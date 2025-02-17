После «пятидневного беспримерного штурма» в условиях суровой горной зимы, 16 февраля 1916 г. кавказская армия во главе с генералом Николаем Юденичем вошла в древний город-крепость Эрзурум.

РИА Новости Русские солдаты на привале около боевого орудия после взятия крепости Эрзурум во время Первой мировой войны

«Отныне Армения освобождается от страшнейшего турецкого ига, и народ армянский, благословляя Ваше имя как святое передает своим грядущим поколениям», — так отозвался о взятии твердыни глава Армянской епархии в Грузии Месоп.

Чаяния армян разделяло и Российское государство, стремившееся, впрочем, не только удовлетворить их национальные интересы (и военные — Южного фронта), но и защитить, укрепить христианскую цивилизацию Передней Азии с последующими планами на продвижение к восточному Средиземноморью и заждавшемуся Царьграду.

«Да поможет Господь для всеобщего блага закрепить навсегда Эрзурум как часть единого Российского государства и тем положить конец вековым страданиям христиан, находящихся под турецким гнетом», — отвечал Месопу наместник Кавказа, великий князь Николай Романов.

Но это было для Российской империи не только военной целью, а частью более масштабного, мессианского проекта: освобождения христианских народов Османской империи и возвращения Царьграда, «крёстного отца».

Интересы России как империи в Западной Азии в унисон звучали с общерусской моделью «Третьего Рима», Руси–заступницы, покровительницы христиан.

И поход Юденича во многом был частью этого масштабного замысла, не осуществившегося в полной мере, однако позволившего христианам Кавказа сохраниться и не исчезнуть под турецким ножом.

Перекрёсток миров

Первые упоминания о городе появляются во II веке нашей эры, тогда армянами он назывался Карин и был столицей области Высокая Армения. С её упадком и разделом в 387 году между Восточной Римской империей и Державой Сасанидов (Ираном) эта земля стала полем противостояния двух сильнейших государств региона.

Христианская цивилизация Византии столкнулась с Востоком на Южном Кавказе, и Феодосиополь стал мощной крепостью и центром Византийской Армении, позже в западной историографии город будет называться её столицей

Журнал «Летопись войны»; 1916 год Генерал Николай Юденич, герой Эрзурума

Арабский золотой век положил конец Сасанидской империи, а также пошатнул позиции Византии, Феодосиополь перешёл во владения Омейядов, после чего началась чехарда властителей.

Арабы, снова византийцы, турки-сельджуки (при них город обрёл современное название), Тимуриды, Севефиды, пока город окончательно не закрепился за османами. Турки сделали город главной военной базой для действий против Грузии и Персии на протяжении многих веков.

Так что можно сказать, что Эрзурум, расположенный на Анатолийском плато, был магнитом для народов, стремящихся к контролю над Западной Азией. Обширная и плодородная долина реки Карас давала возможность прокормить крупное население и обеспечивать армии, что было критически важно для ведения военных кампаний.

На севере возвышаются горы Кысырдаг, которые служили естественной преградой и отличным наблюдательным пунктом. Южнее простираются горы Паландёкен, известные своими крутыми склонами и узкими ущельями, например, ущелье Испир, которое обеспечивало контроль над одним из немногих удобных проходов через горы. Эти горные хребты, в свою очередь, усложняли логистику, но позволяли организовать эффективную оборону.

Через селение проходили важнейшие ответвления Шелкового пути, связывавшие Персию и Среднюю Азию с черноморскими портами типа Трапезунда, откуда товары шли в Европу. Другой важный маршрут, «Персидский путь», соединял город с внутренними районами Персии, обеспечивая поступление восточных товаров в Анатолию и далее.

Контроль над этими торговыми путями приносил не только экономическую выгоду, но и позволял собирать информацию о передвижениях войск и планах соседей.

Русский же солдат впервые увидел стены Эрзурума в ходе войны с турками 1828–1829 годов, когда после кровопролитных боев крепость пала под натиском войск генерала Ивана Паскевича.

Этот эпизод, хоть и кратковременный, зажег искру в геополитических амбициях России: контроль над городом открывал путь к господству в Восточной Анатолии и, шире, на всем Ближнем Востоке.

Третий Рим. Царьград. Великая Армения

В те времена идея восстановления Великой Армении под российским протекторатом активно обсуждалась в кругах русской интеллигенции и правительства.

Министр иностранных дел Российской империи князь Александр Горчаков неоднократно заявлял о необходимости защиты христианского населения Османской империи, видя в этом не только моральный долг, но и инструмент для продвижения российских интересов.

Joseph Pitton de Tournefort Эрзурум некоторое время считался столицей Армении

«Мы должны стать защитниками угнетенных христиан, — говорил он, — и тогда влияние России на Востоке возрастет неимоверно».

Эти планы, в свою очередь, являлись частью более грандиозного замысла — возвращения Константинополя, древнего центра православия, долгожданное соединение России с «крёстным отцом».

Захват древней крепости же рассматривался как важный шаг на пути к этой заветной цели. Воссоздание сильной христианской державы на Южном Кавказе стало неотъемлемой частью всей русской православной и геополитической миссии на византийской ойкумене.

Однако ещё до феодосиопольского триумфа Россией предпринималось множество действий, направленных в эту сторону.

Так в конце XVIII в. в подданство России перешла Грузия. В результате русско-персидских и русско-турецких войн, шедших все первую треть XIX века, Россия расширила свои владения в Закавказье, присоединив и значительные части исторической Армении, ставшие Эриванской губернией. А христиане Турции и Армении массово мигрировали в освобождённые русскими области как единственную безопасную гавань.

На Балканах это проявилось в поддержке борьбы греков за независимость в 1820-х, а также в войнах, приведших к освобождению Болгарии, расширению автономии Сербии, Черногории и Румынии.

А мечты о свободном Царьграде, начавшие обретать форму ещё во времена «греческого проекта» Екатерины II, с разделом Турции и созданием независимого Греческого государства со столицей в Константинополе, дожили и до Первой мировой.

Тем более что турки всячески способствовали их сохранению, подвергая христиан в своих владениях систематической политике османизации. Церкви и монастыри подвергались разрушению, конфискации и превращению в мечети или склады.

Священнослужителей притесняли, лишали возможности отправлять религиозные обряды, что вело к упадку духовной жизни христианских общин. Насильственное обращение в ислам, хотя чаще применялось к армянам, затронуло и другие христианские группы.

Армянская, ассирийская, греческая литература уничтожалась, каждый шаг Османа служил тому, чтобы унифицировать подданных. Турция, как и Россия, чувствовала себя продолжателем Византии, но совсем в другом смысле, убрав из государственной традиции излишнюю веру, культуру, аристократизм.

Уже во время Первой мировой войны османы подвели яркий и ужасающий итог всей своей многовековой имперской политике. В 1915 году, под предлогом борьбы с «внутренними врагами», турецкое правительство во главе с триумвиратом Энвер-паши, Талаат-паши и Джемаль-паши приступило к массовому убийству христианского населения.

Сотни тысяч армян, греков, ассирийцев, проживавших на территории Османской империи, включая Эрзурумский вилайет, были депортированы в пустыню, где большинство из них погибли от голода, болезней и насилия.

Русский иллюстрированный Нива (журнал) Снимок православного храма, превращенного в мечеть

Ещё задолго до печально знаменитого японского «отряда 731» турецкая инфекционная медицина использовала для своих опытов представителей меньшинств, в основном армян, вживляя оспу, тиф и другие болезни.

Так что действия Кавказского фронта Первой мировой войны были мотивированы в том числе и давней целью России спасти братьев во Христе от безжалостного истребления.

Эрзурумская операция

После кровопролитных, но безрезультатных Сарыкамышской и Алашкертской операций 1914–1915 годов русские войска под командованием генерала Юденича укрепились на позициях в районе Карса и Сарыкамыша. Неся тяжёлые потери, турки цеплялись за Эрзурумскую крепость, запиравшую дорогу вглубь Анатолии.

Русский военачальник, талантливый стратег, продолживший борьбу позже на фронтах Гражданской войны, понимал, что без взятия крепости говорить о каком-либо решительном успехе не приходится. Решение о наступлении было принято, несмотря на крайне сложные условия — глубокий снег в горах, ветра и сильные морозы

Ivan Sytin’s publishing house Художественный плакат, посвященный взятию крепости Эрзурум

Генерал рассчитывал на выносливость своих солдат и слабость турецкой армии, деморализованной предыдущими поражениями и серьезными проблемами в снабжении. Важно было начать действовать до прихода высвобожденных из дарданелльской операции сил.

План был дерзким: обойти основные турецкие укрепления, нанести удар по флангам и тылам противника и завершить окружение.

10 января 1916 года в авангарде наступления вышли казачьи отряды и горнострелковые батальоны, которые должны были разведать обстановку и завязать бои с турецкими передовыми частями. Основной удар был нанесен по турецким позициям в районе села Кеприкей, после взятия которого пала крепость Тафта, считавшаяся неприступной. Турецкая оборона начала трещать по швам.

К 15 февраля русские войска подошли к стенам города-крепости, гарнизон которого уже не смог оказать серьезного сопротивления, на следующий день оставив позиции.

Это стало крупнейшей победой на Кавказском фронте. Турецкая 3-я армия, перед операцией насчитывавшая 78 тысяч штыков, фактически стала 14-тысячных корпусом. Был открыт путь к долине Евфрата, Трапезунду и далее вглубь Анатолии.

Юденич, подобно крестоносцам Иерусалима, пробил северо-восточные Иродовы ворота Передней Азии, и казалось, давняя мечта уже вот она, рядом.

Многострадальный город освобождён, христианские народы жаждут справедливости и свободы, Россия защитила их, а впереди — реставрация древней армянской государственности, контроль над Ближним Востоком, освобождение Царьграда!

В общем, новая веха в развитии восточнохристианской цивилизации.

Но планы эти не сбылись. Держава была растерзана чередой революций и Гражданской войной, новая Советская Россия отказалась от мессианской миссии на юге, хотя по инерции и продолжала сохранять русское владение на Кавказе.

Советы поддержали революционные движения в новообразованных национал-демократических республиках: Грузии, Азербайджане и Армении, включив их в состав первого пролетарского государства. Армения быстро потеряла все освобождённые территории в ходе турецко-армянской войны, но благодаря советскому влиянию и дипломатии был подписан договор о дружбе и поддержке с национально-революционными силами Кемаля. Турция отказалась от занятых земель Эриваньской республики, которые в итоге вошли в состав Советского Союза.

В интересах большевиков было «коренизировать» Закавказье для лояльности местного населения, каждый народ получил свою республику, развитие языка, письменности, духовной культуры в целом.

Поэтому по сей день армяне и грузины живы и сохраняют свои земли, где также компактно проживают греки, ассирийцы, курды и другие народы бывшей турецкой Порты.

Да, история еще не закончилась, и закавказский конфликт, замороженный во времени, вылился в череду этнических войн, чисток и переделов, которые в том числе легли уже на плечи Российской Федерации.