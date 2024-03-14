Материалы с тегом «Блогеры»
Против блогера Шпака возбудили уголовное дело
Блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о распространении дискредитирующей информации о Вооружённых силах России, сообщил 14 марта «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. «В отношении Александра Шпака возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия...
14 марта 2024
Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил 6 марта, что его с женой пытались убить в Испании, где он сейчас находится. «Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль», — заявил он в Telegram. По словам блогера, по его машине два человека открыли огонь из автомата с...
6 марта 2024
Собчак раскритиковала фильм НТВ о своём израильском гражданстве
Блогер и телеведущая Ксения Собчак, комментируя фильм НТВ о своём двойном гражданстве и израильском паспорте, заявила, что Конституция РФ не запрещает иметь второе гражданство. Собчак раскритиковала очередной фильм про неё, высказав недовольство телеканалом. Сама передачу она не смотрела. «Мне...
4 марта 2024
Уголовное дело в отношении блогера Лерчек за отмывание средств закрыли
Уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) прекращено. Об этом 1 марта она сообщила в своём Telegram-канале. «Спустя 359 дней все завершилось! 1 марта 2024 года оба уголовных дела прекращены», — написала она. Лерчек отметила, что эта...
новость часа
1 марта 2024
Ивлеева впечатлилась посланием Путина Федеральному собранию
Организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что озвученные главой государства инициативы искренне отзываются в ней самой. «Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне...
29 февраля 2024
Блогер Гордеева* приостановила свой проект на YouTube
Блогер Екатерина Гордеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой» после принятия Госдумой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Об этом она написала у себя в соцсетях. «В общем, мы приостанавливаем работу. У нас есть...
28 февраля 2024
Яна Поплавская дала Ивлеевой неожиданный совет
Блогеру Анастасии Ивлевой, оскандалившейся после организации «голой» вечеринки, лучше будет вернуться на работу маникюрщицы, заявила российская актриса Яна Поплавская 22 февраля изданию «Страсти». «Вернуться к своим началам. Стать опять маникюрщицей, пойти учиться, получить высшее образование», —...
23 февраля 2024
Организатор «голой» вечеринки Ивлеева посетит Донецк вслед за Киркоровым
Блогер, организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева посетит Донецк с гуманитарным визитом. Об этом 22 февраля сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале. «Сегодня запланировала посещение Донецка организатор «голой» вечеринки блогер Настя Ивлеева...
22 февраля 2024
Сумма недоимки по делу блогера Блиновской превысила 900 млн рублей
Сумма недоимки по делу основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской превысила 906 млн рублей. Это установили в результате экономической экспертизы, проведённой по уголовному делу в отношении блогерши о неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом 21 февраля сообщили в...
21 февраля 2024
Умер военный блогер Андрей Морозов, известный под позывным Мурз
Скончался российский военный блогер Андрей Морозов. О его смерти 21 февраля сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Морозов вёл Telegram-канал о событиях в зоне спецоперации и был известен общественности под псевдонимом Мурз. «Спи спокойно, Мурз», — написал Кофман в своём...
21 февраля 2024
Путину понравилась идея продвигать товары из России через блогеров из Китая
Президент России Владимир Путин поддержал предложение пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения в Китае российских брендов. «Эта идея сама по себе замечательная», — сказал он на мероприятии Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Главе...
новость часа
21 февраля 2024
Оголившая грудь на Красной площади блогерша решила не возвращаться в Россию
Модель Onlyfans Лолита Богданова (Lola Bunny), которую 19 февраля МВД РФ объявило в розыск, никогда не вернётся в Россию из-за уголовного дела. Об этом ИА Регнум сообщила её близкая подруга модель Тина Ларцева. По словам Тины, 24-летняя Лолита Богданова не собирается возвращаться в Россию и...
19 февраля 2024
Оголившую грудь на Красной площади блогершу Богданову объявили в розыск
Сотрудники Министерства внутренних дел объявили в розыск блогершу Лолиту Богданову. Соответствующие данные появились в базе розыска ведомства. Модель Onlyfans в 2021 году во время прогулки на Красной площади около Храма Василия Блаженного показала голую грудь. «Основание для розыска: разыскивается...
19 февраля 2024
Экс-футболист и блогер Савин отреагировал на объявление его в розыск
Экс-футболист и блогер Евгений Савин отреагировал на новость о том, что МВД России объявило его в розыск. «Вчера дошли новости, что меня потерял кто-то, разыскивает. А мы всё так же чисто и открыто делаем футбол! Завтра увидимся на самой важной игре сезона. Для сотрудников МВД вход бесплатный»...
16 февраля 2024
Суд отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации 1 млрд долларов из-за «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор». «В удовлетворении искового заявления Трещёва Александра Станиславовича к ПАО «МТС» отказать», — сказала судья Ольга...
16 февраля 2024
Адвокат рассказал о ДТП с участием блогера Лерчек
Блогер Лерчек ( Валерия Чекалина ) попала в дорожную аварию в центре Москвы, обошлось без пострадавших, заявил 13 февраля её адвокат Константин Третьяков. По его словам, автомобиль блогерши остановился, чтобы пропустить пешеходов, затем в него въехала другая машина. «Моя подзащитная не виновата...
13 февраля 2024
Блогер Лерчек попала в ДТП на Bentley в Москве
Блогер Лерчек ( Валерия Чекалина ) сообщила в своём блоге, что попала в ДТП на автомобиле Bentley. На кадрах, опубликованных на её странице в Instagram (признана экстремистской и запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ), видно, как Лерчек...
13 февраля 2024
Суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 16 апреля
Арест блогеру Аязу Шабутдинову продлён на два месяца. Такое решение принял 13 февраля Таганский суд Москвы. Суд постановил удовлетворить ходатайство органов предварительного следствия. Блогеру продлили срок ареста на два месяца — до 16 апреля 2024 года. Шабутдинов обвиняется в совершении...
13 февраля 2024
Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили ещё семь уголовных дел
В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве, сообщил 13 февраля следователь в Таганском суде Москвы. «Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено ещё семь уголовных дел», —...
13 февраля 2024
Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО
Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую из СИЗО, где она оказалась за несоблюдение условий домашнего ареста. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба московской прокуратуры. «С учётом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об...
13 февраля 2024