Москва, 26 апреля, 2025, 08:24 — ИА Регнум. В России планируют запретить парковку электросамокатов на тротуарах и пешеходных дорожках. С такой инициативой выступило Министерство транспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ», ― процитировало «РИА Новости» ответ замминистра транспорта Виктора Тимофеева на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

Проект, в частности, предусматривает запрет на стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки.

В письме также отмечено, что штрафы за несоблюдение требования об окончании поездки вне указанных мест может устанавливать юрлицо, сдающее СИМ в аренду гражданам.

Ранее депутаты направили правительству обращение с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для СИМ, закрепить обязанности по парковке и внести изменения в КоАП о привлечении к ответственности за парковку СИМ.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля операторы кикшеринга ввели ограничение скорости для всех электросамокатов в России до 20 км/ч. Они уточнили, что скоростной лимит нацелен на снижение опасных аварийных ситуаций на тротуарах.

1 апреля в правительстве обсудили поправки в правила дорожного движения, запрещающие езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Помимо запрета передвижения по тротуарам на всех средствах индивидуальной мобильности обсуждались также запрет проезда на одном СИМ двум и более людям, повышение возраста пользователей таких видов транспорта до 16 лет и обязательное использование шлема при передвижении по дороге.

11 марта Минтранс предложил приравнять пользователей электросамокатов и иных СИМ к водителям и возложить на них соответствующие обязанности и ответственность. Отмечается, что поправки также могут коснуться усиления приоритета пешеходов, для которых нельзя будет подавать звуковой сигнал с требованием уступить дорогу, а также скорости движения — при сближении с пешеходами ее предлагается ограничить до 10 км/ч.

Крупнейшие российские сервисы по аренде электросамокатов сообщили, что с начала года выписали более 26 тыс. штрафов и заблокировали 190 тыс. пользователей в России. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кикшеринги связали увеличение числа зафиксированных нарушений с общим ростом спроса на электросамокаты, повышением точности отслеживания нарушений, а также с углублением сотрудничества с городскими службами в этой сфере.