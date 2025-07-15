На Москву и отдельные районы Подмосковья 15 июля обрушился настоящий тропический ливень. В столице были также зафиксированы грозы. В некоторых районах города за считанные часы выпала месячная норма осадков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несколько улиц и районов было затоплено. Некоторые автомобили почти полностью ушли под воду. Москвичи зафиксировали последствия стихийного бедствия на множестве фото и видео.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3976547" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Интенсивный ливень с порывами ветра до 20 м/с, молниями и мощными раскатами грома начался около 10:00. На видео попал мощнейший удар молнии рядом с Останкинской телебашней. Уже через час в некоторых районах города было зафиксировано выпадение месячной нормы осадков.

Сергей Булкин/ТАСС

ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В частности, произошло подтопление на проспекте Мира, где автомобили наполовину ушли под воду. Улицы также затопило в районе Патриарших Прудов. На Автозаводской улице семь человек оказались заблокированы в собственных автомобилях из-за поднявшегося уровня воды и были вынуждены вызывать спасателей и эвакуатор.

Из-за ливня было перекрыто движение по Дмитровскому шоссе в районе станции Верхние Лихоборы и на 16-м км МКАД. Прекратили движение аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево. Дептранс предупредил жителей столицы о локальных задержках наземного транспорта из-за сложных погодных условий.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Кузьмичёнок Василий/Агентство Москва

Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

Некоторые подземные парковки и станции московского метрополитена также были затоплены. В частности, на станции «Технопарк» с потолка ручьями лилась вода. Еще один «водопад» был обнаружен на станции «Тульская», а на переходе станции «Бибирево» вода и вовсе поднялась по колено.

Денис Бочаров/NEWS.ru/Global Look Press

Агентство Москва

Денис Бочаров/NEWS.ru/Global Look Press

Денис Бочаров/NEWS.ru/Global Look Press

В подземной парковке ЖК бизнес-класса «Талисман» на северо-востоке столицы вода полилась с потолка прямо на стоящие автомобили. В Сети также появились кадры, на которых видно, как жители московского ЖК «Дмитровский парк» начали строить плотины в попытках спасти свои машины от затопления.

Метеорологи ранее предупреждали о предстоящей экстремальной погоде в Москве. Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, дождливая погода в столичном регионе продлится до пятницы.