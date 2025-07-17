Федеральный центр не собирается запрещать электроскутеры по всей стране, заявили в парламенте. Вопрос оставлен на усмотрение регионов. На этой неделе как раз в регионах и поднялась волна борьбы — так называемые «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) столкнулись с запретами или ограничениями в Татарстане, на Дальнем Востоке и на Ставрополье.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем временем в Москве власти идут другим путем — вводят «медленные зоны», отсекают от управления подростков и жестко карают за неправильную парковку.

Не приближаться к деревьям и остановкам

Полный запрет на использование электросамокатов в стране не планируется, решение могут принимать регионы, заявили в четверг в российском парламенте. «На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Депутат добавил, что субъекты вправе сами вводить ограничения для СИМ, определять для них «медленные зоны» и так далее.

Елабуга стала вторым после Благовещенска городом, ограничившим поездки на СИМ. Как пояснили в исполкоме татарстанского города, инфраструктура там пока не готова: отсутствуют велодорожки, специальные полосы и необходимая разметка с дорожными знаками. Власти жалуются: СИМ, они же самокаты, угрожают и пешеходам, и автомобилистам, а фирмы — операторы проката не обеспечивают нужный уровень безопасности.

Исполком обнародовал свое решение еще 29 июня, но пресса обратила на него внимание только сейчас. Согласно документу, запрет коснётся только прокатных коммерческих электросамокатов, на личных ездить по-прежнему можно, но правила парковки для них ужесточаются.

Так, нельзя оставлять самокат у автобусных остановок и возле парков и скверов, а именно — не ближе 10 метров от остановок и не ближе трёх метров от стволов деревьев (подразумеваются, видимо, парки и скверы), фонарей, а также в арках, цветниках, на детских и спортивных площадках, ближе 20 метров от витрин магазинов и окон жилых домов. За нарушение правил самокат отправится на муниципальную стоянку, а владелец заплатит штраф.

Население относится с восторгом

14 июля электроскутеры попали под запрет и на Дальнем Востоке — в Благовещенске. Мэр города Олег Имамеев пригрозил: любое использование этого транспорта отныне карается штрафом в 100 тыс. рублей. По его словам, сами пользователи электросамокатов воспринимают их как игрушку, игнорируя базовые нормы безопасности.

Запрет в Благовещенске вызван негодованием общественности, заявил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. «Возбужденность эта связана прежде всего с тем, что люди на тротуаре перестали чувствовать себя в безопасности. Если не наехали, то наедут. Очевидно, что большая часть населения встретила эту меру с восторгом, что бы ни говорили кикшеринговые компании», — сообщил ИА Регнум автоэксперт.

Попов допустил, что в перспективе самокаты вернутся в Благовещенск, но только в случае, если сами компании — владельцы самокатов обеспечат неотвратимость наказания для нарушителей. «У нас есть примеры. В Челябинске запретили, а потом вернули. Но кикшеринги под честное слово поклялись, что впредь будут занижать скорость на своих устройствах, а также штрафовать и предпринимать все соответствующие меры в отношении нарушителей», — подытожил собеседник.

Татарстан пока лидирует по числу городов, запретивших электроскутеры. Так, в конце мая в Казани для них закрыли центр города. Затем прокат СИМ закрыли в Набережных Челнах. Почин подхватили и на Ставрополье: по итогам голосования жителей прокат самокатов на территории Изобильного, а также соседнего Солнечнодольска полностью запрещен.

Люди продолжают погибать

Другие регионы тоже принимают меры — в Петербурге с 1 июля скорость самокатов ограничена до 10 км/ч. Но пока аварии, в том числе и с летальным исходом, продолжаются: в ночь на 15 июля на Московском проспекте мотоцикл «Дукати» протаранил самокатчика — тот в тяжёлом состоянии, а вот мотоциклист не выжил. Практически одновременно в другом уголке города, на улице Типанова мотоциклистка на «БМВ» насмерть сбила на переходе курьера-самокатчика. Сама она попала в больницу.

Всего в прошлом году в России было зарегистрировано 4,42 тысячи аварий с электросамокатами, в которых погибли 54 человека, включая 6 детей. При этом 65% всех таких ДТП произошло с устройствами кикшеринговых фирм.

«Посмотрите сайт ГИБДД — сколько аварий! И там учтены только те случаи, когда ДТП происходило на дороге или тротуаре. Это немало, а если во дворе или на пешеходной тропинке — его не учитывали, — поделился с ИА Регнум Владимир Соколов, председатель общественного движения «Союз пешеходов». — Давно надо было ввести ограничения для самокатчиков: нет самоката — нет аварии».

Вина в 80% случаев при наезде на пешехода лежит на водителе электроскутера, полагает собеседник. «По всем признакам это механическое транспортное средство, но у нас оно почему-то называется «средство индивидуальной мобильности». И ответственность на самокатчиках — как на пешеходах: никто не наказывает их за вождение в пьяном виде, если, конечно, не будет жертв. Никто не заставит остаться на месте аварии. Поэтому пешеходам приходится защищаться самим. Хорошо, что «точки сопротивления» появляются в разных городах, — считает Соколов.

Приравнять к шофёру

В марте Минтранс подготовил проект изменения правил дорожного движения (ПДД), которые приравнивают пользователей СИМ, в том числе и электросамокатов, к водителям обычного транспорта. Предусмотрен и запрет езды вдвоем, что сейчас регулируется лишь правилами прокатчиков.

Общественники не исключают, что поправка до сих пор не принята из-за закулисного влияния фирм-прокатчиков. Ведь под угрозой большие деньги. Так, чистая прибыль «ВУШ холдинг» (Woosh), одной из крупнейших фирм кикшеринга, за прошлый год — чуть меньше 2 млрд рублей, у «Юрент» (МТС) в 2023 году она превысила 5 млрд.

Впрочем, прокатчики и сами добиваются безопасного вождения. По их собственной статистике, из 36,5 млн пользователей в 2023–2024 годах правила нарушил всего один процент. Как указывал эксперт Максим Тишаков, некоторые сервисы утроили штраф за нарушения — с 10 до 30 тыс. рублей. В Москве штраф уже составляет 100 тыс. рублей. Например, ЯндексGo снимает с клиента, если встал за руль пьяным, 100 тыс. рублей и пожизненно блокирует.

В первом квартале этого года крупнейшие сервисы по аренде электросамокатов выписали клиентам более 26 тыс. штрафов и заблокировали 190 тысяч из них. Треть нарушений — это передача управления подросткам, именно они чаще всего провоцируют аварии.

Соколов считает, что такие штрафы должны идти в дорожный фонд региона, а не в карман самим прокатчикам. А еще лучше — запретить СИМ, пока в городах России не будут оборудованы специальные дорожки.

К слову, в небольшую Елабугу (70 тысяч жителей) бизнес-тяжеловесы и не заходили — кикшерингом там занимались местные предприниматели. ИА Регнум это подтвердил Денис Балакирев, пресс-секретарь Woosh: «Ни нашей компании, ни других крупных организаций в Елабуге не было, мы уже давали опровержение по этому поводу». Местные же прокатчики пока молчат — услышав просьбу о комментариях, их сотрудники просто бросают трубку.

Московские власти не планируют запрещать кикшеринг и частные СИМ, хотя именно в столице самый большой парк — только электросамокатов свыше 60 тыс. единиц, не считая других СИМ, вроде моноколес. Вместо этого проводится ступенчатая реформа, вводятся новые правила: ограничение скорости в «медленных зонах», запрет езды по тротуарам. А чтобы отсечь подростков, введена верификация клиента через официальный портал мэрии.

По статистике ГАИ, за первое полугодие в столице с участием СИМ произошло 297 аварий, что на 60% меньше, чем в прошлом году.