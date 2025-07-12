10 июля в Абу-Даби состоялась пятичасовая беседа лидеров Армении и Азербайджана Николы Пашиняна и Ильхама Алиева. Пожалуй, главным итогом встречи стало заявление Еревана о возможной передаче на аутсорс «Зангезурского коридора». Того узкого пространства, через которое должны быть проложены автомобильная и железная дорога для связи азербайджанской Нахичевани и остального Азербайджана.

Иван Шилов ИА Регнум

По факту же на аутсорс передается вся страна. Причем на аутсорс тем, кому процветающая Армения не нужна.

Транспортный коридор оседлает военная база

«Этот процесс должен происходить под юрисдикцией Республики Армения, с учетом ее суверенитета и территориальной целостности. Если всё будет соответствовать этим принципам — да, это возможно». Именно так замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян прокомментировал вариант со сдачей коридора неким международным структурам.

В переводе с дипломатического на русский язык это означает, что Ереван, сохраняя формальный суверенитет над коридором, готов отдать его под контроль третьей стороны. Контроль, который с большой долей вероятности будет означать размещение на юге республики, в Сюникской области, инструментов этого контроля — то есть, проще говоря, солдат. Военной базы.

Нарушил данное Москве обещание

И база эта будет не российская. Никол Пашинян на протяжении всех семи лет пребывания у власти делает все возможное, чтобы вывести Армению из сферы влияния Москвы, поэтому он не станет обращаться за помощью к погранслужбе ФСБ, хотя по соглашению 9 ноября 2020 года Пашинян письменно обещал передать именно охрану коридору именно российским пограничникам.

Скорее всего, охрана коридора и вся соответствующая инфраструктура будут отданы либо американцам (союзникам Пашиняна, под крылом которых он и ведет сейчас переговоры), либо туркам (союзникам Азербайджана, с которыми Пашинян пытается наладить отношения). Второй вариант приоритетнее — ведь турки не хотят усиления в регионе чужих стран, а без согласия Анкары Баку никакие мирные договоры подписывать не будет.

Между тем что США, что Турция — оба эти варианта абсолютно неприемлемы для двух других ключевых держав, выходящих на Южный Кавказ. Это Россия и Иран.

Ни Москве, ни Тегерану не нужно появление в регионе американских солдат — противников и даже врагов. Тем более не нужно столь явное усиление Анкары — их традиционного соперника, причем соперника не только геополитического. Турция Эрдогана стремится через идеологию пантюркизма взять под свою эгиду все тюркокультурные народы России и Ирана, а заодно — и Центральной Азии.

Дело в том, что крошечный коридор длиной всего 40 км играет важную роль в мечтах создателей «Великого Турана» — ведь с его появлением от Стамбула до Алма-Аты появится единое тюркоязычное пространство. Любой турок сможет на автомобиле доехать до Баку, а затем, переправившись на пароме через Каспий, оказаться в Казахстане.

И в Москве, и в Тегеране планы Пашиняна сдать в аренду свою землю и привести за ручку в Сюник, на юг Армении враждебные силы воспринимают в штыки. Иран — тот в прошлом году вообще пригрозил прислать на помощь Армении свои войска в случае, если Азербайджан попытается пробить «Зангезурский коридор» силой.

Ереван — Вашингтон. Неправильная команда

Казалось бы, Пашиняну сейчас уже не должно быть дела до недовольства россиян или иранцев.

Во-первых, он играет в чужой команде — команде, для которой и Москва, и Тегеран — соперники. А значит Ереван просто обязан подыгрывать американцам и туркам — для ослабления русских и иранцев.

Во-вторых, Пашинян и его команда считают, что Москва и Тегеран сейчас не в той форме, чтобы мешать его планам. Россия слишком занята на Украине, а Ирану вообще не до Кавказа.

После поражения в 12-дневной войне с Израилем иранцам нужно восстановить внутреннюю стабильность, укрепить положение на Ближнем Востоке — ну и, конечно, готовиться ко второму раунду противостояния с Израилем и США, — неизбежному, по мнению многих, в ситуации, когда иранские аятоллы решили сохранить свою ядерную программу.

Ну и в-третьих, часть армянской элиты готова попросту сдаться, полагая, что у нее нет выбора. Азербайджан требует немедленного открытия Зангезурского коридора, который был ему обещан еще по соглашению от 9 ноября 2020 году, по итогам Второй Карабахской войны. И дает понять, что готов взять обещанное силой, начав боевые действия.

Проще говоря, захватить юг Армении, который Ильхам Алиев называет «исторической землей Азербайджана». Сопротивляться гипотетическому азербайджанскому вторжению армянская армия не готова, что они уже продемонстрировала в 2021 году, когда азербайджанцы силой взяли под контроль полосу приграничной армянской территории, которую в Баку считали спорной. Мол, лучше самим де-факто контроль над коридором, чем пережить новое военное поражение. Выбрать позор, чтобы не получить войну.

Ереван — Москва. Правильная команда

Однако проблема в том, что выбор-то как раз есть. Просто армянское население должно играть за ту команду, которая выгодна ему, а не лично Николу Пашиняну.

Так уж получилось, что Пашинян делает ставку на страны, которые рассматривают Армению просто как инструмент. Штатам и Турции нужна Армения, чтобы «щекотать» российско-иранского подбрюшье, поэтому они не заинтересованы в стабильной, процветающей, суверенной стране.

А вот Россия и Иран заинтересованы.

Москве и Тегерану не нужны региональные войны — соответственно они готовы жестко выступать против агрессоров, — если только сама жертва потенциального вторжения, конечно, продемонстрирует готовность сопротивляться. Россияне и иранцы всегда выступали за мирное решение конфликта.

России и Ирану нужна Армения как транзитная территория в рамках глобального коридора Север-Юг, по которому пойдут товары от иранских портов в РФ и — в далекой перспективе — в Европу. Поэтому российский и иранский бизнес активно инвестируют в Армению — в том числе и в инфраструктуру. Даже несмотря на то, что у власти в Ереване — антироссийские и антииранские силы.

Наконец, нужна суверенная, процветающая Армения как оплот региональной стабильности и важный «стоппер» на пути турецкого влияния. Поэтому аятоллы уделяют такое внимание экономическому сотрудничеству с Арменией, а Москва включила страну в свои интеграционные структуры — даже несмотря на отсутствие общей границы.

Армянский бизнес против Пашиняна

И если Никол Пашинян не хочет играть за эту по сути проармянскую команду, то ряд армянских патриотических сил хотят.

В частности, крупный бизнес не хочет все терять и в лучшем случае продавать свои активы за бесценок турецким фирмам, а также Армянская апостольская церковь, которая веками служит стержнем государственности и исторической памяти.

Церковь всегда старалась быть вне политики — но сейчас просто вынуждена в лице своих иерархов выступить против премьер-министра.

Именно поэтому Пашинян вдруг поднял самую настоящую волну репрессий. Набросился с оскорблениями на католикоса ААЦ Гарегина Второго, арестовал ряд епископов по обвинению в подготовке заговора, а также взял под стражу известного в Армении мецената и бизнесмена Самвела Карапетяна, который защищал священнослужителей.

На фоне Арарата: репрессии с размахом

Дошла очередь и до оппозиции. Начались массовые обыски и задержания депутатов парламента от «Дашнакцутюн», — партии, выступающей категорически против односторонних уступок Турции и Азербайджану.

Вот только проблема в том, что эти репрессии никак не помогут ни Армении, ни самому Пашиняну. И не только потому, что правило «если выбирать позор вместо войны, то получаешь и то, и другое» никто не отменял.

Но еще и потому, что масштаб развернутых репрессии и их циничность могут вызвать обратный эффект.

Очевидно, собираясь подписать мирный договор с Баку, Пашинян заранее пытается нейтрализовать всех, кто может помешать ему сдать национальные интересы Армении. Но в итоге он рискует разбудить ту единственную силу, которой по-настоящему должен бояться. А именно — армянское общество. То самое, на котором он поставили крест. То самое, которое рухнуло в апатию после поражения во Второй Карабахской войне, и чья пассивность позволяла Пашиняну делать все, что угодно. Однако чаша любого терпения когда-то переполняется.

И вопрос теперь, — что произойдет раньше: переполнится чаша народного терпения или же Пашинян-таки успеет сдать страну на аутсорс.