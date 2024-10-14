Москва, 14 октября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Большинство россиян (80%), опрошенных специалистами сервиса по поиску работы hh.ru, заявили, что считают чрезмерным количество трудовых мигрантов в России. Об этом сообщило в понедельник, 14 октября, РБК.

РИА Новости/Алексей Майшев

За год доля недовольных миграционной ситуацией выросла на 21 п. п. Чаще всего её критиковали работники из четырёх сфер: транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).

При этом 12% опрошенных устраивает количество мигрантов, а 4% заявили, что их могло бы быть и больше.

Больше половины (58%) опрошенных заявили, что иностранцы занимают те рабочие места, которые не подходят россиянам. 59% убеждены в том, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле. 50% заявили, что нанимать мигрантов выгодно, потому что им сложнее защищать свои права.

62% участников опроса думают, что мигранты наносят вред российским регионам, 13% — что они приносят пользу. 56% считают, что мигранты занимают рабочие места, которые могли бы занять россияне.

Ранее ИА Регнум передавало, что, по данным «Коммерсанта», более половины российских компаний испытывают нехватку трудовых мигрантов. 56% компаний не могут найти на рынке труда необходимых специалистов, 38% компаний пожаловались, что трудовые мигранты не справляются с тестом по русскому языку, чуть меньше пятой части компаний сталкиваются с ограничениями на использование труда иностранцев, введёнными органами власти.