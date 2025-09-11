Вот уже восемь лет в России 11 сентября отмечают День подразделений по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Профессиональный праздник появился в календаре вроде бы и не так давно, но у него есть серьёзная историческая основа. 31 августа по старому стилю (или 11 сентября по новому) 1719 года Пётр I подписал указ об учёте всех иноземцев, прибывающих в столицу Российского государства.

А в нынешнем году в истории миграционного ведомства началась новая глава. В апреле по указу президента Владимира Путина была создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.

То, что миграционный главк МВД «повысили в звании» до отдельной службы в структуре министерства, было стратегически верным решением. Это позволило выстроить единую и эффективную систему контроля миграционных процессов. В новой структуре консолидированы усилия, которые ранее были распылены между различными ведомствами.

Одновременно с появлением специализированной службы в этом году были приняты новые меры для регулирования миграции.

Так, 1 сентября вступили в силу ранее утверждённые президентом поправки в Налоговый кодекс, которые вводят дополнительные госпошлины для иностранцев, желающих работать в России. Это позволит увеличить поступление средств в бюджет, а также усилить контроль за мигрантами.

В частности, вводится пошлина в 500 рублей за постановку иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания. Теперь будет проще устанавливать места фактического нахождения приезжих.

Также с 1 сентября трудовые мигранты, которые прибывают в столицу и Московскую область, обязаны регистрироваться в мобильном приложении «Амина». Эта разработка, которая внедрена в экспериментальном режиме в двух субъектах федерации (особо привлекательных для иностранцев), — локатор, который позволяет автоматически сверять заявленный адрес пребывания мигранта с его фактическим местоположением. По результатам работы пилотного проекта «Амину» или её аналог, возможно, внедрят и в других регионах.

«Мы исходили из двух задач — навести порядок в сфере миграции и снизить избыточную административную нагрузку на бизнес, — комментирует руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин. — Сегодня система, основанная на «бумажной» регистрации по месту пребывания, устарела. Современные технологии позволяют отслеживать присутствие человека в конкретной организации без лишней бюрократии».

Нынешний эксперимент в Москве и Подмосковье — шаг в сторону справедливого и контролируемого миграционного поля, подчёркивает Сидякин.

На нынешней неделе, 10 сентября, закончился срок действия миграционной амнистии — периода, в течение которого мигранты-нелегалы имели возможность легализовать своё пребывание в России либо добровольно уехать на родину, не опасаясь получить запрет на въезд.

Указ о миграционной амнистии президент подписал в конце прошлого года. Мигрантам изначально было предписано легализоваться до 30 апреля, но впоследствии срок амнистии продлили до 10 сентября.

Теперь, когда амнистия закончилась, тем, кто не воспользовался предоставленной возможностью, придётся покинуть Россию самостоятельно. В противном случае этим иностранцам грозит выдворение.

Перечисленные выше новшества дополняют целую серию мер, принятых с начала 2025 года.

5 февраля начал работать реестр контролируемых лиц — электронная база, в которую вносят иностранцев, незаконно находящихся в России. В том же реестре фиксируют мигрантов, совершивших административное правонарушение, получивших постановление или обвинительный приговор. Фамилии иностранцев-нарушителей присутствуют в реестре вплоть до выдворения (самостоятельного выезда или принудительной депортации) таких нежелательных мигрантов.

Также следует упомянуть ограничение доступа детей иностранцев-нелегалов к обучению. Для всех «гостей», которые въезжают по безвизовом режиму, введена обязательная сдача биометрических данных в момент пересечения границы.

Тогда же, с февраля, вступили в силу положения, по которым у полиции появились полномочия выдворять из России иностранцев за некоторые административные правонарушения без решений судов.

Когда все законодательные новшества разрабатывались и обсуждались, звучала и критика: достаточно ли будет принимаемых мер, не станет ли это кампанией «для галочки» и для демонстрации того, что работа ведётся?

Но время показало, что новые решения работают.

Так, 10 сентября Рособрнадзор констатировал: большинство детей иностранцев, которые претендуют на обучение в российских школах, не могут быть зачислены. Речь идёт о 87% детей мигрантов. Общество получило возможность убедиться в том, что принимаемые меры действенны.

Заметно, что правоохранители всё чаще пресекают «работу» нарушителей миграционных законов.

Так, например, в начале сентября стало известно, что в Пятигорске сотрудники ГУ МВД по Ставропольскому краю и регионального управления ФСБ задержали организованную преступную группу, которая за существенную плату легализовала 380 незаконных мигрантов. Показателен и приговор, который на нынешней неделе вынес суд в Видном (Московская область): члены преступной группировки, которая наладила ввоз нелегалов в Россию и их транзит в страны Евросоюза, получили от четырех до восьми лет колонии строгого и общего режима.

Организаторов преступных схем «достают», в том числе, и из-за границы.

9 сентября в МВД сообщили об экстрадиции из Дубая жителя Адыгеи, попытавшегося скрыться от правосудия. По запросу российской стороны власти ОАЭ вернули на родину предполагаемого организатора легализации мигрантов. И это, заметим, только сообщения за последние несколько дней. Очевидно, что государство не игнорирует нарушения в сфере миграции и работает максимально жёстко — достаточно упомянуть, что с начала года число депортаций увеличилось на 17%.

Общество могло убедиться в том, что государство взялось за миграционную проблему, и на примере наведения порядка с азербайджанской диаспорой на Урале.

Закрытые землячества и подобные сообщества не должны превращаться в «государства в государстве», живущие по своим законам, — это российская власть продемонстрировала чётко и недвусмысленно.

«Из последних нововведений — будь то система «Амина», позволяющая уведомлять органы власти о месте проживания мигрантов в электронной форме, или формирование реестра контролируемых лиц, либо новые, более четкие и жёсткие рамки сроков пребывания иностранцев на территории страны — становится понятным, что подразделения по вопросам миграции сталкиваются с новыми вызовами и получают новый инструментарий для работы», — оценивая новые решения в миграционной сфере, отмечает социолог Илья Ухов.

«Тут важно отметить, что президент держит руку на пульсе, именно глава государства создал в структуре МВД новую Службу по вопросам миграции, усилил ее административно и ресурсно», — подчёркивает эксперт.

В своей работе обновлённая и усиленная миграционная служба руководствуется указаниями президента. Напомним, что в марте этого года, выступая на расширенной коллегии МВД, Владимир Путин подчеркнул:

«Серьёзные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь — безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения подобного рода, все поручения на этот счёт уже даны».

Лидер страны подходит к миграционной проблеме основательно и конструктивно, не поддерживая скандалы и не уходя в популизм. Власть выдерживает практичный и основательный подход, сочетая экономические и цифровые инструменты контроля, — плюс создание условий для цивилизованной адаптации законопослушных мигрантов и одновременно для привлечения нарушителей к ответственности.

Заметно, что обещания, которые власть дала обществу, реализуются: запущены действенные механизмы, работа компетентных органов стала более системной и жёсткой. Как результат — уровень нелегальной миграции начинает идти на спад. Уже можно констатировать, что процессы в миграционной сфере становятся прозрачнее, а контроль делается более предсказуемым и понятным.

Все эти изменения создают основу для стабильного снижения социальной напряжённости в обществе.