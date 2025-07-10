Сотрудники Росприроднадзора и омоновцы забрали у сургутского блогера Амирхана Магомедова львенка, которого тот держал в сарае на дачном участке. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба ведомства. На процедуру изъятия 9-месячного «царя зверей» в Сургут из Ханты-Мансийска прибыли сотрудники управления Росприроднадзора, с ними — группа ОМОНа, эвакуатор и клетка. Поводом для изъятия стала проверка по факту возможного жестокого обращения с животным — ее инициировала прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее на Магомедова по этому поводу пожаловались соседи.

Иван Шилов ИА Регнум

Всю сцену Магомедов транслировал в личном блоге, выражая несогласие с решением властей. Тем не менее мужчина сам вывел зверя — его кличка Харис — и посадил в клетку. По мнению блогера, изъятие незаконно, поскольку суд не принимал подобного решения.

Почему блогер медлил с переводом львенка в зоопарк

Накануне, уже ожидая от властей таких действий, хозяин льва говорил ИА Регнум:«Если опека придет и заберет ваших детей, какая у вас будет реакция? Я сейчас то же самое чувствую, если придется его поместить в зоопарк. Я вырастил его. Он привык ко мне, я — к нему».

Магомедов вспоминает, как Хариса ему подарили 4-дневным котенком и с тех пор блогер лично присматривал за ним, кормил, купал. «Написали, будто я его кормлю кошачьей едой. Львы — кошки, но хищные! Они не едят кошачий корм, хлеб, кашу или солому!» — восклицает блогер. Он категорически не согласен с упреками в «жестоком обращении» и напоминает, что Харис регулярно проходил ветеринарное обслуживание.

Магомедов признался, что следил за драмой с директором крымского сафари-парка Олегом Зубковым, чудом выжившим после нападения льва, и как раз после этого, по его словам, «окончательно» решил расстаться с питомцем. «Еще в марте было решено поместить его в частный зоопарк, чтобы я мог навещать и смотреть, кормить его. Но так, как у меня, кормить и смотреть за ним там не будут», — сетовал Магомедов.

На самом деле блогер до последнего откладывал расставание с Харисом, а накануне приезда ОМОНа даже поменял позицию — уральским СМИ заявил, что вообще не отдаст льва. Уже после отъезда силовиков он написал в соцсетях: «Да, я нарушил закон», но и выразил недоумение, почему власти только сейчас «проснулись», хотя про льва «знала вся ХМАО».

Как получить лицензию дрессировщика

Гендиректор Большого Московского государственного цирка дрессировщик Эдгард Запашный в принципе не против, чтобы обычный россиянин держал бы у себя «царя зверей». «Если человек одаренный, он может стать дрессировщиком. Мой папа — бывший акробат. Еще в 1957 году он никакого отношения к дрессуре не имел, а уже через четыре года стал дрессировщиком, — рассказывает ИА Регнум Запашный. — В эти четыре года он обучался у лучшего дрессировщика Советского Союза Бориса Эдера».

Однако то, что происходит сейчас в Сургуте, и дрессура — несвязанные между собой вещи, считает Запашный и напоминает: правительство составило список экзотических животных, которых запрещено держать дома, — в том числе и львов. «Нельзя непрофессионалам держать их. Сначала надо получить лицензию, пройти кучу проверок, и уж потом воспитывать животных. У сургутского блогера пока ничего подобного нет», — говорит собеседник.

Запашный приветствует решение об изъятии Хариса, ведь не было гарантии, что лев находится в достойных руках, под правильным контролем. «Почему вообще меры к Магомедову не были приняты раньше, — недоумевает он. — Возможно, блогер обладает связями в силовых структурах. В других регионах события развивались бы быстрее».

Как власти отказали львам в статусе домашнего животного

В середине мая правительство обновило список животных, содержание которых в домашних условиях недопустимо. Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, вступает в силу с 1 сентября. В перечень вошел 121 вид — от льва и кобры до крокодила и пингвина.

С сентября пребывание льва на дачном участке так и так стало бы прямым нарушением, говорит адвокат Марина Ярмуш. Скорее всего, прокуратура подала иск об изъятии животного из личной собственности. «Думаю, что процесс продлится в таком случае недолго. Доводы блогера о том, что он котенком взял льва, выкормил его и считает членом семьи, на суд не окажут никакого влияния, потому что закон есть закон», — сказала ИА Регнум адвокат.

Но хотя запрет и введен, пока нет наказания за нарушение правил, уточняет адвокат. «Отдай блогер зверя добровольно, ему, вероятно, разрешили бы навещать животное, продолжать общаться, справляться о его здоровье и жизни», — рассуждает Ярмуш. При насильственной конфискации бывший владелец, по ее мнению, может и не узнать, куда увезли питомца.

«Кстати, в опубликованных данных я лично не обнаружила признаков жестокого обращения. Но могут взыскать расходы за изъятие, госпошлину», — не исключает Ярмуш.

Как львы и тигры стали традиционным подарком на Кавказе

Уроженец Дагестана, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности (МГИМО) Ахмет Ярлыкапов отмечает: в этой республике священных животных быть не может, потому что мусульмане в принципе не должны почитать животных — ни тотемных, ни каких иных.

«Кроме того, Дагестан — полиэтническое образование, в нем много народов. У каждого — свои сказки и легенды, полуофициальные флаги. Например, у аварцев на флаге — волк, символ мужества, храбрости, бесстрашия. У многих народов Кавказа воспеваются эти качества, которые приписываются волкам», — говорит ИА Регнум эксперт.

А вот «царь зверей» никак не связан с традиционной культурой, даже в качестве подарка, добавляет Ярлыкапов. «Была традиция дарить животных, но полезных: скажем, коня — дорогого, породистого. А львы уже давно не водятся в этих горах», — подытожил он.

Вообще, у народов Кавказа чаще почитается волк, а не лев, вторит эксперту Саид Бицоев, социолог из Чеченской республики. «Волк — одно из немногих животных, которое защищает своих соплеменников, почитает родителей — волки приносят старым и слабым родственникам еду до самого конца. Волки — храбрые и гордые, независимые, поэтому чеченцы себя с ними ассоциируют», — рассказал ИА Регнум социолог.

По его мнению, обычай заводить у себя дома львят и тигрят возник недавно — ни к тотемности, ни к истории Кавказа он отношения не имеет. «Львов и тигров в последние столетия на Северном Кавказе не водится, за исключением барсов — леопардов. Подарок в виде хищника — это причуда состоятельных людей, зачастую очень больших чиновников. Они балуются такими подарками. Здесь нет никакого ни культурологического, ни исторического контекста», — подчеркивает Бицоев.

Где содержится сургутский лев

Днем в четверг Амирхан Магомедов приехал на туристическую базу «Парус» в Нефтеюганском районе ХМАО — именно туда поместили Хариса. Посещать животное блогеру разрешили. Как ожидается, через 10–14 дней, собрав нужные документы, Магомедов обязан будет доставить львенка в зоопарк Тюмени.

Блогер остался недоволен условиями содержания — по его мнению, загон на турбазе слишком узкий.