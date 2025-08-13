Профессия учителя, преподавателя становится всё более популярной среди молодёжи. Как констатировал министр просвещения России Сергей Кравцов, в приёмную кампанию этого года в педагогические вузы было подано рекордное число заявлений: более полумиллиона, по 16 человек на место (в 2024/25 учебном годе было 10).

Пресс-служба Машук

На четверть выросло число тех, кто поступил на программы бакалавриата и специалитета. То, что отечественное образование обновляется и «молодеет», показал и форум «Машук», который в эти дни проходит у подножья одноимённой горы.

Всероссийский молодёжный форум «Машук» открылся 9 августа и продлится до 23-го. В эти две недели умещаются две сессии — «Призвание» (10-16 августа) и «Миссия» — с 16-го и до закрытия. Слёт студентов учительских вузов и колледжей, активистов «Движения Первых», наставников, университетских преподавателей, специалистов по работе с дошкольниками стал уже шестнадцатым по счёту.

Нынешнюю встречу в Пятигорске отличает и большое число участников — 2250 участников со всей страны (в том числе из новых регионов) и из зарубежья. Форум 2025 года принёс и новые направления в работе.

Президент Владимир Путин в приветственном слове участникам «Машука» подчеркнул:

Пресс-служба Машук

«Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии, круглые столы, встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы «Время героев» и Всероссийского проекта служения «Твой Герой» предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста, творческого и духовно-нравственного развития, обмена опытом и лучшими практиками».

Форум открывает возможность предложить идеи и проекты, которые направлены «на совершенствование отечественного образования, широкое внедрение современных технологий и передовых форм обучения, патриотическое воспитание подрастающего поколения», подчеркнул глава государства.

Один из новых тематических клубов форума «Машук» будет посвящён интеграции вернувшихся участников СВО в систему воспитания, образования и просвещения. Об этом рассказал на церемонии открытия Григорий Гуров, руководитель Росмолодёжи (которая, наряду с центром знаний «Машук», стала организатором форума»).

Программа форума включает в себя 14 тематических направлений: «Коммуникаторы», «Просветители», «Исследователи»… Итогом обмена опытом, практических сессий, мастер-классов, лекций и их обсуждения станут проекты и рекомендации для отечественной средней школы.

Пресс-служба Машук

В том числе по развитию среднего профессионального образования, патриотическому воспитанию детей, созданию в школах воспитательных пространств.

Цель этого процесса — соединить новаторские подходы, современные методики и передовые технологии с традиционной миссией образования — сформировать гармонически развитую личность, готовую к созиданию и служению обществу. Для этого педагогу необходимо быть неравнодушным к собственному служению, подчёркивают участники форума.

«В профессии педагога соединены, наверное, все базовые принципы, которые нужны моей личности — быть нужной, быть полезной, приносить людям пользу, — так видит свою задачу учитель-дефектолог из Екатеринбурга Ольга Пеленицина. —Тут можно сочетать много творчества, креатива. Стараюсь каждый день думать, что меня на работе ждет что-нибудь интересное, что дети мне расскажут что-то новое и что каждый новый день будет не похож на другой».

Для многих молодых педагогов работа с детьми — «это семейное».

«Свою жизнь с образовательной деятельностью я решила связать, потому что в этой сфере уже очень долгое время работает моя мама — она заведует детским садом. Именно она стала для меня наставником, путеводителем в данную профессию», — рассказывает Кристина Копотилова, заместитель руководителя по образовательной деятельности в тюменском детском технопарке «Кванториум». Участие в форуме «Машук» для неё — возможность поделиться идеями.

«Сейчас мне хочется вносить предложения, инициативы, которые повлияют на систему нашего образования и создадут комфортные условия для наших педагогов. Также хочется повысить имидж педагогических профессий в стране», — говорит Кристина.

На то, как современные учителя воспринимают свою профессию, влияют и новшества в сфере подготовки педагогов (например, институт наставничества), и меняющиеся исторические условия — в том числе вхождение в состав России новых регионов.

«С профессией мне помог определиться мой наставник, педагог Мария. Я видела ее, видела ее работу и очень вдохновилась тем, что она делает. Меня очень это зарядило, и поэтому я выбрала педагогическую профессию», — делится коррекционный педагог из Воронежа Дарья Зайцева.

Пресс-служба Машук

Наставник предложил Дарье идею проекта: гончарную мастерскую для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас это уже целых пять творческих мастерских. Коррекционный педагог рассказывает, что ее инициативой было создать на базе проекта клуб поддержки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. «Для родителей у нас также проходят творческие мастер-классы. Наши мастерские находятся в самом большом селе России — в Новой Усмани Воронежской области. Нас посещает более 60 детей с ОВЗ. Они всегда с радостью приходят к нам на занятия и лепить, и рисовать, и вышивать. Я считаю, это уже огромный успех», — подчеркнула она.

Ещё одним важным направлением работы стала помощь ребятам с освобождённых территорий. По словам Дарьи, всё началось с того, что у нее появился проект, направленный на социализацию и адаптацию детей вынужденных переселенцев. Потому что было большое желание помочь ребятам адаптироваться к российской системе образования.

Общение с детьми, с учениками помогает сохранить и поддержать интерес к профессии, уверена Зайцева: «Каждый раз, когда ты видишь учеников, что-то внутри тебя так сильно греет. Ты общаешься и в общении находишь заряд мотивации, вдохновение — это очень приятно».

Проекты, о которых рассказывает молодой педагог из Воронежа — клубы поддержки родителей, творческие мастерские, программы адаптации детей из семей переселенцев — это одно из многочисленных проявлений одного из главных новшеств в современной российской педагогике и наставничестве.

Пресс-служба Машук

Это проактивность — когда учитель не ограничивает себя исполнением обязанностей в рамках образовательного стандарта. Помимо «выдачи» и проверки знаний современный педагог — ещё и инициатор проектов: он придумывает и внедряет образовательные методики, выступает автором просветительных и социальных инициатив.

О примерах такой работы рассказывает Юлия Пыркова, педагог дополнительного образования в сфере медиа из города Бор Нижегородской области.

«Мы с командой детского технопарка «Кванториум Бор» реализуем многие проекты. В основном в сфере беспилотников в последнее время, — поясняет Юлия. — Недавно в апреле мы приняли 500 школьников нашей области и провели региональный проект «На взлёт», где ребята могли проявить свои силы в полете на симуляторах беспилотников, визуальном пилотировании. У них были разные военно-патриотические и тактические игры. Результаты были впечатляющие. Это был классный выезд, где и команда, и ребята очень здорово себя проявили».

Для Аксиньи Елецкой, которая приехала на «Машук» из Волгодонска Ростовской области, таким проактивным проектом стала стратегическая мобильная игра «Маякни» для нового предмета ОБЗР — «Основы безопасности и защиты Родины». На форуме молодая женщина ищет команду единомышленников, чтобы протестировать пилотную версию, получить обратную связь от предметников и улучшить концепцию.

Доработать и улучшить задуманное можно благодаря обмену опытом с коллегами, а воплотить можно благодаря государственной поддержке, подчёркивают участники форума.

Системное развитие института наставничества, который изменил сам характер подготовки молодых педагогов, стало возможно благодаря вниманию президента. По поручению Владимира Путина была разработана Концепция развития наставничества в Российской Федерации до 2030 года.

Глава государства поручил продлить до того же, 2030 года и программу поддержки педагогов в регионах «Земский учитель». Молодых специалистов, только пришедших в профессию, поддержит и комплексная программа, подразумевающая ежемесячные надбавки для тех, кто закончил педвуз с отличием.

Эта же программа подразумевает и решение квартирного вопроса для учителей — поиск и оплату жилья под договору соцнайма. Плюс к этому — компенсация расходов на поездки и на закупку учебных материалов. «Здорово, что есть меры поддержки педагогов со стороны государства, что можно подписать контракт, получить жилье, машину, — отмечает Юлия Пыркова. — Здорово, что можно работать в сельской местности с разными мерами поддержки. Здорово, что есть разные льготы для педагогов, для молодых специалистов. Это очень приятно».

Поддержка приходит не только от государства (по линии Росмолодёжи), но и от крупных корпораций, напоминает Кристина Копотилова.

«Я считаю, что каждый молодой педагог сейчас имеет уникальную возможность реализовать свою инициативу и получить на нее финансирование в рамках таких конкурсов, как «Росмолодежь. Гранты» или «Родные города» от «Газпромнефти», — отмечает педагог из Тюмени.

Главное — это желание молодых специалистов развиваться в этой сфере. А ресурсы и возможности на федеральном уровне, безусловно, есть. Кристина рассказывает, что уже второй год в России создается управленческий кадровый резерв, формируется из успешных участников конкурсов и форумов среди педагогов. И это — «потрясающий ресурс для нашей системы образования».

Отметим, что в рамках форума «Машук-2025» пройдёт грантовый конкурс Росмолодёжи с фондом до 1,5 млн рублей на один проект.

Пресс-служба Машук

Свою лепту в подготовку форума внесли партнёры, в том числе Министерство науки и высшего образования России, Российская академия образования, «Движение Первых», просветительское Общество «Знание», аппарат уполномоченного при президенте по правам ребёнка, Центр знаний «Машук» и другие.

Опыт предыдущих форумов показал, что лучшие предложения его участников быстро «идут в дело».

«Форум «Машук» — настоящая школа социальной ответственности: в прошлом году участники представили свыше 140 педагогических и наставнических инициатив, 13 лучших практик уже реализуются в регионах», — отметил, выступая на открытии нынешнего форума, глава Росмолодёжи.

А директор Всероссийского молодёжного форума «Машук» Иван Пальцев уверен, что 16 лет опыта проведения такого мероприятия — возраст осознанного взросления, когда «Машук» вступает в новую фазу развития как ведущая профессиональная площадка страны для педагогов и наставников.

В свою очередь Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края — региона, который принимает форум, — подчёркивает: «Машук» — это территория возможностей для целеустремлённой, талантливой и по-настоящему преданной России молодёжи.