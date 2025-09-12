Издание «Москвич Mag» — которое позиционирует себя как «журнал о жизни в Москве и не только» — решило разбавить обзоры лучших бистро и «подборки вещей, без которых нельзя обойтись велосипедисту», статьёй с критикой миграционной политики. В качестве повода московский журнал выбрал принятое ещё в июле решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова запретить иностранцам, работающим по патентам, водить такси до конца 2025 года.

Иван Шилов ИА Регнум

По логике авторов, такие ограничения и запреты пагубно скажутся на доступности и стоимости привычных сервисов. Для подтверждения этого мнения издание ссылается на опрос собственных читателей. Выходит, что «не менее половины» из них считают решение властей Петербурга ошибочным.

Для подтверждения тезиса «запрет для мигрантов с патентами неизбежно ведёт к дефициту кадров в такси» (и более общего вывода — «любые ограничения на работу иностранцев вредны») были привлечены и эксперты.

Ситуацию с петербургскими такси прокомментировала доцент екатеринбургского Уральского федерального университета (УрФУ), экономист Елена Бедрина. Она, впрочем, дала не столько экономический, сколько социологический и политический комментарий.

«Сегодня численность мигрантов в России уже резко сократилась из-за введенных ограничений», — полагает Бедрина. Дескать, введение ограничений на труд иностранцев однозначно вредно, ведь «любое сокращение экономической активности означает недополученные налоговые поступления, а значит, и сокращение финансирования социальной сферы».

От себя авторы текста добавляют, что, по оценкам неназванных экономистов, «основанным на открытых данных», с новыми ограничениями петербургскому бюджету грозит потеря около 2,5 млрд рублей в год. И это только за счёт того, что в такси и доставке более не будет использоваться труд иностранцев.

Поступления в бюджет от мигрантов-патентников — «по сути налог на доходы для мигрантов», не будет трудовых иммигрантов за рулём, станет меньше доходов в бюджет, подтверждает авторские тезисы финансист Яна Савенкова.

Другой привлечённый спикер, глава Национального союза такси Наталья Лозинская также говорит о «тревожной тенденции» и ограничении прав работников. Она делает акцент на том, что мигранты с патентами — это легальные участники рынка труда, которые-де прошли все процедуры регистрации, имеют документы и находятся под постоянным контролем.

Лозинская считает: если сейчас мигранты-«извозчики» работают в легальном поле («в такси действует система мониторинга движения, есть оперативная связь, которая обеспечивает прозрачность их деятельности»), то с введением ограничений они уйдут «в тень», а перевозчики столкнутся с дефицитом кадров. И это, мол, ударит в первую очередь по незащищённым петербуржцам, ведь в такси нуждаются маломобильные пассажиры.

Из рассуждений и комментариев спикеров делается общий вывод: неприятные последствия от появления «городов без мигрантов» могут быть сильнее, чем предполагаемая польза.

На первый взгляд, вся эта апологетика импорта рабочих рук из ближнего зарубежья может выглядеть правдоподобно. Но при ближайшем рассмотрении утверждения оказываются лукавыми.

Во-первых, не подтверждается тезис о том, что из-за ограничений количество трудовых мигрантов в России непрерывно снижается. В публикации приводится утверждение: в 2025 году в России работают около 3–3,5 млн трудовых мигрантов — почти вдвое меньше, чем в 2013–2014 годах.

Но это не так. Около 3,5 млн человек — это количество работников из-за рубежа, оформивших трудовые патенты. Всего в стране официально находится от 6 млн до 7 млн иностранных граждан, к которым надо прибавить мигрантов-нелегалов. Никакого обвального спада не наблюдается. Для сравнения, пять лет назад, в 2020-м, по данным Государственной информационной системы миграционного учета, на территорию России в 2020 году прибыло 5,8 млн иностранных граждан. По данным МВД на сентябрь 2021-го, в стране находилось около 7 млн иностранцев.

Получается, авторы статьи в «журнале о жизни в Москве и не только» вполне сознательно занижают количество мигрантов в стране, чтобы объяснить кризис на рынке рабочих рук недостатком иностранных специалистов.

Во-вторых, явная натяжка — в том, что оформление мигрантами патента на работу представлено как источник важных налоговых поступлений, без которого бюджет того же Петербурга отощает. Странно, что привлечённые экономисты не разъяснили, что патент — это аванс по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), который рассчитывается по средней зарплате. То есть это не какое-то дополнительное поступление «в плюс» к НДФЛ, а часть уплаченного налога.

На практике «патентный» мигрант, который зарабатывает, например, 100 тысяч в месяц, отчисляет 1,5 тыс. рублей. При этом его работодатель не уплачивает 30% НДФЛ (которые в обычных, не «патентных» случаях, надо отдавать за работника — нерезидента России).

С патентников «берут» как с российских граждан, но при этом работодатель может не вносить за «своих» иностранцев соцвзносы.

Понятно, что такой налоговый режим более чем выгоден компаниям и провоцирует их при приёме на работу отдавать предпочтение мигрантам. И комментарий главы Национального союза такси Натальи Лозинской, более чем обеспокоенной решением губернатора Беглова, тут вполне объясним.

В-третьих, сумма в 2,5 млрд рублей, которую, по мнению авторов, потеряет Северная столица из-за введённых ограничений, выглядит устрашающе лишь по меркам отдельно взятого гражданина.

Другая картина возникает, если обратиться к данным о бюджете Петербурга: на этот год он составляет 1,5 триллиона рублей. Таким образом, предполагаемая потеря сопоставима с долями процента от общего объёма.

При этом, по оценке профессора кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве, доктора экономических наук Сергея Ануреева, ежегодно вся Россия теряет до 3 триллионов рублей (два бюджета Петербурга) из-за того, что мигранты и их работодатели недоплачивают налоги в бюджеты. За рубеж ежегодно уходят от 32 млрд до 40 млрд долларов. Утечка неудивительна, поскольку, как указывает профессор Ануреев, до двух третей иностранных работников работают «в тени».

Наконец, «прозрачность» и подконтрольность работы перевозчиков и агрегаторов такси — на которой настаивает глава Национального союза такси — сильно преувеличена. Практика показывает, что многие агрегаторы не применяют систему верификации водителей перед каждой поездкой. В результате за руль может сесть не тот человек, которого зарегистрировали в упомянутой системе контроля. Среди «извозчиков» может оказаться и нелегал, особенно если речь идёт о таксомоторной компании-однодневке (которые, к тому же, уходят от налогов).

Запрет на допуск мигрантов за руль сделает бизнес более безопасным и как раз-таки более прозрачным — что лоббисты ввоза дешёвых рабочих рук, конечно, «упускают из виду».

Таким образом, «Москвич Mag» — издание, ориентированное на либеральную городскую публику — подталкивает читателя к выводу: в обществе силён запрос на постоянный импорт мигрантов, поскольку только это может обеспечить достаточный уровень комфорта и сервиса.

На деле же россияне высказывают иное мнение. Так, большинство (80%) участников опроса, который в октябре 2024-го провел сервис по поиску работы hh.ru, заявили, что считают чрезмерным количество трудовых мигрантов.

С 2023 по 2024 годы доля недовольных миграционной ситуацией выросла на 21 процентный пункт. Чаще всего, заметим, опрошенные были недовольны присутствием большого числа иностранцев в сфере транспорта и логистики (92%).

Реальный запрос общества состоит в том, чтобы навести порядок в миграционной сфере и решить проблемы, возникающие в связи с большим наплывом иностранцев — от недошедших до бюджета налогов до чрезмерной нагрузки на «социалку». Не говоря уже о серой зоне, в которой находится и работает огромное количество «гостей». И власти отвечают на этот общественный запрос.