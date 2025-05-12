Москва, 12 мая, 2025, 08:20 — ИА Регнум. В России некоторые операторы кикшеринга увеличили в три раза штрафы за езду детей и подростков на электросамокатах из проката. Такое решение операторов связано с повышенной аварийностью в этих возрастных категориях, пояснил доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.

Иван Шилов ИА Регнум О новых мерах государства по регуляции электросамокатов и других СИМ

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, часто не соблюдают правила дорожного движения. Порой это приводит к трагедиям. Тишаков напомнил, что законом предусматривается штраф до 1,5 тыс. рублей за нарушения, но этого мало.

«Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах — совершеннолетия», — рассказал эксперт.

Юрист добавил, что некоторые сервисы увеличили штраф за нарушение с 10 до 30 тыс. рублей, то есть в три раза. По его словам, только в Москве штраф уже составляет 100 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля крупнейшие операторы кикшеринга в совместном заявлении сообщили, что с начала года ими было выписано более 26 тыс. штрафов. Также за этот период порядка 190 тыс. пользователей в РФ были заблокированы.

Ранее операторы кикшеринга ограничили скорость до 20 км/ч для всех электросамокатов в России. Пояснялось, что введение скоростного лимита сделано из необходимости снижения риска создания аварийных ситуаций на тротуарах.