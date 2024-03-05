Материалы с тегом «Минпросвещения РФ»
Суд возобновил следствие по делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
Никулинский суд Москвы 5 марта возобновил судебное следствие по делу бывшей заместителя министра просвещения России Марины Раковой и экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. «Так как непонятна позиция Инкина (фигурант дела, бывший сотрудник Фонда...
5 марта 2024
Минпросвещения: увеличение количества уроков истории не усилит нагрузку
Увеличение количества уроков истории в российских школах не приведёт к дополнительной нагрузки для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Министерство просвещения РФ. «Подчеркнем, что нагрузка на школьников при этом не увеличится», — отметили в ведомстве. Ранее Минпросвещения разработало...
23 февраля 2024
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в 5–8 классах
Министерство просвещения предложило увеличить количество уроков истории в 5–8 классах с двух до трёх в неделю, а число часов на обществознание в школах сократить. Соответствующие документы опубликовали на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. «Общее число часов, рекомендованных...
новость часа
22 февраля 2024
Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных вечеров в 2024 году
Последние звонки в российских школах пройдут 24–25 мая, а выпускные вечера — 28–29 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24–25 мая, а 28 и 29 июня провести...
18 февраля 2024
Прокурор попросил для экс-замминистра Раковой восемь лет колонии
Прокурор в ходе прений сторон 31 января в Никулинском суде Москвы попросил осудить бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которую обвиняют в хищении почти 50 млн рублей, к восьми годам заключения и штрафу в размере 1 млн рублей. Об этом СМИ сообщил один из адвокатов фигурантов дела Дмитрий...
31 января 2024
Кравцов пообещал Путину, что кадровые проблемы в образовании будут решены
Проблемы с кадрами в сфере российского образования будут решены, заверил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 января. «У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое...
15 января 2024
Минпросвещения с нового учебного года вернёт в школы уроки труда
Со следующего учебного года в российские школы вернётся предмет «труд». Об этом 25 декабря сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет «труд», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24». Как уточнил Кравцов, это очень важно, идёт...
25 декабря 2023
Концерты, завершающие Год педагога, прошли в трёх федеральных округах
Концерты, посвящённые Году педагога и наставника, состоялись в Дальневосточном, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. С приветственным словом к собравшимся обратился министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили 7 декабря ИА Регнум в пресс-службе Фонда «Гуманитарный мир». Первое...
7 декабря 2023
В Москве объявили победителей конкурса «Флагманы образования»
Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошёл на площадке Президентской академии (РАНХиГС) в Москве, организаторы объявили имена 10 победителей первенства, говорится в пресс-релизе мероприятия. Проект осуществляется при...
1 декабря 2023
В Госдуме предложили ввести в школах предмет по семьеведению
В учебной программе российских школ может появиться новый обязательный предмет. Об этом 15 ноября сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с «РИА Новости» она уточнила, что речь идёт о семьеведении. По словам...
новость часа
15 ноября 2023
Кравцов назвал настоящими героями педагогов из новых регионов России
С сентября 2023 года новые регионы России фактически влились в единую систему образования страны. Об этом 30 октября рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. «Донецкая и Луганская Народные Республики шли к интеграции в российскую систему образования восемь лет, Запорожская и Херсонская...
30 октября 2023
Кравцов рассказал о переходе к стандартам образования РФ в новых регионах
В процессе перехода к российским стандартам образования в новых регионах была проделана огромная работа. Об этом 30 октября рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Как отметил в интервью «ЛуганскИнформЦентру» Кравцов, у новых регионов России имеется значительный экономический потенциал...
30 октября 2023
В «Гостином дворе» в Москве прошло открытие чемпионата «Абилимпикс»
Торжественное открытие Национального чемпионата «Абилимпикс» — 2023, который организовала президентская платформа «Россия — страна возможностей», состоялось 20 октября в Выставочном центре «Гостиный двор» в Москве, говорится в пресс-релизе организаторов. На мероприятии перед участниками чемпионата...
20 октября 2023
Темой урока «Разговоры о важном» стал День учителя
Темой урока «Разговоры о важном», прошедшего в школах России 2 октября, стал День учителя, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. «Сегодня, 2 октября, в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» в школах и колледжах нашей страны состоялся диалог, который был посвящён празднованию Дня...
2 октября 2023
В Минфине одобрили идею создания «Учительского билета»
Идея первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о создании сертификата «Учительский билет» для педагогов по аналогии с «Пушкинской картой» одобрена в Минфине. При этом в ведомстве считают, что его введение необходимо обеспечивать за счёт средств региональных...
26 сентября 2023
При приёме в колледжи будут учитывать участие в СВО
Минпросвещения России разработало проект приказа, предусматривающий учёт участия в специальной военной операции на Украине как индивидуальное достижение при приёме в колледжи и другие учебные заведения среднего профессионального образования. Документ 20 сентября разместили на портале проектов...
21 сентября 2023
В регионы доставили более 755 тысяч новых учебников по истории России
Более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории для 11-х классов отправили во все российские регионы, сообщили журналистам 18 сентября в пресс-службе Минпросвещения. «С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755...
18 сентября 2023
Минпросвещения: вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решён
Кадровый вопрос с учителями в екатеринбургской школе №22 решён, и со следующей недели, 18–24 сентября, образовательный процесс будет вестись в полном объёме, сообщили 15 сентября в пресс-службе Министерства просвещения. Ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге в средней школе №22 на Уралмаше...
15 сентября 2023
В России скоро заработает портал психологической помощи школьникам
В россии в ближайшее время начнёт работать специальный онлайн-портал, на котором школьники смогут получать в закрытом режиме профессиональные консультации психологов. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке ТАСС рассказал заместитель министра просвещения России...
12 сентября 2023
Произведения отечественных классиков сохранят в ЕГЭ и ОГЭ по литературе
Произведения отечественных классиков не исключат из основного и единого государственных экзаменов, проверка знаний их произведений останется. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «В рамках единой программы по литературе мы усилили и...
31 августа 2023