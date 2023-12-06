Вечером в среду многие источники наперебой сообщили о смерти бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. Украинская сторона поспешила заявить о спецоперации СБУ, нашедшей «предателя». По информации российских телеграмм-каналов, окровавленное тело Кивы было обнаружено лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в подмосковной деревне Супонево. Хотя первоначально разлетелась новость о том, что найден он был в коттедже.

Иван Шилов ИА Регнум Илья Кива

Еще не все СМИ дали новость, а в Википедии уже появилось сообщение о гибели — не прошло и часа с момента новостного сообщения. А ведь ещё утром того же дня в собственном канале политика появлялись посты, призывающие к борьбе с режимом Зеленского.

«Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков», — написал Кива. Но, судя по всему, его самого смерть нашла раньше.

За свою короткую карьеру публичного политика этот человек успел нажить врагов со всех сторон.

Впервые Кива появился в эфире в 2014 году, как и многие, войдя в известность прямиком с Майдана. Здоровенный, агрессивный мужчина быстро завоевал доверие главы партии «Правый сектор»* (в России признана экстремистской и запрещена) Дмитрия Яроша, который поручил ему строить партию в родной для Кивы Полтаве и ещё трёх восточных регионах Украины. А затем назначил своим доверенным лицом на выборах президента.

Кива был в числе ораторов от «Правого сектора»*, выступавших на Майдане на митинге протеста против убийства людьми министра внутренних дел Арсена Авакова одиозного «правосека»* Сашка Билого. При этом, как человек русскоязычный и к тому же случайно прибившийся к украинским радикалам, он вызывал недоумение у соратников Яроша. Ведь еще в 2013 году он шел в депутаты-самовыдвиженцы по Шевченковскому району Киева как «борец с фашизмом», у которого дед — Герой Советского Союза.

«А правая партия — это не фашисты… Да, мой дед воевал и защищал свою землю. Именно это и подтолкнуло меня к «Правому сектору»*,— отвечал сам герой на вопрос журналистов. — И мы делаем это искренне и бескорыстно, а «Свобода»* — это предатели правого движения, которые партию превратили в бизнес».

Он, казалось, успевал везде.

Побывал в АТО, позируя в камуфляже и с оружием, уже в августе 2014-го возглавив батальон патрульной службы милиции особого назначения «Полтавщина». В мае 2015 года призывал расстреливать пассажирские автобусы с жителями Донбасса, этими «путешественниками в ДНР, любителями референдумов и парадов украинских военнопленных».

Как заместитель начальника Херсонской милиции Кива ничего не сделал, чтобы помешать подрыву экстремистами крымско-татарского «Меджлиса»* электроопор, дающих энергию в Крым, заявив в эфире радио «Свобода» (СМИ, выполняющее функцию иноагента) о том, что «мораль в этом однозначно есть, эту энергетическую блокаду нужно было делать давно, и это запоздалое решение как минимум на год».

Зато, когда пришла команда, Кива силами роты «патрульной полиции», составленной из его однопартийцев, и Нацгвардии окружил и разогнал лагерь праворадикальных активистов и меджлисовцев*, поставленный у КПП «Чаплинка» с целью блокады дороги в «оккупированный Крым».

В те времена Илья Владимирович был ярым сторонником украинизации Донбасса, причем в своем стиле — насильственной: «Ставить и учить любить. Если вы не будете любить Украину — мы заставим любить Украину».

В новой, реформируемой системе правоохранительных органов энергичный и деятельный «правосек»* стал подполковником милиции (хотя до этого там ни дня не служил), советником министра внутренних дел Арсена Авакова и после службы в должности заместителя начальника УМВД Украины в Донецкой и Херсонской областях пошел в начальники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

При этом в сентябре 2016 года руководство телеканала «Интер» обвинило Илью Киву в участии в поджоге здания главного офиса канала в составе группы «активистов». Радикалы устроили акцию протеста против якобы «пророссийского» контента телеканала, в ходе которой после столкновений возник пожар. Организатором акции журналисты назвали министра Авакова, а он, в свою очередь, обвинил телеканал в том, что тот сам спровоцировал нападение на свой офис.

Чем доподлинно занимался подполковник в наркоконтроле как госслужащий никто не знает, поскольку запомнился он в основном постоянными высказываниями дискриминационного характера и «гомонегативизмом». А еще тем, что начал вести на телевидении программу «Трафик с Кивой».

В ходе своего первого эфира полицейский начальник призывал по-новому относиться к наркопреступности, после чего в присутствии гостей программы попросил двух наркозависимых подростков провести мастер-класс по приготовлению наркотика из подручных средств. А затем пригласил в зал правоохранителей, чтобы те привлекли их к ответственности.

Все, что он делал, вызывало шквал эмоций.

Кива мог, например, похвалить в феврале 2016 года в эфире «Громадского ТВ» полк «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), «борющийся за чистоту украинской нации», вместе с которым новая полиция будет очищать улицы от наркодилеров. А потом прилюдно осудить мерзавцев, заливших цементом Вечный огонь на площади Славы в Киеве и пообещать организовать его охрану.

Тогда он слово сдержал — возле мемориала порядка двух месяцев стоял микроавтобус с «киви», которые всю ночь напролет смотрели фильмы в тепле. Автору известен лишь один случай, когда они оттуда вышли посмотреть, как дела. А патрулированием парка одновременно занимались обычные киевляне, объединившиеся для защиты своей святыни.

Он рассказывал крымскотатарскому телеканалу ATR про «русскую чуму», что русские — «псевдонация», «русский не может не убивать, русский по своему отношению варвар». А в июле 2017-го Кива возглавил Социалистическую партию Украины, пообещав на этом посту «красный террор против украинского олигархата». В 2019 году желание снова бороться с фашизмом возобладало настолько, что Кива вступил в партию «Оппозиционная платформа — «За жизнь», которую многие на Украине называли пророссийской.

Это шокировало уже другую сторону, но, по словам председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, новый соратник переосмыслил многие события Евромайдана и признал крайне необходимым участие России в урегулировании конфликта в Донбассе.

Теперь Кива регулярно стал обвиняться в украинофобии. А 29 июля 2021 года произвел очередной фурор, назвав Майдан «государственным переворотом» и выразив сожаление, что Виктор Янукович «не раздавил Евромайдан танками».

Окончательно свою линию в новом амплуа народный депутат определил в октябре того же года, поздравив президента России Владимира Путина с днем рождения и назвав его «великим правителем». Прямо в Верховной раде было записано видео, в котором лидеру России пожелали «здоровья, сил и Божьего благословения». За это в отношении Кивы было открыто уголовное производство по статье «Государственная измена».

Еще одно подозрение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины Киве объявила 6 марта 2022 г. генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. 15 марта он был лишён депутатского мандата и объявлен в международный розыск.

Впрочем, еще 30 января обвиняемый покинул Украину, перебравшись в испанский Аликанте, а оттуда — в Москву. Здесь политический репатриант обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство России и далее полностью поддерживал СВО. В Москве бывший «правосек»* и украинский антифашист стал завсегдатаем политических шоу на центральных каналах. 13 ноября 2023 г. суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы.

То, что случилось вечером в среду в Подмосковье, вероятно, стало приведением приговора в исполнение другим способом.

Тот дракон, в рождении и росте которого участвовал при жизни Илья Кива, пришел, чтобы пожрать его самого. Это убийство только еще раз доказывает, насколько опасна тварь, в которую превращена бывшая Украина, и как принципиально важно вырвать её отравленное жало безо всяких компромиссов.

*организация, деятельность которой запрещена в РФ