Материалы с тегом «Росмолодежь»
В «Сириусе» открыли библиотеку на 25 тыс. книг в рамках фестиваля молодёжи
В университете «Сириус» 3 марта состоялась приуроченная ко Всемирному фестивалю молодёжи церемония торжественного открытия библиотеки. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»). Уточняется, что рассчитанную на 25 тысяч книг библиотеку создавали в...
4 марта 2024
В Сириусе представили экипировку участников Всемирного фестиваля молодёжи
В университете «Сириус» состоялась презентация экипировки участников Всемирного фестиваля молодёжи от бренда «Береги», которую разработала молодая семейная пара. По словам Тараса и Татьяны Шарыга, создателей бренда, который изначально появился на Камчатке в 2013 году, участие в фестивале дало им...
1 марта 2024
В рамках Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт более 800 мероприятий
На федеральной территории «Сириус» 1 марта был дан старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ), в рамках которого состоится более 800 мероприятий. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе фестиваля. Организаторы планируют принять порядка 20 тысяч российских и иностранных представителей бизнеса...
1 марта 2024
В Херсонской области появится филиал «Арт-кластера «Таврида»
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время поездки по Херсонской области осмотрел площадку для размещения филиала «Арт-кластера «Таврида». Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба администрации Херсонской области. Кириенко поручил к 1 июля 2024 года завершить первый...
7 февраля 2024
Студенты поделились ожиданиями от Всемирного фестиваля молодёжи
После ознакомления с программой предстоящего Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), «пребываешь в приятном шоке», сказала ИА Регнум будущая участница фестиваля из Ростова-на-Дону Ольга Рябущенко, студентка Донского государственного технического университета. «Удивляет количество встреч с выдающимися...
25 января 2024
Молодёжными столицами России 2024 года станут Москва и Владивосток
Обладателями титула Молодёжной столицы России-2024 стали Москва и Владивосток, об этом было объявлено 22 декабря в ходе церемонии вручения Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» на площадке Международной выставки-форума «Россия», сообщили ИА Регнум в «Росмолодёжи». Участие в...
22 декабря 2023
Молодые госслужащие представили результаты работы на форуме «ГосСтарт»
В Доме молодёжи на выставке-форуме «Россия» 12 декабря подвели итоги Всероссийского форума «ГосСтарт». Результаты трёхдневной работы участники федеральной программы презентовали первому замруководителя Администрации президента Сергею Кириенко и главе Росмолодёжи Ксении Разуваевой. «ГосСтарт»...
12 декабря 2023
Молодёжную столицу России определят по итогам народного голосования
С 8 по 20 декабря на сайте Дома молодёжи пройдёт народное голосование, которое определит Молодёжную столицу России 2024 года, сообщили ИА Регнум в Росмолодёжи. В 2023 году почётный титул принадлежит Нижнему Новгороду. Новую Молодёжную столицу объявят 22 декабря на финальной церемонии премии...
8 декабря 2023
На ВДНХ отметили 80 дней до старта волонтёрского корпуса ВФМ-2024
В Доме молодёжи на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялось праздничное мероприятие для волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи (ВМФ), которое стало частью Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Перед волонтёрами выступили заместитель руководителя...
5 декабря 2023
Путин обратился к участникам предстоящего Всемирного фестиваля молодёжи
Россия примет участников Всемирного фестиваля молодёжи из более чем 180 стран как самых дорогих гостей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 100 дней до предстоящего фестиваля в Сочи. «1 марта 2024 года — ровно через 100 дней — в России откроется Всемирный...
21 ноября 2023
Съезд совета Всемирного фестиваля молодёжи объединил гостей из 90 стран
Представители более чем 90 стран прибыли на съезд Международного совета Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который открылся в Москве 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи. Международный совет фестиваля, который пройдёт в 2024 году в России, объединяет глав Национальных...
26 октября 2023
В Москве начался съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи
В Москве стартовал съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи — 2024. Об этом 26 октября сообщили журналистам в Росмолодёжи. Съезд проходит с 26 по 28 октября. Он объединяет глав национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей...
26 октября 2023
Кириенко ознакомился с проектом центра молодёжи в Запорожской области
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую область и ознакомился с проектом будущего Центра компетенций «Маяк». Представители правительства региона и министр по молодёжной политике представили Кириенко концепцию нового молодёжного центра на...
10 октября 2023
В РФ для Всемирного фестиваля молодёжи запустили мотивационную программу
Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) и президентская платформа «Россия — страна возможностей» 2 октября подписали соглашение о сотрудничестве, в мероприятии участвовали заместитель генерального директора Дирекции ВФМ Лариса Сулима и первый заместитель генерального директора «Россия — страна...
2 октября 2023
Глава Росмолодёжи рассказала в Госдуме о ключевых целях молодёжной политики
Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) Ксения Разуваева в ходе правительственного часа в Госдуме представила депутатам доклад о реализации молодёжной политики, нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. Разуваева заявила, что Росмолодёжь по поручению...
27 сентября 2023