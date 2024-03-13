Материалы с тегом «Шереметьево»
Гражданка Украины пыталась покончить с собой в аэропорту Шереметьево
В туалете аэропорта Шереметьево женщина пыталась покончить с собой. 40-летнюю гражданку Украины спасли сотрудники магазина Duty Free, когда увидели, что она истекает кровью. Они вызвали на место полицию и медицинскую бригаду. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 7 марта в дежурную часть транспортной...
13 марта 2024
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали или отменили 20 рейсов
В аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий отменили не менее 20 авиарейсов. Это 14 января следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания». По данным на 08:35 мск, в «Шереметьево» задержали вылет десяти рейсов, в «Домодедово» — двух, а во «Внуково» —...
новость часа
14 января 2024
В расписании аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы в Краснодар
Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар появились в расписании аэропорта Шереметьево с 25 декабря, следует из информации, размещённой на сайте аэропорта. По данным на табло, вылет борта «Аэрофлота» SU 1284 должен состоятся 25 декабря. Авиакомпания планирует выполнять рейсы Москва —...
20 декабря 2023
В Шереметьево установили систему «ЕНОТ-СД» для противодействия дронам
Аэропорт «Шереметьево» оснастили системой «ЕНОТ-СД» для обнаружения и противодействия дронам, сообщили 14 ноября «Известия». «Комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего...
14 ноября 2023
Два человека пострадали в результате пожара на АЗС рядом с Шереметьево
Два человека пострадали в результате пожара, который вспыхнул рядом с московским международным аэропортом Шереметьево, сообщил 30 октября Telegram-канал «112». Пожар вспыхнул на АЗС в Химках. Известно о двух пострадавших. На данный момент возгорание локализовано. Как сообщало ИА Регнум, в ночь на...
новость часа
30 октября 2023
Самолёт компании Air India внепланово приземлился в Шереметьево
Самолёт Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India внепланово приземлился в московском аэропорту Шереметьево 18 октября из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. «Воздушное судно выполняло регулярный рейс из Дели в Лондон, но в полёте одному из пассажиров стало плохо. Командир решил...
18 октября 2023
В московских аэропортах задержали не менее 17 рейсов
В аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 7 октября отменили пять рейсов и ещё не менее 17 задержали. Это 7 октября следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания». По этим данным, в «Шереметьево» задержали пять рейсов и один отменили, во «Внуково» отменили два рейса и восемь...
7 октября 2023
В «Победе» сообщили о дополнительных расходах из-за атак дронов на Москву
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук заявил, что из-за атак беспилотников на Москву приходится корректировать маршруты самолётов, а это ведёт к дополнительным расходам. «Если борт шёл во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полёта дополнительного времени и...
8 сентября 2023
Самолёт из Пензы экстренно сел в Шереметьево после сбоя в работе двигателя
Пассажирский самолёт Аirbus A320 экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево после сбоя в работе двигателя. Посадка прошла успешно. Об этом 5 сентября сообщили в авиационных службах. «Пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс Пенза — Москва, доложил о проблеме в работе двигателя. Он...
5 сентября 2023
Пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский лайнер Airbus А320. Об этом 5 сентября сообщил Telegram-канал «112». «Предварительная причина — проблема одного из двигателей», — говорится в публикации. На место выехали экстренные службы. Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в...
5 сентября 2023
Дебошир попытался захватить самолёт при посадке в Шереметьево
На борту рейса Магадан — Москва во время посадки произошёл пьяный дебош: мужчина пытался захватить самолёт, передаёт 27 августа РЕН ТВ. В московском международном аэропорту Шереметьево неадекватного мужчину попытались пересадить на другое место. Однако пьяный пассажир не успокоился и объявил, что...
27 августа 2023
Аэропорты Москвы после утренних ограничений возобновили штатную работу
Московские аэропорты и подмосковный Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введённых ранним утром 23 августа ограничений. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Росавиации. «По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном...
23 августа 2023
Полёты в аэропорты Москвы ограничивались в ночь на пятницу
Полёты в аэропорты Москвы были временно ограничены в целях обеспечения безопасности. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Росавиации. Отмечается, что утром 18 августа для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов были временно ограничены полёты в аэропорты Домодедово, Внуково...
18 августа 2023
В Шереметьево экстренно сел самолёт рейса Белград — Казань
Пассажирский самолёт экстренно приземлился в московском международном аэропорту Шереметьево, сообщили 9 августа в авиационных службах. «В Шереметьево совершил посадку Airbus A-321, выполнявший рейс Белград — Казань, по причине срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе», —...
9 августа 2023
Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ сел в Шереметьево
Аварийную посадку совершил 30 июля пассажирский самолёт из Улан-Удэ в московском международном аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах. «Самолёт совершил благополучную посадку», — процитировало агентство ТАСС представителей экстренных служб. Как сообщало ИА Регнум, в московских...
30 июля 2023
В Шереметьево летит самолёт из Улан-Удэ с неисправным шасси
В московском международном аэропорту Шереметьево ожидают самолёт из Улан-Удэ с неисправным шасси, сообщили 30 июля в экстренных службах. «В Шереметьево ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — процитировало представителей экстренных служб ТАСС. К месту посадки направили...
30 июля 2023
Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Шереметьево
Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил 25 июля Telegram-канал «112». «Самолёт совершил успешную посадку», — сообщил канал. Как сообщало ИА Регнум, 25 июля поступила информация о том, что пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в...
25 июля 2023
Суд приговорил к шести годам пилота сгоревшего в Шереметьево самолёта
Химкинский суд приговорил к шести годам колонии-поселения пилота сгоревшего при жёсткой посадке в Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100. 24 мая во время очередных слушаний в Химкинском городском суде Московской области сторона обвинения запросила шесть лет колонии-поселения для пилота Дениса...
новость часа
20 июня 2023