telegram-каналах национальных ответвлений «Идель-Урала» — прямые призывы к совершению диверсий и борьбы с законной властью», — констатирует Амелина.