Материалы с тегом «Александр Беглов»
Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с пассажирским автобусом, сообщила 10 мая пресс-служба администрации города на своём сайте. «Сегодня в результате тяжёлого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди...
10 мая 2024
Беглов сообщил, что координирует работу МЧС после падения автобуса в Мойку
Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 мая сообщил, что лично координирует работу спасателей на месте ДТП с автобусом на набережной реки Мойки. Ранее сообщалось, что днём 10 мая рейсовый автобус упал в реку с Поцелуева моста. Пострадавшим оказывают помощь, проинформировал Беглов в своём...
10 мая 2024