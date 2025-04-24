Москва, 24 апреля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. С начала года крупнейшие российские сервисы по аренде электросамокатов (кикшеринги) выписали более 26 тыс. штрафов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«С начала сезона крупнейшие кикшеринги МТС Юрент, Whoosh и Яндекс Go выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 пользователей в России. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — указано в сообщении.

Компании связали увеличение числа зафиксированных нарушений с общим ростом спроса на электросамокаты, повышением точности отслеживания нарушений, а также с углублением сотрудничества с городскими службами в этой сфере. В сервисах также напомнили о существовании специального чат-бота, в котором граждане могут сообщить о нарушениях с участием прокатных электросамокатов.

Штрафы и блокировки происходят, в первую очередь, за передачу управления СИМ детям и подросткам (около 33% от общего числа нарушений).

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля операторы кикшеринга ввели ограничение скорости для всех электросамокатов в России до 20 км/ч. Они уточнили, что скоростной лимит нацелен на снижение опасных аварийных ситуаций на тротуарах.

1 апреля в правительстве обсудили поправки в правила дорожного движения, запрещающие езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Помимо запрета передвижения на всех средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, обсуждались также запрет проезда на одном СИМ двум и более людям, повышение возраста пользователей таких видов транспорта до 16 лет и обязательное использование шлема при передвижении по дороге.

11 марта Минтранс предложил приравнять пользователей электросамокатов и иных СИМ к водителям и возложить соответствующие обязанности и ответственность. Отмечается, что поправки проекта ведомства также могут коснуться усиления приоритета пешеходов, которым нельзя будет подавать звуковой сигнал с требованием уступить дорогу, а также при сближении с пешеходами скорость движения СИМ предлагается ограничить до 10 км/ч.